Televisão e Rádio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) passam a ser pública, aberta e gratuita aos telespectadores e ouvintes de 30 municípios do Estado.

A TV Alems está antenada no canal 7.2 da TV aberta e a Rádio Alems está sintonizada na FM 105.5.

Com isso, a população sul-mato-grossense pode assistir e ouvir, ao vivo, sessões solenes, audiências públicas, reuniões da Comissão de Constituição Justiça e Redação (CCJR) e podcasts da Assembleia.

Além disso, também haverá transmissões diretas do Senado Federal, com informações referentes aos parlamentares de Brasília, sobre as três esferas do poder: legislativo, executivo e judiciário. Campo Grande é a 26 Capital do País em que a TV Senado chega.

O objetivo é manter o sul-mato-grossense antenado na criação, votação e aprovação de leis.

A inauguração da TV e Rádio Alems é fruto da parceria entre Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e Senado Federal.

O Senado cedeu equipamentos e realizou os comissionamentos essenciais para o funcionamento do site. Por sua vez, a ALEMS efetuou os licenciamentos necessários para a Rádio Difusora dos sinais, bem como a construção do próprio site.

Segundo o deputado estadual e presidente da Alems, Gerson Claro (PP), a população terá acesso online e real daquilo que está acontecendo na Assembleia Legislativa.

“Isso é a concretização de um trabalho de vários presidentes e secretários para que a gente chegasse hoje com canais abertos, para a população ter mais acesso a tudo o que acontece no Poder Legislativo. Inclusive com a participação do Senado, a gente abrindo as ações do governo, do parlamento para que a população tenha um acesso mais facilitado”, destacou o presidente.

De acordo com o deputado estadual, Pedro Kemp (PT), meios de comunicações abertos e gratuitos proporcionarão a conexão entre sul-mato-grossense e a Casa de Leis.

"Isso significa a maior aproximação entre a Assembleia Legislativa e a população. Muitas pessoas que gostariam de acompanhar votação de projetos e não podiam participar presencialmente das sessões, agora vão poder acompanhar de casa na TV aberta. A Assembleia está se aproximando das casas dos cidadãos sul-mato-grossenses. Antes a TV era transmitida em canal fechado e agora canal aberto, toda população pode acompanhar", ressaltou o deputado.

A torre de transmissão atinge a altura total de 82 metros, sendo 12 metros de tubulão. Os sistemas de transmissão estão atualmente configurados no formato digital, oferecendo a capacidade de expansão do sinal tango para a área aberta quanto para o interior do Estado.