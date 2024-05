Investigação sobre assassinato resulta na prisão de ex-prefeito

INFRAESTRUTURA URBANA

Alan Guedes explicou que o novo sistema de iluminação, ecologicamente correto, vai gerar economia e aumentar luminosidade em ruas e avenidas

Depois de recuperar o sistema de iluminação pública da cidade e criar um sistema de Disk Lâmpadas que atende demandas dos usuários em até 24 horas, a Prefeitura de Dourados anunciou que vai implantar um novo sistema de Led nas ruas e avenidas da cidade.

O prefeito Alan Guedes (PP) assinou a homologação do contrato com a empresa que fará a substituição das atuais lâmpadas convencionais pelas novas. “O contrato prevê a substituição de mais de 14 mil pontos do Parque de Iluminação Pública”, informou.

O projeto contempla implantação de luminárias LED nas vias públicas de maior circulação, bem como locais de grande necessidade, como nas proximidades de escolas e postos de saúde, prédios públicos e rotas de transporte público, dentre outros. Além disso, todas as praças e parques, tornando esses espaços 100% LED.

Alan Guedes revelou que o novo sistema vai contemplar também a expansão da rede de iluminação em novas obras e avenidas que não possuem iluminação pública, bem como os distritos. “A modernização do sistema de iluminação pública trará uma série de benefícios”, assegurou.

O prefeito completou que, logo de início, a Prefeitura Municipal terá uma economia no consumo de energia de, no mínimo, 50%, com aumento nos índices de iluminação das vias públicas, graças à maior eficiência das luminárias. “Essa nova configuração resultará também na melhoria da segurança viária, permitindo que veículos e pedestres tenham maior visibilidade, prevenindo acidentes e atropelamentos”, pontuou.

Ele ainda lembrou o benefício ambiental da medida, já que as luminárias LED são livres de metais pesados, composta por materiais recicláveis e tem vida útil prolongada, diminuindo a necessidade de descarte. “O trabalho de implantação deve seguir protocolos rígidos conforme as normas ambientais vigentes com o descarte enviado às empresas especializadas”, completou.

De acordo com Neilton José Barbosa, engenheiro eletricista da Semsur (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Dourados), esse novo contrato dá sequência ao trabalho de modernização da iluminação em espaços públicos iniciado em março do ano passado. Já foram beneficiados locais como o Parque dos Ipês, Parque Rego D’Água, Canaã III, Ceper do 3º Plano, Parque Alvorada, Parque Arnulpho Fioravante, entre outros.

No total, foram implantados quase 1.000 refletores LED em praças, parques e centros esportivos. Até o momento foram atendidas 25 praças, incluindo distritos, 42 quadras esportivas, sete pistas de caminhada e 17 campos de futebol.

“O trabalho já feito agora é estendido às vias públicas, como as principais avenidas e ruas do centro e bairros de Dourados. Além da economia e facilidade na manutenção, vamos poder atender locais que eram desprovidos de iluminação pública que assim poderão ser utilizados no período noturno”, encerrou Neilton Barbosa.