Homem é preso preventivamente por estuprar filhas e assediar sobrinhas

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A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu preventivamente, na última sexta-feira (4), um homem de 44 anos investigado por crimes sexuais contra familiares. A prisão foi realizada pela equipe de capturas da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM), no bairro Guanandi, em Campo Grande.

Segundo as investigações, uma das denúncias envolve uma filha do suspeito, atualmente com 21 anos. Em depoimento, ela relatou que os abusos teriam começado quando tinha 13 anos. O caso foi registrado como estupro de vulnerável, no contexto de violência doméstica e familiar.

Durante o andamento da apuração, os investigadores tiveram acesso a um aparelho celular atribuído ao homem. No histórico de navegação, foram encontradas pesquisas relacionadas a conteúdo pornográfico com a temática envolvendo filhas. O dispositivo deverá ser submetido a perícia para auxiliar na investigação.

Além do caso apurado pela 1ª DEAM, a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) investiga denúncias envolvendo outras duas filhas do suspeito, ambas menores de 14 anos. Conforme a Polícia Civil, as adolescentes também teriam sido vítimas de estupro praticado pelo próprio pai.

O suspeito ainda é investigado por possíveis crimes de importunação sexual contra duas sobrinhas. Ao todo, cinco possíveis vítimas da mesma família foram relacionadas pelas autoridades, sendo as três filhas e duas sobrinhas.

Após a prisão, o homem foi encaminhado para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam para esclarecer os fatos, reunir novas provas e verificar a possível existência de outras vítimas ou crimes.

