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Em Campo Grande

Homem é preso preventivamente por estuprar filhas e assediar sobrinhas

Uma das vítimas relatou que os abusos teriam começado quando ela tinha 13 anos

João Pedro Zequini

08/09/2026 - 11h50
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A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu preventivamente, na última sexta-feira (4), um homem de 44 anos investigado por crimes sexuais contra familiares. A prisão foi realizada pela equipe de capturas da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM), no bairro Guanandi, em Campo Grande.

Segundo as investigações, uma das denúncias envolve uma filha do suspeito, atualmente com 21 anos. Em depoimento, ela relatou que os abusos teriam começado quando tinha 13 anos. O caso foi registrado como estupro de vulnerável, no contexto de violência doméstica e familiar.

Durante o andamento da apuração, os investigadores tiveram acesso a um aparelho celular atribuído ao homem. No histórico de navegação, foram encontradas pesquisas relacionadas a conteúdo pornográfico com a temática envolvendo filhas. O dispositivo deverá ser submetido a perícia para auxiliar na investigação.

Além do caso apurado pela 1ª DEAM, a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) investiga denúncias envolvendo outras duas filhas do suspeito, ambas menores de 14 anos. Conforme a Polícia Civil, as adolescentes também teriam sido vítimas de estupro praticado pelo próprio pai.

O suspeito ainda é investigado por possíveis crimes de importunação sexual contra duas sobrinhas. Ao todo, cinco possíveis vítimas da mesma família foram relacionadas pelas autoridades, sendo as três filhas e duas sobrinhas.

Após a prisão, o homem foi encaminhado para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam para esclarecer os fatos, reunir novas provas e verificar a possível existência de outras vítimas ou crimes.
 

LICITAÇÃO HOMOLOGADA

Obra no estacionamento do Bioparque terá custo de R$ 3 milhões

A empresa campo-grandense KM Engenharia Ltda venceu a licitação e

08/09/2026 10h15

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Bioparque Pantanal receberá obras de pavimentação asfáltica e drenagem de água pluviais

Bioparque Pantanal receberá obras de pavimentação asfáltica e drenagem de água pluviais Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, publicou a homologação da licitação referente às obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no estacionamento do Bioparque Pantanal, em Campo Grande. A empresa vencedora do processo licitatório é a KM Engenharia Ltda, que possui sede na própria Capital

A reforma no maior aquário de água doce do mundo custará R$ 3.094.130,18 aos cofres públicos. Quando o Governo do Estado abriu a licitação, em julho deste ano, o custo estimado da compra era de R$ 3.109.662,64. O desconto readequado teve um percentual médio de aproximadamente 0,5%, o que equivale a R$ 15.532,46 a menos em relação ao valor inicial.

A empresa campo-grandense terá o prazo de 180 dias para concluir as obras. Os custos envolvem: 

  • remoções, demolições e supressões;
  • microdrenagem - terraplanagem; 
  • microdrenagem - galerias; 
  • microdrenagem - dispositivos estruturais; 
  • implantação asfáltica; 
  • terraplanagem;
  • pavimentação; 
  • sinalização viária; 
  • passeio com acessibilidade; 
  • administração local de obra.

O Bioparque Pantanal possui uma estrutura de 21 mil metros quadrados de área construída e conta com 5 milhões de litros de água. Desde sua abertura, o espaço já recebeu mais de 1 milhão de visitantes, segundo o próprio portal de informações. Além disso, há 239 tanques (31 exposições, 168 pesquisa, 38 quarentena, 1 abastecimento e 1 reúso) com 458 espécies.

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MPMS

Investigado por feminicídio tem prisão preventiva decretada

MPMS obtém restabelecimento da prisão de investigado por morte da ex-companheira

08/09/2026 10h00

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Foto: Divulgação / MPMS

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O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) atuou no restabelecimento da prisão preventiva de um investigado por feminicídio em Campo Grande. A decisão foi proferida pelo desembargador Emerson Cafure, da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

A prisão preventiva foi decretada após novos desdobramentos nas investigações sobre a morte da ex-companheira do investigado. Inicialmente, o caso havia sido registrado como suicídio. No entanto, ao longo da apuração, novos elementos técnicos apresentaram uma perspectiva diferente para o caso.

Em sua argumentação, o MPMS utilizou um laudo pericial produzido posteriormente. O documento afastou a hipótese inicial de suicídio e apontou que a morte ocorreu em um contexto de violência de gênero.

O laudo também apontou alterações na cena do crime, incluindo a retirada de armas e munições do local antes da chegada das autoridades. De acordo com o Ministério Público, diante do novo contexto e da gravidade dos fatos, as medidas cautelares impostas anteriormente não seriam suficientes.

O desembargador reconsiderou a decisão anterior e confirmou a prisão do investigado. Segundo ele, os novos fatos e as provas apresentadas demonstram que a prisão é necessária. Dessa forma, a prisão preventiva foi restabelecida.

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