Jovem discutiu com dono de conveniência antes de ser morto a tiros em Campo Grande

Um rapaz identificado como Luiz Henrique Souza da Silva, de 20 anos, não resistiu após ser alvo de disparos de arma de fogo na madrugada deste sábado (31), no bairro Parque do Lageado, em Campo Grande.

A equipe da Força Tática do 10º Batalhão da Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, se deparou com cerca de 80 curiosos, que precisaram ser dispersados para garantir a segurança da área.

Na sequência, os policiais avistaram a vítima ainda com vida, porém sangrando intensamente, sendo amparada por uma mulher que se identificou como familiar.

Em conversa com a equipe, ela relatou que, na quinta-feira (29), Luiz Henrique havia discutido com o proprietário de uma conveniência por conta de dívidas, chegando a entrar em luta corporal.

No momento dos disparos, ela estava dentro da residência e, assim que o som dos estampidos cessou, saiu para verificar o que havia ocorrido, encontrando o primo baleado.

Ainda conforme relatado à polícia, um conhecido que supostamente teria sido contratado para executar o rapaz foi visto por testemunhas, deixando o local correndo após o crime.

O socorro foi acionado, mas, durante o trajeto até a Santa Casa, devido ao estado crítico, a vítima não resistiu e morreu antes de chegar ao hospital.

A perícia esteve no local e coletou vestígios dos disparos, incluindo dois fragmentos de projétil de arma de fogo.

O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil.



