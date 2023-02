IFMS está com inscrições abertas para cursos de graduação em três unidades do estado

Com a chegada do ano letivo de 2023, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu inscrição para 200 vagas em cursos de graduação.

O edital foi publicado no dia 2 de fevereiro e as inscrições poderão ser realizadas até a próxima terça-feira (14), referente ao ingresso do 1º semestre.

As vagas são distribuídas entre os cursos superiores de Agronomia (bacharelado), Computação (licenciatura), Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Gestão do Agronegócio (ambos de nível superior de tecnologia).

Os cursos ofertados são para os campi dos municípios de Jardim, Nova Andradina e Ponta Porã.

Além disso, o processo seletivo é destinado ao público que participou do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) desde 2013 e para os participantes que atingiram nota acima de zero na Redação. Os interessados devem efetuar suas inscrições na Página do Candidato.

Segundo o Instituto, no ato da inscrição, os candidatos precisam autorizar o IFMS a consultar o resultado obtido no Enem junto ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Assim, é obrigatório que a inscrição seja realizada com o CPF do candidato, para possibilitar aos órgãos a consulta das notas.

Ainda conforme o IFMS, o “preenchimento das vagas só poderá ser realizado pelos classificados e convocados que possuam certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente”.

É possível acessar o edital de abertura, onde contem as normas do processo seletivo, na Central de Seleção, neste link.

Ações afirmativas

No que diz respeito às ações afirmativas, o edital informa que metade das vagas é destinada a candidatos que cursaram todas as séries do ensino médio em escola pública. Sendo que 50% destas vagas são para os estudantes que possuem a renda familiar per capita inferior a um salário-mínimo e meio.

A opção pelas ações afirmativas deverá ser feita no ato da inscrição e há cotas destinadas aos candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas, além de vagas destinadas a pessoas com deficiência.

Seleção

Ainda conforme o IFMS, o processo seletivo é realizado com base na nota total mais alta alcançada pelo candidato nas edições de 2013 a 2022 do Enem.

O IFMS considera como nota total o resultado da média das notas das diferentes áreas de conhecimento e da Redação. Os pesos por área de conhecimento para o cálculo da nota total de cada um dos cursos ofertados estão disponíveis no edital.

Além disso, conforme o edital “os candidatos serão classificados em ordem decrescente, de acordo com a maior nota obtida dentre as edições do Enem consideradas, observando a opção de cota do candidato”.

Segundo o cronograma do IFMS, a divulgação da primeira chamada está prevista para acontecer no dia 16 de fevereiro e a solicitação de matrácula/manifestação de interesse de 23 de fevereiro a 3 de março.

Vagas residuais

Caso a totalidade das vagas não seja preenchido até o término da segunda chamada (que está prevista para acontecer no dia 13 de março), o IFMS irá disponibilizar o residual das vagas para os candidatos que possuem o ensino médio completo, com seleção feita por ordem de inscrição.

Para isso, o interessado deverá se dirigir a Central de Relacionamento (Cerel) do campus que oferta o curso pretendido.

Mais seleções

O Instituto Federal também está com 80 vagas abertas na graduação, com ingresso no 2° semestre, para os cursos de Agronomia, em Naviraí, e Engenharia de Controle e Automação, em Três Lagoas (edital n° 06/2023).

A seleção será feita pela nota do último Enem através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Documentação

Segundo o edital, para a Solicitação de Matrícula e Manifestação de Interesse, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:

a) CPF (cadastro de pessoa física) próprio;

b) Documento oficial de identificação, com foto: carteira de identidade – RG, carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; e carteira nacional de habilitação (somente o modelo com foto) e Carteira de Registro Nacional Migratório - CRMN (dentro da validade). No caso de o candidato convocado ser menor de 18 anos, deverá ser anexado, também, o documento oficial com foto do(a) responsável legal, ou documento de guarda ou tutela, se for o caso;

c) Documento que comprove estar em dia com o Serviço Militar, para os brasileiros entre 19 (dezenove) e 45 (quarenta e cinco) anos de idade completos ou a serem completados até 31 de dezembro do ano de 2023;

d) 1 (uma) foto 3x4 recente ou selfie em postura frontal, nítida, individual, colorida, com fundo branco que enquadre desde a cabeça até os ombros, de rosto inteiro, sem o uso de óculos escuros e artigos de chapelaria (boné, chapéu, viseira, gorro ou similares);

e) Os candidatos estrangeiros devem apresentar o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) e o Passaporte com visto de estudante, ou de outro documento que, por previsão legal, permita que o estrangeiro estude no Brasil;

f) Os requerentes que concluíram o ensino fundamental ou médio no exterior, exceto em países do Mercosul, conforme Decreto nº 6.729, de 12 de janeiro de 2009, deverão apresentar cópia do documento de revalidação e/ou equivalência de estudo no Brasil ou o protocolo de solicitação, tendo um prazo de seis meses, a partir da data de matrícula, para entrega do documento oficial;

g) Para candidatos não cotistas (ampla concorrência – AC): Histórico Escolar, ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou curso equivalente, ou Certificado de Conclusão com base nas notas do Enem ou Certificado do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja);

h) Para candidatos cotistas: Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou curso equivalente, ou Certificado de Conclusão com base nas notas do Enem ou Certificado do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).

i) Declaração de Conclusão do Ensino Médio ou de equivalência de cursos concluídos no exterior, expedida pelo Conselho Estadual de Educação (CEE), nos casos necessários;

j) Os candidatos beneficiários de cota com renda menor ou igual a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo per capita deverão entregar fotocópia e, caso seja solicitado, apresentar original dos documentos comprobatórios conforme Anexo I deste edital;

k) Os candidatos beneficiários da cota local – bônus (item 3) deverão apresentar o comprovante de endereço, em seu nome ou de seus pais, sendo que, no caso da inexistência deste comprovante, o candidato deverá utilizar a declaração de residência, conforme Anexo V.

l) Os candidatos que optaram por concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência deverão imprimir, preencher, assinar e entregar o Formulário para Entrega de Laudo Médico constante no Anexo III;

Assine o Correio do Estado