Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

INTERIOR

Com 'licitação' empacada, ONG assume hospital de Ponta Porã por mais seis meses

Montante de quarenta e sete milhões equivalem a uma quantia mensal de R$7.837.544,94

Leo Ribeiro e Neri Kaspary

Leo Ribeiro e Neri Kaspary

12/02/2026 - 10h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Enquanto o Hospital Regional Dr. José de Simone Netto, localizado no município de Ponta Porã, não chega ao resultado definitivo do chamamento público de seleção da organização social para gerenciar a unidade, o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul acaba de contratar hoje (12) o Instituto Mais Saúde, para seguir tocando o espaço que gere desde agosto do ano passado por mais seis meses. 

Conforme o Diário Oficial Eletrônico (DOE) do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul desta quinta-feira (12), esse contrato em questão deve durar mais 180 dias a contar a partir de 03 de fevereiro, somando um montante de R$47.025.269,65.  

Renovação hospital regional ponta porá Reprodução/DOE-MS

Na ponta do lápis, esse montante de quarenta e sete milhões, por seis meses, equivalem a uma quantia mensal de R$7.837.544,94. Como descrito em contrato, o acordo assegura assistência universal, gratuita e equânime aos usuários do Serviço Único de Saúde (SUS). 

Além disso, é importante destacar que o próprio Instituto Social Mais Saúde também segue na disputa  do chamamento público pelo hospital de Ponta Porã, assim como: 

  • o Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas);
  • o Instituto Saúde e Cidadania (Isac);
  • e Sociedade Brasileira Caminho de Damasco (SBCD).

Relembre

Cabe lembrar, o Instituto Social Mais Saúde foi inicialmente contratado sem licitação em 08 de agosto de 2025, para administrar o hospital por um igual período de seis meses, sendo que o processo de chamamento público (espécie de certame) teria de ser concluído justamente em fevereiro deste ano.

Como bem abordado à época da contratação, quando 4 das 8 ONGs interessadas em gerir a unidade em Ponta Porã foram inabilitadas e excluídas do processo de chamamento público, o Instituto Social Mais Saúde já aparece inclusive como administrador Hospital Regional de Cirurgias da Grande Dourados. 

A Mais Saúde assumiu o Hospital Regional Dr. José de Simone Netto, vale destacar, após a administração estadual "demitir" o Instituto Ácqua, que desde 2019 administrava o hospital de Ponta Porã, e que chegou a celebrar prorrogação após fim do contrato original em fevereiro de 2025. 

O que diz a SES

Procurada, a Secretaria de Estado de Saúde detalhou que o chamamento público ainda segue em sua segunda fase, de análise das propostas, devido ao grande volume de documentação apresentada pelas interessadas, com o encerramento previsto para acontecer em até dois meses. 

"Trata-se de etapa complexa e criteriosa, considerando que cada Organização Social participante apresentou documentação extensa — com média de 5 a 6 mil páginas — o que exige avaliação técnica minuciosa por parte da comissão de contratação", cita a Pasta em nota de retorno.

Segundo a SES, a previsão é que essa segunda fase seja finalizada logo após o Carnaval, a partir de quando a seguinte terá início, compreendendo a análise das propostas financeiras em si e que, se mantido o cronograma estimado, o resultado final deve ser divulgado ainda na primeira quinzena de abril. 

Assim, a organização social que figurar classificada na primeira colocação será posteriormente chamada, convocada pela Secretaria de Estado de Saúde para assinar o contrato definitivo. 

A Secretaria de Estado de Saúde faz questão de reforçar o caráter temporário do contrato com a Mais Saúde que, além de qualificado, teria participado do processo seletivo realizado em 2021/2022 e ficando, nessa ocasião, na segunda colocação. 

"A necessidade de formalização de novo contrato emergencial decorreu da impossibilidade de conclusão do certame dentro do prazo inicialmente previsto, uma vez que o processo ainda se encontrava na fase de análise técnica", diz a SES em complemento. 

Além disso, a contratação da Mais Saúde só aconteceu, segundo a SES, após consulta e confirmação da viabilidade jurídica por parte da Procuradoria-Geral do Estado (PGE). 

"Ressalta-se que não houve prorrogação do contrato anterior, mas a formalização de novo instrumento contratual, em conformidade com a legislação vigente e com orientação da PGE. A SES reafirma que todo o procedimento observa rigorosamente os princípios da legalidade, transparência e continuidade do serviço público, assegurando a regularidade da gestão hospitalar até a conclusão definitiva do certame", concluiu. 
**(Matéria atualizada às 12h31, para acréscimo de posicionamento da SES)

Assine o Correio do Estado

"LUCRO CERTO"

MPE aponta suposto esquema de advogados com prefeitura de Coxim

A investigação apura a existência de contratos celebrados, sem licitação, nos anos de 2021, 2022 e 2023

12/02/2026 12h00

Compartilhar
Segundo as apurações, durante a execução contratual teriam sido pagos mais de R$ 1,5 milhão à empresa

Segundo as apurações, durante a execução contratual teriam sido pagos mais de R$ 1,5 milhão à empresa Divulgação

Continue Lendo...

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) realizou, na manhã desta quinta-feira (12), a operação “Lucro Certo” que teve como objetivo o cumprimento de mandados de busca e apreensão nos municípios de Coxim e Campo Grande.

A investigação apura a existência de contratos celebrados, sem licitação, entre a Prefeitura de Coxim e uma empresa de advocacia nos anos de 2021, 2022 e 2023. Os acordos previam pagamentos a serem feitos na modalidade “ad exitum” na recuperação de créditos de ICMS.

