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Lucro da Energisa cai 24%, mas ainda é de R$ 1,28 milhão por dia

No primeito trimestre do ano passado o valor foi de R$ 151,9 milhões. Agora, a empresa reportou lucro líquido de R$ 115,5 milhões

Neri Kaspary

Neri Kaspary

19/05/2026 - 12h50
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Pouco mais de duas semanas depois de receber autorização para reajustar em 12,11% a tarifa dos consumidores em 74 municípios de Mato Grosso do Sul, a Energisa divulgou seu balanço relativo ao primeiro trimestre de 2026 e reportou queda de 24% no lucro líquido na comparação com igual período de 2025.

Mesmo assim, de acordo com os dados oficiais da concessionária que em 8 de maio conseguiu o direito de explorar o serviço público por mais 30 anos, ainda contabilizou lucro de R$ 115,5 milhões, o que equivale a R$ 1,28 milhão por dia. No ano passado, o lucro líquido no primeiro trimestre havia sido maior, de R$ 151,9 milhões. 

Em um ano, o número de clientes da Energisa aumentou em 1,8%, chegando 1.173.955. Mas, apesar deste aumento, a receita operacional bruta teve recuo, passando de R$ 1,096 bilhão para R$ 1,011 bilhão. A explicação para isso foi o calor menos intenso que no ano anterior e o aumento do uso da energia solar. 

Esse recuo também cusou reflexo nos cofres públicos, já que o ICMS sobre a energia é uma das importantes fontes de arrecadação do Governo do Estado. No primeiro trimestre do ano passado, segundo a Energisa, foram R$ 218,1 milhões, ou R$ 2,42 milhões por dia. Neste ano, no montante recuou para R$ 210 milhões.  

O serviço de distribuição de energia foi privatizado em Mato Grosso do Sul em dezembro de 1997. Porém, a Energisa chegou somente em 2014, depois de incorporar a Rede Energia. desde então, segundo a empresa, foram destinados R$ 5,4 bilhões à modernização e expansão da rede, à construção de subestações e à melhoria do fornecimento.  

Investimentos

No dia 8 de maio, quando da assinatura da ampliação do contrato de concessão até dezembro de 2057, a direção da empresa prometeu investir R$ 4,4 bilhões noos próximos cinco anos. O valor representa um aumento de cerca de 20% na média anual na comparação com os anos anteriores. 

Do total de investimentos previstos para os próximos cinco anos, R$ 2,2 bilhões devem ser destinados à expansão das redes, viabilizando 125 mil novas ligações para que mais famílias e novos empreendimentos tenham acesso ao serviço de energia elétrica. Outros R$ 2 bilhões serão investidos em obras de melhoria e modernização das redes, propiciando maior qualidade, eficiência e segurança para todos os clientes. 

Em 2025, ob teve lucro líquido de R$ 407 milhões, conforme o balanço da concessionária. No ano anterior este montante havia sido de R$ 603,7 milhões. Uma  das explicações para este recuo foi a queda no consumo, o que foi resultado da expansão dos sistemas de energia solar e da queda  nas temperaturas, explicou a empresa. 

"A maioria das classes teve recuo do consumo, sobretudo a classe comercial (-7,2%), seguida pela residencial (2,5%), principalmente pelas temperaturas mais amenas, e rural (-7,3%)", informou trecho do balanço anual.
 

INFRAESTRUTURA

Após prisão de diretor, Agesul lança licitação de quase meio bilhão

Edital prevê conservação de estradas pavimentadas e não pavimentadas em quatro lotes; abertura ocorre menos de um mês após operação que levou à prisão o então diretor-presidente da agência, Rudi Fiorese

19/05/2026 11h15

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Licitação da Agesul para manutenção de rodovias foi publicada semanas após operação que prendeu o então diretor-presidente da agência, Rudi Fiorese

Licitação da Agesul para manutenção de rodovias foi publicada semanas após operação que prendeu o então diretor-presidente da agência, Rudi Fiorese Divulgação

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A menos de um mês da operação “Buracos Sem Fim”, que resultou na prisão do então diretor-presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), Rudi Fiorese, o Governo de Mato Grosso do Sul lançou uma nova licitação milionária para serviços de manutenção rodoviária em diferentes regiões do Estado.

Publicada pela Agesul, a concorrência eletrônica nº 057/2026 prevê a contratação de empresas especializadas para execução de serviços de manutenção e conservação da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada. Somados, os quatro lotes têm valor estimado em R$ 446,7 milhões.

O maior contrato previsto é o do lote 04, da região leste do Estado, estimado em R$ 181,2 milhões. Já os outros três lotes, destinados à região central, variam entre R$ 83,3 milhões e R$ 98,6 milhões.

