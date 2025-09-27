Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

IML libera corpo de idoso que morreu carbonizado em acidente na BR-262

Três meses após o acidente em que dois veículos de passeio bateram frontalmente contra uma carreta carregada de carvão que pegou fogo, o corpo da vítima foi identificado

Laura Brasil

27/09/2025 - 16h33
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O corpo do idoso, identificado como Clélio Machado, de 77 anos, que morreu carbonizado em um grave acidente no dia 28 de julho deste ano, foi liberado pelo Núcleo Regional de Medicina Legal de Aquidauana.

Clélio estava a bordo de um dos dois veículos de passeio que colidiram frontalmente contra uma carreta carregada de carvão, que pegou fogo, na BR-262, entre as cidades de Aquidauana e Miranda, na região do Pantanal de Mato Grosso do Sul.

Devido ao estado do corpo, foi necessário realizar mais testes pela Polícia Científica, que levaram à confirmação da identificação da vítima três meses após o acidente.

Segundo informações do site A Princesinha News, na sexta-feira (26) o laudo conclusivo foi emitido; com isso, o corpo foi liberado para os familiares, dando início ao trâmite do sepultamento.

A polícia segue investigando as circunstâncias do acidente.

Relembre

A colisão envolveu uma carreta e dois veículos de passeio. Os três veículos pegaram fogo, e as mortes foram confirmadas somente depois que os bombeiros conseguiram controlar as chamas, segundo informações do site Princezinha News, de Aquidauana.

Até o início da noite, não havia informações precisas sobre o responsável pela tragédia, mas nas imagens é possível ver que a carreta ficou parada na sua faixa de rolamento e parcialmente no acostamento.

Os carros de passeio, por sua vez, ficaram na outra pista, indicando que o acidente possivelmente foi resultado de uma ultrapassagem mal-sucedida de um dos motoristas. No local, existe faixa contínua, indicando a proibição de ultrapassagens.

O caminhão transportava carvão vegetal, o que contribuiu para que as chamas demorassem a ser controladas.

Os veículos pegaram fogo logo após a colisão, deixando a rodovia completamente interditada nos dois sentidos. Uma longa fila de carros se formou na região, enquanto equipes de resgate, Polícia Rodoviária Federal e perícia trabalhavam no local para controlar a situação e apurar as causas da tragédia.

** Colaborou Nery Kaspary

Assine o Correio do Estado

 

"se medicar, não dirija"

OMS publica lista de medicamentos que podem afetar na hora de dirigir

Desde analgésicos a relaxantes muscalares e ansiolíticos, é preciso estar atento aos efeitos e durações das medicações

27/09/2025 13h33

Compartilhar
Algumas categorias de remédios requerem atenção antes de pegar na direção

Algumas categorias de remédios requerem atenção antes de pegar na direção Divulgação: Governo MS

Continue Lendo...

Organização Mundial da Saúde, a OMS publicou diversos alertas recentes sobre a epidemia de transtornos mentais registrada atualmente e que inclui quadros como ansiedade e depressão.

O cenário se agrava diante de casos de automedicação, prática comum em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil. 

O que nem todos sabem é que o simples uso de um antidepressivo, de um ansiolítico, de um anti-inflamatório ou mesmo de um antialérgico pode comprometer a capacidade de guiar um veículo com segurança. O alerta foi feito durante o 16º Congresso Brasileiro de Medicina do Tráfego, em Salvador. 

De acordo com o diretor da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet), Adriano Isabella, uma diretriz recente editada e publicada pela entidade lista e classifica medicamentos que podem comprometer a capacidade do motorista de conduzir um veículo com segurança.

“O ato de dirigir é um ato complexo e envolve exatamente a coordenação dos sentidos humanos”, disse, ao citar a capacidade de cognição e a função motora do condutor.

“O uso de determinados medicamentos aumenta e muito o risco de sinistros indesejáveis no trânsito”, completou. 

Segundo o diretor, diversos fatores influenciam na intensidade e na duração dos efeitos de medicamentos que podem comprometer a condução de um veículo, incluindo a capacidade de metabolização, a idade, o peso, a dose, o horário em que o remédio foi tomado e a combinação com álcool. 

Abaixo, seguem algumas categorias de remédios a serem levadas em consideração no momento de pegar na direção (Abramet): 

Analgésicos

Condutores que utilizam ácido acetilsalicílico não se envolvem mais significativamente em sinistros automobilísticos. 

Testes de desempenho cognitivo e de habilidades psicomotoras também não demonstraram comprometimento significativo do desempenho de motoristas em uso de paracetamol.  

Já no caso de opióides, estudos epidemiológicos constataram resultados estatisticamente significativos da relação entre os medicamentos e sinistros de trânsito. O risco chega a ser oito vezes maior para ferimentos graves e cinco vezes maior para morte. 

