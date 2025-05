Onça que matou caseiro no Pantanal ganha novo lar em SP

Cidades

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) já fez mais de 2,7 mil vítimas em MS e 21% das mortes foram causadas por Influenza

Neste fim de semana, quem ainda não se imunizou contra a gripe, terá a chance de procurar um dos pontos distribuídos por Campo Grande.

Desta vez, a vacinação estará disponível em três escolas, dois USF e também no Shopping Bosque dos Ipês. O horário dependendo do local poderá começar a partir das 7h30. Cabe ressaltar que em Mato Grosso do Sul toda a população, com idade a partir de seis meses, já pode se vacinar contra a gripe, já que o Governo do Estado determinou hoje a ampliação do grupo vacinal devido ao aumento expressivo de casos e óbitos pela chamada Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em MS.

Essa decisão da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES) hoje, diante do aumento de mortes principalmente de crianças e idosos, acontece duas semanas após a Capital decidir abrir a vacinação para toda sua população.

Segundo o Governo do Estado, até a mais recente semana epidemiológica, Mato Grosso do Sul já passa de 2.708 casos de SRAG e 203 mortes por causa da doença, com a influenza respondendo por cerca de 21% dos casos, com 586 registros confirmados.

Desses quase quinhentos e noventa casos de Influenza até a segunda semana de maio, segundo boletim da SES, 68 pacientes hospitalizados morreram em em decorrência da doença.

Em análise dos dados, a predominância maior da doença (48,70%) aparece entre pessoas idosas, onde a evolução para óbito foi presenciada em quase oitenta por cento dos casos. O segundo maior grupo afetado pela Influenza são as crianças, principalmente entre o público com idades entre um e nove anos.

Vacinação e medidas

Desde a abertura da campanha contra a Influenza, que aconteceu em 27 de março, a cobertura vacinal do estado do Mato Grosso do Sul para os grupos prioritários (crianças, gestantes e idosos com 60 anos e mais) é de cerca de 29,89%, conforme balanço da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) até o último dia 12.

Esse índice percentual está extremamente distante do recomendado pelo Ministério da Saúde, que deveria ser de 90% nesses cerca de 50 dias de campanha.

Em 02 de abril houve ativação do chamado Centro de Operações de Emergência (COE), responsável por estratégias como o remanejamento de leitos, por exemplo, diante do aumento de internações, principalmente crianças e adolescentes, por H1N1 e o vírus sincicial respiratório.

Vale lembrar que a Capital, através da titular da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau), Dra. Rosana Leite de Melo, anunciou a ampliação de 30 leitos em dois hospitais da Cidade Morena diante da atual situação de emergência.

Essa ampliação de leitos, como abordou o Correio do Estado, já estava nos planos da Sesau desde a ativação do COE, com a ideia inicial sendo conseguir 50 leitos de unidades filantrópicas.

Com o decreto de emergência a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) instituiu algumas medidas de urgência, como:

Liberação da vacinação para todos os públicos a partir de segunda-feira (28 de abril), em todas as unidades de saúde de Campo Grande;

Obrigatoriedade da utilização de máscaras dentro das Unidades Básicas de Saúde - (UBS) e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs);

Instituição do Plano de Contingência de Atendimento Pediátrico, com atendimento pediátrico 24h em duas UPAs — Universitário e Coronel Antonino — além do Pronto Atendimento Infantil do CRS Tiradentes, com a transferência e o referenciamento de casos entre as UPAs.

Confira os horários da vacinação neste fim de semana

**Colaborou Leo Ribeiro**

