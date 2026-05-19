Garras mata dois supostos integrantes do PCC em rodovia de MS

Policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras) e equipes da Polícia Militar de Costa Rica entraram em confronto com dois suspeitos ligados a facção criminosa na tarde desta terça-feira (19), durante operação voltada ao combate de crimes violentos registrados recentemente no município.
Segundo informações da Polícia Civil, os agentes receberam denúncias de que integrantes de organização criminosa estariam transportando armas que seriam utilizadas em novos atentados na cidade. Os suspeitos retornavam de Campo Grande pela rodovia MS-223, quando passaram a ser monitorados pelas forças de segurança.
Durante a tentativa de interceptação do veículo, houve confronto armado. Conforme a ocorrência, os suspeitos identificados como E.O.B., de 32 anos, e R.S.O., de 17 anos, teriam descido do carro armados e apontado armas de fogo contra os policiais, que reagiram.
Os dois foram socorridos e encaminhados ao hospital de Costa Rica, mas não resistiram aos ferimentos.
Com E.O.B., os policiais apreenderam um revólver calibre .38 com quatro munições. Já com o adolescente foi encontrada uma pistola Glock calibre 9 milímetros municiada com 17 munições, além de aproximadamente 732 gramas de maconha.
Ainda conforme a polícia, o homem de 32 anos possuía registros por lesão corporal, violência doméstica e roubo. Já o adolescente, conhecido pelo apelido de “Mal Criado”, era oriundo de Goiás e tinha passagens por tráfico de drogas, roubo, associação criminosa e furto. As investigações apontam ainda que ele teria ligação com facção criminosa paulista, atuando como “missionário”, função associada à execução de rivais.
Dados
Com as duas mortes registradas nesta terça-feira, Mato Grosso do Sul chega a 40 mortes decorrentes de intervenção legal de agentes do Estado em 2026.
Levantamento aponta que os casos se concentram principalmente entre homens jovens e adultos. Até agora, foram contabilizadas 8 mortes em janeiro, 5 em fevereiro, 9 em março, 9 em abril e 9 em maio.
Entre as vítimas, 37 são homens, uma é mulher e duas não tiveram o sexo informado oficialmente. Em relação à faixa etária, há registro de um idoso, 21 adultos, 12 jovens, quatro adolescentes e dois casos sem idade divulgada.