Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

INFRAESTRUTURA

Manobra da K-Infra em leilão da Rota da Celulose leva ANTT a endurecer regras

Agência mudou formas de habilitação após controvérsia que derrubou empresa e redefiniu padrões para futuras concessões

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

17/11/2025 - 08h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A disputa administrativa e judicial que resultou na perda da concessão da Rota da Celulose pelo Consórcio K&G para o Consórcio Caminhos da Celulose criou um novo paradigma nas concessões de infraestrutura no Brasil.

A manobra que permitiu que a K-Infra – uma das integrantes do Consórcio K&G, com o Fundo de Investimento Galápagos – usasse atestados de capacidade técnica antigos em leilões recentes agora não é mais permitida.

Foi justamente essa estratégia que possibilitou à K&G, já envolvida em disputa judicial e administrativa com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) por descumprimento do contrato de concessão de rodovias no Estado do Rio de Janeiro, vencer o leilão da rodovia sul-mato-grossense.

Agora, a ANTT exige, em seus leilões de concessão, atestados de capacidade técnica emitidos há, no máximo, 12 meses antes do certame. Para participar do leilão da Rota da Celulose, realizado em 8 de maio, a K-Infra apresentou um atestado de 2021, emitido pela ANTT, atestando seus serviços na Rota do Aço, no Estado do Rio de Janeiro.

Ocorre que, menos de um mês depois, em 2 de junho, a ANTT decretou a caducidade do contrato de concessão da K-Infra na rodovia fluminense, justamente pelas razões opostas às que a empresa, integrante do Consórcio K&G, deveria comprovar para operar a rodovia sul-mato-grossense.

Na Rota do Aço, no Rio de Janeiro, a empresa apresentou falhas na manutenção e atrasos em obras, o que resultou na suspensão da cobrança de pedágio e na gestão do trecho pelo DNIT.

Esse foi o motivo que levou o Consórcio Caminhos da Celulose, liderado pela XP Investimentos, a recorrer administrativamente contra a decisão que havia habilitado o Consórcio K&G.

A segunda colocada saiu vitoriosa e, recentemente, foi habilitada a operar a Rota da Celulose, conjunto de rodovias federais (BRs 262 e 267) e estaduais (MSs 040, 338 e 395).

“Não havia histórico em leilões da ANTT de cobrança de atestados de capacidade técnica dentro de um prazo determinado, até porque as empresas que se candidatavam tinham muitas outras concessões e várias opções para atestar sua capacidade técnica”, explica a titular do Escritório de Especial de Parcerias Estratégicas (EPE), Eliane Detoni, seor que foi o responsável pelo projeto da Rota da Celulose.

“Agora, diante do que ocorreu neste processo envolvendo a Rota da Celulose, tanto a ANTT quanto outras agências passaram a exigir atestados de capacidade técnica com validade de até 12 meses”, afirma o Procurador do Estado e consultor jurídico do EPE, Carlo Fabrizio Campanile Braga.

Atualmente, a K-Infra ainda tenta retornar à concessão da Rota da Celulose, mas desta vez em uma ação individual, sem o Fundo Galápagos.

A empresa, que já perdeu a Rodovia do Aço no Estado do Rio de Janeiro, não tem mais nenhuma outra concessão rodoviária para comprovar sua capacidade e, por isso, é vista, nos bastidores, como uma empresa incapaz – ao menos no momento – de cumprir contratos de concessão.

Nos leilões realizados após o da Rota da Celulose, como os de rodovias nos Estados de Goiás e Paraná, a exigência de atestados recentes passou a ser adotada.

ROTA DA CELULOSE

Após o Consórcio Caminhos da Celulose ser habilitado pelo EPE para administrar o grupo de rodovias da Rota da Celulose, o próximo passo é o arrolamento de bens que serão transferidos para a gestão da empresa liderada pela XP.

A expectativa é que, tão logo esses bens sejam arrolados – a secretária do EPE prefere não estabelecer prazos –, o contrato de concessão seja assinado e o consórcio passe efetivamente a administrar a rota.

Em setembro, o governador Eduardo Riedel, em entrevista ao Correio do Estado, afirmou preferir que o arrolamento ocorra antes da assinatura do contrato, e não depois, como ainda ocorre em outras concessões.

O motivo é que a Rota da Celulose inclui rodovias federais delegadas ao governo de Mato Grosso do Sul para posterior repasse ao concessionário.

Qualquer atraso nesse processo de transferência poderia levar o governo estadual a responsabilizar-se pelas BRs 267 e 262 caso o início da operação pelo consórcio se atrasasse.

INVESTIMENTO

A Rota da Celulose será uma concessão de 30 anos, que prevê investimentos de R$ 10,1 bilhões. As obras previstas incluem 115 quilômetros de duplicações, 245 quilômetros de terceiras faixas, 12 quilômetros de vias marginais em perímetros urbanos, 22 passagens de fauna, além de trevos e novos acessos.

As rodovias também passarão a contar com 100% de acostamento. O pedágio nas pistas será do tipo free flow e deve começar a ser cobrado 13 meses após a empresa assumir a concessão.

Assine o Correio do Estado

Cidades

CEO da Latam Brasil diz estar otimista de que Senado pode barrar PL das Bagagens

O executivo destacou possíveis impactos nos preços e desconformidade com padrões internacionais

16/11/2025 22h00

Compartilhar
Avião da Latam

Avião da Latam Divulgação

Continue Lendo...

O CEO da Latam Brasil, Jerome Cadier, disse estar otimista sobre a possibilidade de o Senado barrar o Projeto de Lei 5 041/2025, aprovado pela Câmara, que restabelece a gratuidade de bagagens despachadas e impõe novas obrigações comerciais às companhias aéreas. Em entrevista exclusiva ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o executivo destacou possíveis impactos nos preços e desconformidade com padrões internacionais.

