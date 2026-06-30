Homem é encontrado morto com facadas dentro de prédio abandonado em MS - Foto: Divulgação

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Um imóvel abandonado no centro de Nova Andradina, transformou-se em cenário de um homicídio que agora mobiliza as forças de segurança do Estado.

Antônio da Conceição Ribeiro Rocha, de 62 anos, foi encontrado morto na noite desta segunda-feira (29), com diversas perfurações provocadas por arma branca. O crime ainda não tem suspeitos identificados e será investigado pela Polícia Civil.

O corpo da vítima foi localizado por volta das 21h40 por um vigilante que realizava rondas periódicas na região central da cidade. Segundo relato prestado às autoridades, ele havia sido contratado para monitorar um imóvel vizinho pertencente a um idoso.

Após concluir a vistoria no local, decidiu verificar a residência onde Antônio costumava permanecer, por considerar que havia movimentação frequente de pessoas no endereço.

Ao entrar no prédio, o vigilante encontrou Antônio caído próximo a uma pia, já sem sinais de vida e com diversos ferimentos espalhados pelo corpo. Diante da cena, acionou imediatamente o Corpo de Bombeiros Militar, que compareceu ao local e confirmou o óbito.

Com a confirmação da morte, equipes da Polícia Militar isolaram a área para preservar possíveis vestígios do crime até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica.

Os peritos realizaram a documentação da cena, coletaram materiais que poderão auxiliar na investigação e iniciaram os procedimentos técnicos que devem contribuir para esclarecer a dinâmica do homicídio.

Durante os primeiros levantamentos, o vigilante informou que Antônio costumava receber no imóvel pessoas supostamente envolvidas com o consumo de entorpecentes.

A informação passou a integrar a linha de investigação e deverá ser analisada juntamente com outros elementos reunidos pelos policiais, embora ainda não exista confirmação de que essa movimentação tenha relação direta com o assassinato.

Além da perícia, os investigadores deverão buscar imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades e ouvir moradores, comerciantes e possíveis testemunhas que possam ajudar a reconstruir os últimos momentos da vítima.

A expectativa é identificar quem esteve no imóvel antes do crime e se houve alguma discussão ou movimentação suspeita na região.

O corpo foi encaminhado para exames necroscópicos, que deverão apontar detalhes sobre a violência sofrida por Antônio e auxiliar na reconstituição dos fatos. O laudo pericial também poderá indicar o número de golpes e outras informações relevantes para o inquérito.

O caso foi registrado como homicídio simples e segue sob responsabilidade da Polícia Civil de Nova Andradina. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso, e as autoridades continuam reunindo provas para esclarecer a autoria e a motivação do crime.



