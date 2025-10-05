Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

PANTANAL DE PAIAGUÁS (MS)

Homem é atacado por onça e resgatado de helicóptero no Pantanal

Onça-pintada atacou um peão de 28 anos que teve que ser transferido para Campo Grande na madrugada deste domingo (5)

Naiara Camargo

Naiara Camargo

05/10/2025 - 09h15
Peão, Flávio Ricardo Androlage do Espírito Santo, de 28 anos, foi atacado por uma onça-pintada, na noite deste sábado (4), na Fazenda Milagres, localizada no Pantanal do Paiaguás, região de Corumbá (MS), a 416 quilômetros de Campo Grande.

Ele teve vários ferimentos, de mordidas e arranhaduras, nas mãos, pernas, braços, rosto, cabeça e ouvidos. Além disso, perdeu muito sangue.

De acordo com o 6º Grupamento de Bombeiro Militar (6ºGBM), devido à delicadeza do caso, teve que ser transferido na madrugada deste domingo (5) para Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, o rapaz foi atacado pelo animal por volta de 18h, na Fazenda Milagres, que possui difícil acesso terrestre.

Em seguida, a esposa da vítima acionou o socorro. Helicóptero do Exército Brasileiro, que tem instrumentos de navegação noturna, foi mobilizado e pousou por volta das 23h no local.

A vítima foi atendida e, no momento do socorro, estava consciente, orientado e conversando com a equipe de resgate. Em seguida, foi levado, na madrugada deste domingo (5), para Campo Grande.

A Capital tem mais recursos e estrutura para lidar com esse tipo de caso. Não se sabe em qual hospital ele está e nem seu estado de saúde na manhã deste domingo (5).

A onça desapareceu na mata e não foi capturada.

ATAQUES DE ONÇA

Esta é a terceira vez que onças fazem ataques, no ano de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Ataques de onça são raros, mas podem acontecer, principalmente em áreas preservadas de mata fechada, como no Pantanal. Geralmente, o animal ataca quando se sente ameaçado, para proteger seus filhotes ou quando está faminto - em busca de comida.

Em 21 de abril, Jorge Ávalo, de 62 anos, foi morto por uma onça-pintada, de 94kg, na região do pesqueiro Touro Morto, em Aquidauana, município localizado a 141 quilômetros de Campo Grande.

Os pedaços do corpo de Jorge foram encontrados pela Polícia Militar Ambiental (PMA), em 22 de abril, em uma área de mata fechada. A onça foi capturada em 24 de abril e atualmente está em São Paulo.

Em 7 de agosto, uma onça-pintada atacou um cachorro e seu dono, na área rural de Corumbá, próximo a um local conhecido como Mirante da Capivara. O cachorro morreu e o rapaz ficou ferido.

O penúltimo ataque fatal ocorreu em 24 de junho de 2008, quando Luiz Alex Silva Lara, 22 anos, foi arrastado e morto por uma onça-pintada no Pantanal de Mato Grosso. A vítima estava dormindo em uma barraca quando sofreu o ataque na localidade do Pacu Gordo, às margens do Rio Paraguai.

Em 2023, também foi registrado um outro ataque de onça, dessa vez no Pantanal Sul-Mato-Grossense. Um homem de 40 anos foi atacado na região do Paiaguás, em 29 de agosto daquele ano. A vítima precisou ser resgatada de avião para Corumbá.

Conforme reportagem do Correio do Estado, ataques fatais de onça são raríssimos, tendo em vista que o Pantanal não contabilizava ataques fatais por onça-pintada há 17 anos

É importante manter distância segura e evitar comportamentos que possam provocar o animal.

 

Ministério da Saúde investiga quatro contaminações por metanol em MS

Ministro Alexandre Padilha disse que a pasta está ampliando o estoque de antídotos para o tratamento imediato de casos de intoxicação

04/10/2025 16h00

Em coletiva, Padilha disse que pasta está ampliando o estoque de antídotos para o tratamento imediato de casos de intoxicação

Em coletiva, Padilha disse que pasta está ampliando o estoque de antídotos para o tratamento imediato de casos de intoxicação Foto: José Júnior / Agência Brasil

O Ministério da Saúde confirmou neste sábado (4) que Mato Grosso do Sul está entre os estados com mais casos em investigação por intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas adulteradas em todo o país. Quatro ocorrências suspeitas são apuradas no estado, que entrou em alerta após a morte de Matheus Santana Falcão, de 21 anos, em Campo Grande, com sintomas compatíveis com envenenamento pelo composto químico.