Conforme o edital, a disputa será realizada pelo critério de menor preço por lote, em regime de empreitada por preço unitário. A abertura das propostas está marcada para o dia 8 de junho, às 8h30.

A publicação ocorre semanas após a prisão preventiva de Rudi Fiorese, exonerado do cargo no mesmo dia da operação conduzida pelo Grupo Especializado de Combate à Corrupção (Gecoc), do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS).

Prisão

Fiorese é investigado por suposto envolvimento em um esquema de fraudes em contratos de tapa-buracos quando fazia parte da Prefeitura Municipal de Campo Grande. Durante o cumprimento dos mandados, policiais encontraram R$ 186 mil em dinheiro vivo na casa do então diretor da Agesul. Ao todo, as apreensões ligadas aos investigados somaram R$ 429 mil.

Segundo o MPMS, a investigação apontou indícios de manipulação de medições de serviços e pagamentos indevidos em contratos de manutenção viária, com prejuízo aos cofres públicos e impacto direto na qualidade das vias.

Antes de assumir a Agesul, em 2023, Rudi Fiorese comandou a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) nas gestões de Marquinhos Trad (PV) e Adriane Lopes (PP).

A operação também teve como alvo empresários ligados à Construtora Rial, apontada como pivô do esquema investigado. Entre os presos estão Antônio Bittencourt Jacques Pedrosa e o pai dele, Antônio Roberto Bittencourt Teixeira Pedrosa.

Contratos sob investigação

Conforme publicações oficiais analisadas à época pelo Correio do Estado, a Construtora Rial assinou ou renovou contratos que somavam R$ 36,9 milhões entre fevereiro e maio deste ano com o Governo do Estado e a Prefeitura de Campo Grande.

Um dos contratos renovados previa a manutenção de 417 quilômetros de estradas pavimentadas e não pavimentadas na regional de Camapuã, ao custo de R$ 9,9 milhões. O documento foi assinado pelo empresário Antônio Bittencourt Jacques Pedrosa e por Rudi Fiorese, apenas dez dias após ele assumir o comando da Agesul. O contrato original, no entanto, havia sido firmado em 2021, período em que Fiorese ainda integrava a administração municipal de Campo Grande.

Já em 13 de março, foi publicada a assinatura de um contrato de R$ 4,7 milhões para pavimentação de ruas em Jaraguari, firmado já sob a gestão de Fiorese na agência estadual.

No dia seguinte, 14 de março, a empresa teve renovado um contrato de R$ 11,5 milhões para manutenção de vias pavimentadas e não pavimentadas na regional de Três Lagoas, com vigência de um ano, salvo realização de nova licitação.

Segundo o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, entre 2018 e 2025, a empresa investigada na operação “Buracos Sem Fim” acumulou contratos e aditivos que ultrapassam R$ 113 milhões.

A prisão preventiva do empreiteiro Antônio Bittencourt Jacques Pedrosa e de seu pai, o pecuarista Antônio Roberto Bittencourt Teixeira Pedrosa, reforçou a suspeita de que os contratos ligados à Construtora Rial eram o principal foco da investigação conduzida pelo Grupo Especializado de Combate à Corrupção (Gecoc).

Além dos empresários, também foi preso o então diretor-presidente da Agesul, Rudi Fiorese, em cuja residência foram apreendidos R$ 186 mil em dinheiro vivo. Após a operação, o Governo do Estado confirmou a exoneração dele do cargo.

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APREENSÃO

DOF apreende mais de 6 toneladas de maconha em meio a milharal

Maior apreensão realizada em uma única operação do DOF foi avaliada em aproximadamente R$ 12,5 milhões

19/05/2026 10h45

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Divulgação

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Durante a última segunda-feira, policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) realizou a apreensão de mais de 6 toneladas de maconha transportadas em um caminhão de caçamba. O motorista que conduzia o veículo fugiu em meio a milharal.

Segundo informações policiais, os militares realizavam bloqueio na MS-279, na regão da Picadinha, em Dourados. Os agentes então tentaram abordar um caminhão Mercedes-Benz Atron, que não obedeceu a ordem de parada e fugiu.

Iniciada a perseguição, após alguns quilômetros o condutor do veículo entrou em milharal onde arremessou o veículo na plantação e fugiu a pé. Os policias localizaram o caminhão e verificaram na caçamba milhares de fardos de maconhaque estavam sedo transportados.

Foto: Divulgação

Encaminhada à Delegacia Especializada de Represão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados, foram constatados 6.240 quilos da droga. Apontada como a maior apreensão de entorpecentes no ano realizada em uma única ocorrência do DOF, o valor da carga foi avaliado em aproximadamente R$ 12,5 milhões.

Foram realizadas buscas na região, mas não foi localizado nenhum suspeito.

Em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), a ação fez parte do Programa Brasil Contra o Crime Organizado.

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