Cidades

Cidades

Idoso é preso por quebrar fêmur da companheira de 64 anos em MS

Inicialmente, a vítima contou que sofreu uma queda. Somente após conversar com a equipe de assistência social, relatou que sofreu violência doméstica

Laura Brasil

20/10/2025 - 13h50
Um homem de 71 anos, identificado como J.F.S., foi preso em flagrante nesta segunda-feira (20) por agredir e quebrar a perna da companheira, uma mulher de 64 anos, em Três Lagoas, município localizado a 327 quilômetros de Campo Grande.

A vítima deu entrada no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora na última sexta-feira (17). Inicialmente, a equipe médica foi informada de que ela havia sofrido uma queda da própria altura.

Durante uma conversa com a assistência social, a mulher acabou revelando que havia sido empurrada pelo companheiro. A equipe do hospital informou o caso à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), que se deslocou até a residência e prendeu o idoso em flagrante.

Cirurgia

A mulher detalhou as agressões somente nesta segunda-feira. Ela terá de passar por uma cirurgia, pois, além de ter quebrado o fêmur, apresentava marcas roxas pelo corpo e ainda bateu a cabeça ao cair no chão.

No relato, contou que essa não é a primeira vez que é vítima de agressões do companheiro, há alguns anos, teve a clavícula quebrada. Ela também informou que depende financeiramente dele e tem muito medo do marido.

Interrogatório

O suspeito foi ouvido na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do município e confirmou que empurrou a esposa durante um desentendimento ocorrido na hora do almoço.

Ele contou que a mulher estava embriagada e acabou se machucando devido à queda. Após passar pelos procedimentos, seguiu para a audiência de custódia, na qual o juiz converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Roma

Papa Leão XIV recebe pela primeira vez vítimas de abuso sexual na Igreja Católica

A audiência dentro do Palácio Apostólico durou uma hora e o papa ouviu atentamente, disseram os participantes

20/10/2025 13h30

Papa Leão se reuniu com a organização ECA nesta manhã

Papa Leão se reuniu com a organização ECA nesta manhã Divulgação

O Papa Leão XIV se encontrou nesta segunda-feira, 20, pela primeira vez, com uma organização de sobreviventes e defensores de abusos cometidos pelo clero, que disse que o pontífice concordou em manter um diálogo permanente enquanto eles pressionam por uma política de tolerância zero para abusos na Igreja Católica.

A Ending Clergy Abuse (ECA) é uma organização global que vem fazendo campanha para universalizar a política de abuso da Igreja nos Estados Unidos. Entre outras coisas, a política exige a remoção permanente do ministério de um padre com base em um único ato de abuso sexual que seja admitido ou comprovado de acordo com a lei da Igreja.

A política dos EUA, articulada pela primeira vez na década de 1990, foi adotada publicamente no auge do escândalo naquele país, numa tentativa de restaurar a confiança e a credibilidade na hierarquia americana após revelações de décadas de abusos e acobertamentos. É lei religiosa nos Estados Unidos, mas não é adotada em outros lugares.

O pontífice reconheceu que "havia grande resistência" à ideia de uma lei universal de tolerância zero, disse Tim Law, cofundador da ECA. Mas Law afirmou ter informado a ele que a ECA queria trabalhar com ele e o Vaticano para levar a ideia adiante.

Leão XIV já se encontrou com sobreviventes de abusos cometidos pelo clero e foi o interlocutor para ouvir as vítimas na Conferência Episcopal Peruana quando era bispo. Mas o primeiro papa americano da história reconheceu a importância de se reunir com a ECA como uma organização ativista, disseram os membros em uma coletiva de imprensa.

Antes dele, o Papa Francisco e o Papa Bento XVI também se encontraram com vítimas individuais, mas mantiveram ativistas e grupos de defesa à distância.

"Ele disse: 'Este é o próximo passo histórico: sentarmos juntos e conversarmos'", disse o participante alemão Matthias Katsch sobre a reunião desta segunda-feira. "Ele nos permitiu manter contato, ter um canal aberto de comunicação."

