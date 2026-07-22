Tempo 'vira' e céu fechado anuncia chegada de chuva e frente fria em MS

Capital amanheceu com céu nublado e temperaturas começam a cair no final da tarde - FOTO: Paulo Ribas/Correio do Estado

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Ventania e o céu nublado anunciam a virada no tempo em Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (22). Depois de dias quentes e ventania chegando a 88 km/h em municípios do Estado, uma nova frente fria pode estar chegando.

Em Campo Grande, o dia amanheceu nublado e a tendência é que as chuvas cheguem ainda no final do dia. Mas é na quinta-feira (23) quando estão previstas tempestades e a temperatura cai, chegando a 22ºC de máxima.

Em Três Lagoas e região, também há uma queda brusca de temperatura a partir de quinta-feira, saindo de 34ºC para uma máxima de 25ºC, com acumulados de 25 milímetros.

Na região do Pantanal, deve começar a chover a partir da próxima quarta-feira (22), com acumulados de aproximadamente 20 milímetros até a próxima quinta.

Em Ponta Porã, chove forte durante a quarta-feira, com previsão de temporal durante a tarde e a noite. Os acumulados podem chegar a 14,6 milímetros.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de tempestades a partir de hoje até o final de quinta (23), com acumulados podendo chegar a 50 milímetros diários.

Isso porque, segundo o Climatempo, uma frente fria vem avançando desde o sul do País juntamente com a atuação de uma área de baixa pressão, o que aumentam as instabilidades desde a manhã de hoje no sudoeste, sul e oeste do Estado, com chuva moderada a forte e trovoadas.

Ao longo do dia, as instabilidades avançam para a região central, centro-sul, sudoeste e oeste, favorecendo chuva forte e temporais isolados. Até a noite, a chuva permanece concentrada no interior, oeste e sudeste sul-mato-grossense. Nessas áreas, também são esperadas rajadas de vento entre 50 e 70 km/h.

As condições continuam amanhã, com queda de temperaturas nas regiões do pantanal, sudoeste, leste, sul, cone-sul e na Capital.

A partir de sexta-feira (24), as temperaturas voltam a subir e não são esperadas mais chuvas até o fim do mês de julho no Estado.