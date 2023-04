Inscrições de seleção para pós-graduação em Gestão Hospitalar encerra na segunda (24)

Influenza

Mesmo com baixa adesão, faixa etária com maior cobertura vacinal; imunização geral fica em torno de 12%

Com 17,8 mil novas imunizações, os levantamentos da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) destacaram que apenas 28.270 dos 134.732 idosos de Campo Grande se vacinaram contra a influenza na capital.

Mesmo com apenas 20% de imunizações entre as pessoas com 60 anos ou mais, a faixa etária corresponde a maior cobertura vacinal realizada na capital sul-mato-grossense.

Com 43,6 mil imunizados entre todas as faixas etárias e categorias, a Sesau destacou que 339 mil campo-grandenses podem receber o imunizante. Em números totais, a cobertura vacinal contra a gripe é de apenas 12% na capital.

Apesar do curto avanço na cobertura vacinal em pouco mais de uma semana entre um balanço e outro, o levantamento da Secretaria Municipal de Saúde aponta que os índices continuam baixos.

No último dia 14, os dados divulgados pela Secretaria de Saúde de Campo Grande (Sesau) revelaram que três grupos apresentaram certa falta de interesse pelo imunizante.

Na ocasião, dos quase 17 mil indígenas que vivem em Campo Grande, apenas 106 haviam buscado os postos de saúde nos primeiros 11 dias de atendimento, o que equivale a 0,63% das pessoas esperadas. Neste momento, o número saltou para 213 vacinados, o que representa 1,26%.

Com 13 vacinados, o número de imunizações dos funcionários do sistema prisional, faixa incluída no público prioritário, é de apenas 1,17%.

A categoria conta com pouco mais de 1,1 mil trabalhadores. Os índices continuam baixos entre as gestantes (12%), professores do ensino superior (14%) e pessoas com comorbidades, com apenas 9% da cobertura vacinal concluída.

Ao Correio do Estado, a Sesau destacou que foram registrado 12 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em Campo Grande, sendo cinco deles em crianças de cinco a nove anos, dois em crianças menores de um ano e um em cada uma das seguintes faixas etárias: 1 ano, 10 a 19 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos e 60 a 69 anos.

“Como se tem observado um crescimento no número de quadros respiratórios do público pediátrico, este cenário se repete quando se trata de influenza”, destacou a pasta. De acordo com o último boletim estadual, Mato Grosso do Sul conta com 2,2 mil notificações de Srag, sendo 86 confirmações para influenza. Até o momento foram registrados cinco óbitos.

A pasta salientou que em anos anteriores observa-se um baixo número de casos de Influenza nos primeiros meses do ano - com exceção de 2022, quando houve surto de Influenza entre janeiro e fevereiro. “De modo geral é possível observar que o público que tem o maior número de internações por essa infecção são os idosos a partir dos 60 anos de idade”, finalizou a Sesau.