"O Senado vai ter tempo para entender e ler as manifestações de órgãos como Ministério da Fazenda, Anac e Ministério de Portos e Aeroportos, que têm argumentos muito sólidos para que esse PL não avance", afirmou Cadier. "Isso aqui é um desalinhamento de tudo o que está sendo feito no mundo inteiro."

Segundo o CEO, a obrigatoriedade de incluir bagagem nas tarifas elimina o mecanismo que permite às empresas oferecer preços mais baixos. "A tarifa mais básica vai desaparecer e sobrarão apenas as mais caras. É muito simples", disse ao Broadcast na Blue Zone da COP30.

Além da bagagem, o projeto de lei, aprovado pela Câmara dos Deputados no final de outubro, proíbe a cobrança pela escolha de assentos padrão.

Impede também o cancelamento automático do trecho de volta quando o trecho de ida não é utilizado sem autorização expressa do passageiro e determina que pessoas com necessidade de assistência especial possam ter até dois assentos adicionais gratuitos.

Para Cadier, o conjunto de medidas foi construído sem análise dos impactos econômicos e sem consulta adequada ao setor. "Se a intenção é defender o passageiro, o efeito é exatamente o contrário", afirmou.

Críticas internacionais

As críticas não se limitam às aéreas brasileiras. "Se não quer ouvir as companhias brasileiras, ouça as internacionais. Todas, inclusive as estrangeiras que operam no País, disseram que isso vai aumentar o preço da passagem e que é um retrocesso. A gente vai crescer menos", disse o CEO.

Após a aprovação do PL, a Associação de Transporte Aéreo Internacional (Iata) e a Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo (Alta) classificaram o texto como um "retrocesso histórico", com potencial para encarecer viagens, reduzir conectividade e inviabilizar operações.

Para as entidades, o Senado deve reconsiderar o projeto e promover diálogo estruturado com o setor aéreo.

As associações também alertaram que a imposição de regras como bagagem obrigatória gratuita, restrições comerciais e normas específicas para operações internacionais cria um nível adicional de complexidade que afasta o Brasil das melhores práticas e reduz sua atratividade como hub regional.

"Medidas como esta apenas adicionam custos, reduzem eficiência e desencorajam novas conectividades", afirmou Peter Cerdá, vice-presidente regional da Iata para as Américas e CEO da Alta

LATROCÍNIO

Criminosos sumiam com o corpo de padre, enquanto adolescentes limpavam cena do crime

O corpo de Alexsandro foi encontrado enrolado em um lençol branco, ao lado de uma área de mata, no Distrito Industrial

16/11/2025 18h12

Compartilhar
Em Dourados, o domingo foi marcado por despedida do padre Alexsandro de Souza Lima

Em Dourados, o domingo foi marcado por despedida do padre Alexsandro de Souza Lima Divulgação / Redes Sociais

Continue Lendo...

Segundo as diligência do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil, Leanderson de Oliveira Júnior, de 18 anos, foi até a casa do padre Alexsandro de Souza Lima na sexta-feira (14), com a intenção de roubar o carro, modelo Jeep Renegade, além do dinheiro e joias. Além disso, o jovem utilizou um martelo encontrado no imóvel para desferir os golpes e também utilizou uma faca para concluir o assassinato. 

A apuração indica que, após o assassinato, duas adolescentes e um segundo jovem de 18 anos foram até a residência do padre para limpar o local, ocultar vestígios e retirar objetos da casa.

Após limparem a cena do crime, os suspeitos seguiram até a região do Distrito Industrial, onde deixaram o corpo. No início da tarde de sábado (15), o corpo de Alexsandro foi encontrado enrolado em um lençol branco, ao lado de uma área de mata. A vítima tinha marcas de facadas e ferimentos provocados por golpes de martelo. 

A polícia apreendeu a marreta e a faca no porta-malas. Os investigadores recuperaram o veículo e o celular da vítima, coletaram objetos furtados e pediram a extração de dados dos aparelhos apreendidos. O caso é tratado como latrocínio.

Despedida

As cerimônias, organizadas pela Diocese de Dourados, em homenagem ao padre Alexsandro da Silva Lima começaram ainda na madrugada deste domingo (16) e seguiram ao longo de todo o dia, envolvendo fiéis de Douradina e Dourados, além de lideranças religiosas de toda a região.

O corpo do sacerdote chegou a Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Douradina, às 00h30, onde foi realizado o primeiro momento de velório. Às 8h, ocorreu a Santa Missa com corpo presente, presidida por Dom Henrique, reunindo a comunidade local para as primeiras homenagens públicas.

Em Dourados, o domingo foi marcado por despedida do padre Alexsandro de Souza LimaCortejo do padre no caminhão do Corpo de Bombeiros Militar 

Às 10h aconteceu a saída do cortejo em direção à Paróquia Santa Teresinha, em Dourados. Por volta das 15h, um caminhão do Corpo de Bombeiros Militar fez o cortejo com o caixão até o Cemitério Santo Antônio, onde foi sepultado.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3539, sexta-feira (14/11)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3539, sexta-feira (14/11)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6879, sexta-feira (14/11)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Quina de hoje, concurso 6879, sexta-feira (14/11)

3

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2849, sexta-feira (14/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2849, sexta-feira (14/11): veja o rateio

4

Arauco agora faz mistério sobre construção de ramal ferroviário
vale da celulose

/ 1 dia

Arauco agora faz mistério sobre construção de ramal ferroviário

5

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2940, sexta-feira (14/11)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2940, sexta-feira (14/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?

Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel
Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 07/11/2025

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?