A audiência dentro do Palácio Apostólico durou uma hora e o papa ouviu atentamente, disseram os participantes. O Vaticano não a incluiu inicialmente entre as audiências de Leão XIV nesta segunda-feira, embora versões subsequentes da agenda do papa a incluíssem.

Seis membros do conselho da ECA, da Argentina, Canadá, Alemanha, Uganda e Estados Unidos, compareceram. Também em Roma estava Pedro Salinas, membro da ECA, um sobrevivente e jornalista peruano que conhecia Robert Prevost por meio do trabalho que eles realizaram em busca de justiça para sobreviventes de um grupo leigo católico peruano abusivo.

Os sobreviventes começaram a reunião descrevendo suas principais iniciativas: a política de tolerância zero, a convocação de uma conferência sobre supostos abusos no Opus Dei na Argentina e a ajuda a sobreviventes de abuso nas Filipinas para formar uma organização nacional.

"Inspirados por suas palavras ao se tornar papa, viemos como construtores de pontes, prontos para caminhar juntos em direção à verdade, à justiça e à cura", disse a cofundadora da ECA, Gemma Hickey, a Leão XIV.

A sobrevivente ugandense Janet Aguti disse que o papa parecia entender os impedimentos culturais para lidar com o problema do abuso na África, onde líderes religiosos frequentemente afirmam que o abuso não existe, já que não é amplamente discutido na sociedade. Ela disse que as crianças nos Estados Unidos não deveriam ser mais protegidas do que as crianças na África.

"Saí da reunião com esperança e sei que é um grande passo para nós e um momento histórico para mim", disse ela.

Os participantes disseram que buscaram uma audiência com o antecessor Francisco a partir de 2019. Eles disseram que acharam Leão XIV humilde, sincero e comprometido em trabalhar para acabar com o abuso, embora tenham dito que ele pediu que fossem pacientes.

"Hoje sinto que fui ouvida", disse Evelyn Korkmaz, cofundadora da ECA e sobrevivente de um internato no Canadá, da Nação Nishnawbe Aski. "Acredito que ele continuará neste caminho de reconciliação."

Cidades

Contrabando avaliado em R$ 500 mil é apreendido pela polícia em Campo Grande

Em conversa com a polícia, o caminhoneiro informou que levava uma carga de óleo quando recebeu a proposta de entregar uma carga do bairro do Brás em São Paulo

20/10/2025 13h25

Divulgação PCMS

Durante diligências contra o tráfico de drogas e armas, em estradas clandestinas popularmente chamadas de cabriteiras, a polícia apreendeu um caminhão com produtos contrabandeados avaliados em aproximadamente R$ 500 mil, no bairro Cidade Morena, em Campo Grande.

Uma equipe da Polícia Civil da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras) foi informada de que um caminhão levaria uma carga com cigarros eletrônicos e óculos importados.

Segundo informações, o caminhão estava em um posto de gasolina, para onde a equipe se deslocou, mas não encontrou o condutor.

Os policiais passaram a monitorar o veículo. Algumas horas depois, outro carro se aproximou e deixou o caminhoneiro. Assim que ele subiu no caminhão, foi abordado e relatou que vinha de Primavera do Leste (MT), com destino a São Paulo (SP), onde entregaria uma carga de óleo de cozinha.

O motorista contou que recebeu uma proposta pelo aplicativo Fretbras para levar a carga contrabandeada, que estava escondida atrás dos fardos de óleo, no bairro do Brás. Ele disse que não sabia o que era a mercadoria; pensou apenas que não tinha nota fiscal e que o embarque foi feito em um terreno baldio, em local ermo.

A Receita Federal deve informar o valor final da mercadoria, que, por alto, foi avaliada em R$ 500 mil, devido ao alto valor que o cigarro eletrônico alcança no mercado interno.