A vítima teria ingerido uma cachaça comprada em uma conveniência do bairro onde morava, identificada como NaschBeer. Segundo o boletim de ocorrência, o irmão de Matheus adquiriu a bebida, da marca “Camelinho”, na quarta-feira (2), após não conseguir comprar em um supermercado da região. No dia seguinte, o jovem apresentou mal-estar gástrico, náuseas e vômitos escurecidos, evoluindo rapidamente para um quadro grave.

Familiares relataram demora no atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que, segundo eles, levou mais de duas horas para chegar ao local. Matheus deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Universitário às 18h20min ainda consciente, mas sofreu uma crise convulsiva 25 minutos depois, sendo levado à área vermelha e intubado. Velado neste sábado, ele não resistiu e morreu às 19h53min.

O caso ocorre em meio ao aumento de notificações no país. Segundo o Ministério da Saúde, 127 casos de intoxicação por metanol foram registrados, sendo 11 confirmados e 12 mortes notificadas — uma já confirmada em São Paulo. A maior parte das ocorrências está concentrada em São Paulo (104), mas há registros também em Pernambuco (7), Bahia, Goiás e Paraná (2 cada), além de notificações isoladas em outros estados.

Nesta manhã, a Guarda Civil Metropolitana (GCM) e a Vigilância Sanitária realizaram um “pente-fino” em bares que vendem destilados em Campo Grande.

Antídoto

Para reforçar o combate à crise, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou a aquisição de 12 mil novas ampolas de etanol farmacêutico e 2,5 mil unidades de fomepizol, antídotos utilizados no tratamento de intoxicações por metanol. Os medicamentos devem estar disponíveis até o final da próxima semana e serão distribuídos conforme a demanda de cada estado via hospitais universitários. 

Segundo Padilha, as medidas seguem protocolos científicos reconhecidos. “Seguimos a ciência e as orientações dos especialistas. O etanol farmacêutico e o fomepizol são tratamentos comprovados e reconhecidos pela comunidade médica internacional”, afirmou o ministro.

A compra das doses de fomepizol foi viabilizada em parceria com o Fundo Estratégico da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e um fabricante japonês. O Ministério também reforça que a aplicação dos antídotos deve ocorrer somente sob prescrição e monitoramento médico.

Cautela

Na Capital, o medo de intoxicação já faz com que os boêmios optem pela cerveja em detrimento de bebidas destiladas. Até este momento, na avaliação dos estabelecimentos, a preocupação existe, mas não chegou a virar pânico.

Saiba*

Cabe destacar que só neste ano, Mato Grosso do Sul já teve nove locais autuados pela Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) por venda de bebidas alcoólicas falsificadas ou contrabandeadas.

Funcionário é baleado dentro da fábrica da JBS em Campo Grande

Suspeito teria trabalhado anteriormente na unidade e estaria sob efeito de drogas no momento do crime

04/10/2025 14h45

Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Um homem armado invadiu, na manhã deste sábado (4), a unidade II da JBS, localizada às margens da BR-060, saída para Sidrolândia, em Campo Grande, e atirou contra um funcionário da empresa.

O ataque ocorreu por volta das 7h e mobilizou equipes da Polícia Civil e do Samu.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o suspeito teria trabalhado anteriormente na unidade e estaria sob efeito de drogas no momento do crime.

Ele teria entrado pelos fundos do frigorífico, sem dificuldade, e disparado contra o trabalhador, não identificado.  Não há informações sobre o estado de saúde da vítima nem se o autor foi localizado.

Conforme apurado, o atentado ocorreu em virtude de falhas no sistema de segurança da própria fábrica, que seria de livre acesso a pessoas que sequer trabalham na empresa. 

O caso será investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias do ataque e a possível motivação do crime.

Em nota, a JBS disse que prestou socorro imediatamente ao colaborador baleado e acionou as autoridades competentes. A empresa disse lamentar o ocorrido e está prestando todo suporte à vítima e à família.

Atualizado para acréscimo de informações 