Relaxantes musculares

Os efeitos do carisoprodol foram avaliados em simuladores de direção, constatando-se sedação, raciocínio lento e falha de atenção. Além disso, o prejuízo da psicomotricidade é subestimado e, muitas vezes, não percebido pelo condutor.

Há risco de envolvimento em acidentes de trânsito com vítimas logo na primeira semana de uso. 

No caso da ciclobenzaprina, foram constatados efeitos adversos no desempenho da condução, como sonolência, visão turva, equilíbrio e coordenação motora prejudicados e confusão mental. 

Ansiolíticos, sedativos e hipnóticos 

No caso dos benzodiazepínicos, foi constatado aumento significativo de risco de envolvimento em sinistros automobilísticos. A estimativa é que 2% da população adulta brasileira utilize esse tipo de medicação. 

Testes de direção sob o efeito de buspirona comprovaram que não há alteração no desempenho do condutor. 

Há evidências consistentes de que hipnóticos Z têm efeitos prejudiciais para a condução veicular segura. 

Antidepressivos 

No caso de tricíclicos, há maior risco de sinistros automobilísticos, sobretudo em condutores idosos. Mesmo doses baixas noturnas comprometem o desempenho na condução desde o primeiro dia de uso de forma similar ao que é observado em motoristas que consumiram álcool. 

Já os inibidores seletivos de serotonina, em geral, são bem tolerados quanto aos efeitos colaterais. 

No caso da trazodona, efeitos colaterais significativos na condução veicular, como perda de memória, sedação, sonolência e alterações cognitivas e motoras. 

Antialérgicos

Anti-histamínicos de primeira geração (difenidramina, tripolidina, terfenadina, dexclorfeniramina, clemastina) prejudicam significativamente o desempenho ao dirigir. 

Os de segunda geração (cetirizina, loratadina, ebastina, mizolastina, acrivastina, emedastina, mequidazina) também podem prejudicar o desempenho, mas com diferenças de pessoa para pessoa. 

Já os de terceira geração (fexofenadina, desloratadina, levocetirizina) não produzem comprometimento após o uso. 

Antipsicóticos

A maioria é sedativo e tem potencial para afetar negativamente as habilidade de condução. 

Canabinóides

Entre os produtos medicinais provenientes da cannabis, muitos contêm THC, canabinóide com propriedades psicoativas que prejudicam a capacidade de conduzir um veículo devido aos efeitos na cognição, na função visual e na coordenação motora, que podem persistir por várias horas. 
*A repórter viajou à convite da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet).

 

Assine o Correio do Estado

PEDIDO DE SOCORRO

Após parceria milionária com a família Name, Cruz Vermelha agoniza

Instituição foi usada por 3 anos para legalizar os sorteios do Pantanal Cap, mas uma dívida tributária relativa àquele período gerou dívida impagável para a instituição

27/09/2025 13h20

Compartilhar
Comando atual da Cruz Vermelha quer que o MPMS investigue origem da dívida, mas a promotoria insiste em arquvar o pedio de socorro

Comando atual da Cruz Vermelha quer que o MPMS investigue origem da dívida, mas a promotoria insiste em arquvar o pedio de socorro

Continue Lendo...

Durante cerca de três anos, entre junho de 2017 e julho de 2020, a Cruz Vermelha de Mato Grosso do Sul foi utilizada pela família Name para legalizar a venda dos chamados  títulos de capitalização do Pantanal Cap, o que garantia lucro milionário as controladores do negócio.

Agora, por conta de uma dívida tributária relativa àquele período, a instuição humanitária está com o CNPJ suspenso e devendo quase meio milhão de reais na Receita Federal por conta de multas e impostos recolhidos com atraso em 2019.

E, para tentar desbloquear o CNPJ e assim voltar a ter direito a repasse de recursos públicos, a Cruz Vermelha recorreu ao Ministério Público solicitando uma investigação, com auditoria contábil, para esclarecer o que aconteceu para que houvesse a cobrança de imposto federal de uma instituição filantrópica, que em tese é isenta.

Porém, a promotoria entende que não é sua função legal fazer auditoria para instituições privadas e arquivou o pedido de ajuda. A direção da Cruz Vermalha recorreu ao conselho superior do Ministério Público em busca deste socorrro, que agora terá de decidir se arquiva ou não o caso, conforme publicação do diário oficial do MP de segunda-feira (29). 

Nos documentos anexados  à notícia de fato, que já tem mais de 2,6 mil páginas,  a atual presidente da Cruz Vermelha, Aline Jussara Tagliaferro Carlos, revela que a Pantanal Cap, que inicialmente tinha entre seus sócios Jamil Name (falecido em 2021), Jamil Name Filho (preso em Mossoró) e Jamilson Lopes Name (deputado estadual), repassava 5% do faturamento bruto à Cruz Vermelha de Mato Grosso do Sul.

