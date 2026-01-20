Incêndio atinge fábrica de etanol da Raízen em MS; vídeo

Localizada no quilômetro 12 da rodovia MS-156, distante aproximadamente 267 km da Capital, trabalhadores da fábrica de etanol da Raízen, que fica em Caarapó, tiveram um susto no fim da manhã desta terça-feira (20) após um incêndio de grandes proporções atingir a usina.
Longe cerca de 20 quilômetros da segunda maior cidade do Mato Grosso do Sul (Dourados), a unidade registrou o início do incêndio após o horário de 09h35, horário em que foi registrado o chamado de emergência junto ao Corpo de Bombeiros Militar, conforme apurado pelos sites locais "Portal da Cidade Caarapó" e "Ligado na Notícia".
Pelo menos cinco células da torre de resfriamento da caldeira foram atingidas pelo incêndio, estruturas essas que são confeccionadas de fibra de vidro e foram totalmente destruídas pelas fortes chamas.
O incêndio de grandes proporções começou a ser combatido ainda pela brigada de incêndio da usina, que teve apoio de três caminhões-pipa, deixando para o Corpo de Bombeiros o trabalho de rescaldo e análise técnica dos riscos. Não demorou para que as imagens do incêndio tomassem as redes:
Houve fiscalização dos sistemas de prevenção e combate a incêndio, que ajudaram a eliminar os riscos residuais e preservar a segurança dos operários locais.
É importante ressaltar, segundo confirmado pelo Corpo de Bombeiros, que não foram registrados feridos no incêndio.
Abaixo, você confere na íntegra a nota emitida pela Companhia responsável pela usina.
"A Raízen informa que, na manhã desta terça-feira (20), foi registrado um incêndio em uma das torres de resfriamento da unidade de Caarapó. As equipes da brigada interna atuaram de forma imediata e o incêndio foi prontamente controlado. Não houve vítimas ou feridos.
As causas do ocorrido estão sendo apuradas, e a companhia segue adotando todas as medidas necessárias, em conformidade com seus protocolos de segurança".
Raízen em MS
Ainda em 2021, a Raízen adquiriu três usinas da Biosev em Mato Grosso do Sul, localizadas em Rio Brilhante, Maracaju e Caarapó.
Já em 1° de agosto de 2023 anunciava um investimento na casa de R$1,3 bilhão, para modernizar sua usina de Caarapó e viabilizar a a produção de etanol de segunda geração (E2G).
Em agosto de 2025 houve a venda de duas dessas unidades para a Cocal Agroindústria, pertencente à família paulista Garms, o que ainda manteve a Raízen com pelo menos 25 usinas de cana no país e apenas essa em Mato Grosso do Sul.
Vale lembrar que, a Raízen é um dos braços do Grupo Cosan, que por sua vez é controlado pelo megaempresário Rubens Ometto, que controla ainda a Rumo e é responsável pelo abandono dos cerca de 750 km da ferrovia entre Três Lagoas e Corumbá, o que não impediu um lucro líquido de R$ 159,2 milhões.