Conforme o MPMS, ficou estabelecido que a empresa receberia um percentual sobre o valor econômico eventualmente obtido com a recuperação de créditos tributários que seriam devidos ao município a título de repartição de receitas.

No entanto, segundo as apurações, durante a execução contratual teriam sido pagos mais de R$ 1,5 milhão à empresa, mesmo sem a comprovação de prestação efetiva de serviços ou de resultado econômico positivo aos cofres públicos.

De acordo com o Ministério Público, o nome da operação “Lucro Certo” faz referência ao suposto recebimento de valores pela empresa sem a correspondente contraprestação.

Os materiais apreendidos serão analisados para aprofundar as investigações. Até o momento, o MPMS não informou se houve afastamentos ou bloqueio de bens.

Prefeituras investigadas

Vale lembrar que ao menos 12 prefeituras de Mato Grosso do Sul já entraram na mira do MPE devido à situação semelhante. Por exemplo, em outubro de 2025, a promotoria de Mundo Novo abriu um inquérito para investigar contratos de um escritório de advocacia que possivelmente fazia parte de um grande esquema, supostamente ilegal, e que teria provocado um rombo milionário aos cofres públicos. 

À época, o escritório em questão prometia a recuperação de R$ 2,16 milhões que a prefeitura supostamente teria a receber da Previdência Social. No final do processo, recebeu em torno de R$ 430 mil da gestão pública, o que equivalia a 20% do valor que alegava ter recuperado para os cofres municipais.

De acordo com as investigações, o modelo funcionava a partir da orientação para que os municípios deixassem de recolher parte de tributos federais, sob o argumento de que havia créditos acumulados referentes a pagamentos feitos a maior nos anos anteriores. 

Com base nessa tese, as prefeituras passaram a compensar valores que, segundo o escritório, seriam indevidos, especialmente sobre verbas trabalhistas como adicional por tempo de serviço, horas extras e um terço de férias.

Do montante que deixava de ser recolhido, 20% eram repassados ao escritório a título de honorários contratuais, muitas vezes antes mesmo de qualquer decisão definitiva sobre a legalidade das compensações. O pagamento era feito com base na estimativa de crédito recuperado, ainda que não houvesse confirmação final por parte dos órgãos federais.

Posteriormente, a Receita Federal passou a cobrar os valores que deixaram de ser pagos, acrescidos de juros e multas. Com isso, as prefeituras passaram a acumular dívidas milionárias, enquanto os honorários já haviam sido quitados, o que levantou suspeitas sobre a legalidade dos contratos e a efetiva existência dos créditos alegados.

Assine o Correio do Estado
 

INQUÉRITO CIVIL

Unidade de Reabilitação do CEM é alvo do MPMS por falta de infraestrutura

Infiltrações, equipamentos inoperantes e ausência de contrato de manutenção preventiva são os problemas apontados

12/02/2026 11h45

Compartilhar
Centro de Especialidades Médicas (CEM), localizado na Travessa Guia Lopes, 71, Centro, em Campo Grande

Centro de Especialidades Médicas (CEM), localizado na Travessa Guia Lopes, 71, Centro, em Campo Grande Gerson Oliveira

Continue Lendo...

Unidade Especializada de Reabilitação e Diagnóstico (Uerd) localizada no Centro de Especialidades Médicas (CEM), em Campo Grande, é investigada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) por possíveis irregularidades em estrutura e equipamentos - falta de infraestrutura.

O MPMS, por meio da 32ª Promotoria de Justiça, instaurou Inquérito Civil para investigar problemas de infiltrações, equipamentos inoperantes e ausência de contrato de manutenção preventiva, o que traz riscos para pacientes e dificuldades para servidores exercerem seu trabalho de forma eficaz.

As queixas foram apontadas pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 13ª Região (Crefito-13).

De acordo com o Ministério Público, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) confirmou a chegada de novos aparelhos em 2025, como ultrassom terapêutico, laser duo, e eletroestimuladores.

Já a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) pontuou que obras de reforma no CEM já foram concluídas, como revisão completa do layout; correção de infiltrações; substituição de pisos, portas e janelas e adequações elétricas/hidrossanitárias.

Mas, apesar dos avanços, alguns problemas ainda permanecem.

A Promotoria de Justiça determinou que a Sesau apresente documentos das medidas adotadas, como contratos de manutenção, avanços nos processos de compra e ações emergenciais.

O objetivo é garantir atendimento seguro e adequado, em conformidade com os parâmetros legais e sanitários do Sistema Único de Saúde (SUS), aos pacientes.

O CEM em Campo Grande (MS) oferece serviços essenciais como neurologia, ortopedia, oftalmologia, mastologia, odontologia e pediatria. É vinculado ao SUS.

O local atende pacientes mediante agendamento, sem nenhum custo. Mas, nos últimos tempos, a população tem enfrentado meses e meses de fila de espera para conseguir atendimento no CEM.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil, concurso 3611, de quarta-feira (11/02)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Lotofácil, concurso 3611, de quarta-feira (11/02)

2

Irmãos Batista projetam inédita "estrada rolante" de 12 km em MS
correia de longa distância

/ 1 dia

Irmãos Batista projetam inédita "estrada rolante" de 12 km em MS

3

Ministério Público faz devassa contra corrupção em mais duas prefeituras
rotina

/ 2 dias

Ministério Público faz devassa contra corrupção em mais duas prefeituras

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6951, quarta-feira (11/02)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6951, quarta-feira (11/02)

5

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2887, quarta-feira (11/02)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2887, quarta-feira (11/02)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Você paga 27,5% de IR?
Provenzano

/ 13 horas

Você paga 27,5% de IR?

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 30/01/2026

Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
Cobrança judicial e Execução
Exclusivo para Assinantes

/ 2 semanas

Cobrança judicial e Execução