Somente em 2019 isso garantiu à Cruz Vermelha um repasse de R$ 565.790,63. Ou seja, o Pantanal Cap rendeu, oficialmente naquele ano, pouco mais de R$ 11 milhões. Os decumentos anexados à notícia de fato que está prestes a ser arquivada pelo MP revelam que em torno dois terços disso eram embolsados como lucro pela família Name.  

Em média, o Pantanal Cap garantia lucro líquido da ordem de R$ 140 mil semanais aos Name, já descontados os gastos com publicidade, comissões pagas aos funcionários e os impostos. 

No começo de 2020, depois da deflagração da Operação Omertà, que resultou na prisão de Jamil Name e de Jamilzinho, o contrato foi refeito e renovado somente em nome do deputado Jamilson Name. As cláusulas contratuais, porém, permaneceram as mesmas. Uma delas estipulava sigilo absoluto sobre o conteúdo do contrato.

Em uma das fases da Omertà, inclusive, a polícia chegou a recolher um envelope com pouco mais de R$ 83 mil em cédulas, sendo que, de acordo com as alegações da defesa, R$ 54 mil percentiam à Cruz Vermelha. Jamilson se comprometeu a fazer o pagamento deste valor assim que o dinheiro fosse liberado, revela  a documentação entregue ao Ministério Público. 

Por conta do faturamento de pouco mais de R$ 11,3 milhões em 2019,  a Cruz Vermelha, que era a detentora oficial do Pantanal Cap, pagou R$ 1,497 milhão a título de imposto de renda à Receita Federal. Porém, parte deste pagamento foi feito com atraso e por conta disso, desde então estão sendo aplicadas multas e juros. 

Um extrato recente obtido na Receita revela que esta dívida da Cruz Vermelha já ultrapassa os R$ 475,5 mil. O curioso, porém, segundo a atual presidente da instituição, Aline Tagliaferro, é que nada destes valores milinários passava pelas contas da Cruz Vermelha e mesmo assim a instituição recolhia em torno de R$ 1,5 milhão anuais à Receira Federal. "Se não tinha giro financeiro, por que pagava tanto imposto?", indaga.

Além disso, ela questiona o fato de a Receita ter recebido o imposto e estar cobrando juros e multas de uma instituição filantrôpica, que, segundo ela, é isenta do pagamento de imposto de renda. Exatamente para tentar responder a estes questionamento é que ela diz ter pedido socorro ao Ministério Público. 

INTERVENÇÃO

Entre 2019 e 2023 a Cruz Vermelha local ficou sob intervenção federal. Um dos motivos foi justamente a suspeita sobre a destinação correta dos recursos que o Pantanal Cap fazia à instituição. 

"O que se fala é que inicialmente eles passavam tudo em dinheiro vivo para o então presidente, que depositava em torno de R$ 30 mil por mês na conta. Depois da intervenção, porém, este valor praticamente dobrou. Mas a gente não tem como comprovar que ocorria algum desvio antes de o  Rio de Janeiro intervir",  afirma Aline Tagliaferro

Atualmente com cerca de 400 voluntários em Mato Grosso do Sul, sendo 280 em Campo Grande, funciona em um espaço cedido na Academia de Medicina e seu saldo bancário está praticamente zerado. O faturamento mensal gira em torno de R$ 2 mil. Suas principais atividade, segundo aline, é prestar assistência social a comunidades indíngenas a famílias que moram em favelas de Campo Grande. 

"Nós não temos dinheiro para contratar uma auditoria e muito menos para pagar as dívidas na Receita Federal. E se a gente não conseguir limpar nosso nome a gente nunca mais conseguirá recursos públicos para desenvolver os trabalhos que historicamente são desenvolvidos pela Cruz Vermelha em todas as partes do mundo", explica Aline ao justificar sua insistência em receber o apoio do Ministério Público. 

Além deste pedido de socorro ao MP, a instituição também acionou na Justiça a antiga advogada e contadora para tentar obrigá-la a pagar a dívida na Receira. Em ação ajuizada em fevereiro do ano passado, a Cruz Vermelha exigiu R$ 281 mil  para pagar a Receira (valor da dívida à época) e R$ 20 mil por danos morais. 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Ferrovia Malha Oeste terá nova chance de passar por revitalização em 2026
LOGÍSTICA

/ 1 dia

Ferrovia Malha Oeste terá nova chance de passar por revitalização em 2026

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3497, sexta-feira (26/09)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3497, sexta-feira (26/09)

3

Resultado da Loteria Federal extração 06003-8, quarta-feira (24/09): veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal extração 06003-8, quarta-feira (24/09): veja o rateio

4

Senadora de MS é flagrada trocando informações com advogado do "Careca do INSS"
CPMI DO INSS

/ 2 dias

Senadora de MS é flagrada trocando informações com advogado do "Careca do INSS"

5

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 751, sexta-feira (26/09)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 751, sexta-feira (26/09)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 19/09/2025

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois