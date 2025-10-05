Homem é atacado por onça e resgatado de helicóptero no Pantanal

Movimentação das equipes de socorro e resgate para salvar peão que foi atacado por onça - Divulgação/6ºGBM

Peão, Flávio Ricardo Androlage do Espírito Santo, de 28 anos, foi atacado por uma onça-pintada, na noite deste sábado (4), na Fazenda Milagres, localizada no Pantanal do Paiaguás, região de Corumbá (MS), a 416 quilômetros de Campo Grande.

Ele teve vários ferimentos, de mordidas e arranhaduras, nas mãos, pernas, braços, rosto, cabeça e ouvidos. Além disso, perdeu muito sangue.

De acordo com o 6º Grupamento de Bombeiro Militar (6ºGBM), devido à delicadeza do caso, teve que ser transferido na madrugada deste domingo (5) para Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, o rapaz foi atacado pelo animal por volta de 18h, na Fazenda Milagres, que possui difícil acesso terrestre.

Em seguida, a esposa da vítima acionou o socorro. Helicóptero do Exército Brasileiro, que tem instrumentos de navegação noturna, foi mobilizado e pousou por volta das 23h no local.

A vítima foi atendida e, no momento do socorro, estava consciente, orientado e conversando com a equipe de resgate. Em seguida, foi levado, na madrugada deste domingo (5), para Campo Grande.

A Capital tem mais recursos e estrutura para lidar com esse tipo de caso. Não se sabe em qual hospital ele está e nem seu estado de saúde na manhã deste domingo (5).

A onça desapareceu na mata e não foi capturada.

ATAQUES DE ONÇA

Esta é a terceira vez que onças fazem ataques, no ano de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Ataques de onça são raros, mas podem acontecer, principalmente em áreas preservadas de mata fechada, como no Pantanal. Geralmente, o animal ataca quando se sente ameaçado, para proteger seus filhotes ou quando está faminto - em busca de comida.

Em 21 de abril, Jorge Ávalo, de 62 anos, foi morto por uma onça-pintada , de 94kg, na região do pesqueiro Touro Morto, em Aquidauana, município localizado a 141 quilômetros de Campo Grande.

Os pedaços do corpo de Jorge foram encontrados pela Polícia Militar Ambiental (PMA), em 22 de abril, em uma área de mata fechada. A onça foi capturada em 24 de abril e atualmente está em São Paulo.

Em 7 de agosto, uma onça-pintada atacou um cachorro e seu dono , na área rural de Corumbá, próximo a um local conhecido como Mirante da Capivara. O cachorro morreu e o rapaz ficou ferido.

O penúltimo ataque fatal ocorreu em 24 de junho de 2008, quando Luiz Alex Silva Lara, 22 anos, foi arrastado e morto por uma onça-pintada no Pantanal de Mato Grosso. A vítima estava dormindo em uma barraca quando sofreu o ataque na localidade do Pacu Gordo, às margens do Rio Paraguai.

Em 2023, também foi registrado um outro ataque de onça, dessa vez no Pantanal Sul-Mato-Grossense. Um homem de 40 anos foi atacado na região do Paiaguás, em 29 de agosto daquele ano. A vítima precisou ser resgatada de avião para Corumbá.

Conforme reportagem do Correio do Estado, ataques fatais de onça são raríssimos, tendo em vista que o Pantanal não contabilizava ataques fatais por onça-pintada há 17 anos .

É importante manter distância segura e evitar comportamentos que possam provocar o animal.