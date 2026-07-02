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MS lidera o país em domicílios com dispositivos inteligentes, aponta IBGE

Estado ocupa a primeira posição no ranking nacional, com 30,9% das residências conectadas a algum dispositivo inteligente; acesso à internet já alcança 95,8% dos domicílios sul-mato-grossenses

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

02/07/2026 - 12h30
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Mato Grosso do Sul passou a liderar o Brasil em percentual de domicílios com algum tipo de dispositivo inteligente conectado à internet. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua - Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) 2025, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que 30,9% das residências sul-mato-grossenses já contam com equipamentos como assistentes virtuais, lâmpadas, câmeras, fechaduras ou outros dispositivos inteligentes.

Ao todo, são 319 mil domicílios com esse tipo de tecnologia no Estado. Em comparação com 2024, houve um crescimento de 90 mil residências, elevando a participação em 7,7 pontos percentuais. O resultado colocou Mato Grosso do Sul na primeira posição do ranking nacional, à frente do Distrito Federal, que registrou 28,9%.

O avanço também é expressivo quando comparado ao início da série histórica desse indicador, em 2022. Naquele ano, Mato Grosso do Sul ocupava apenas a 10ª colocação entre as unidades da Federação. Em três anos, o percentual de domicílios com dispositivos inteligentes aumentou 17,3 pontos percentuais.

O levantamento também revela que o acesso à internet segue em expansão no Estado. Em 2025, 95,8% dos 1,08 milhão de domicílios sul-mato-grossenses utilizavam internet de alguma forma, o equivalente a aproximadamente 1,03 milhão de residências. O índice coloca Mato Grosso do Sul na oitava posição nacional e representa um avanço de 20 pontos percentuais em relação a 2016, quando o acesso alcançava 75,8% dos lares.

Outro dado destacado pela pesquisa é que o acesso à internet está cada vez mais presente entre a população idosa. Entre pessoas com 60 anos ou mais, o percentual de usuários passou de 24,5% em 2016 para 74,6% em 2025, demonstrando a ampliação da inclusão digital nesse público.

A pesquisa também mostra mudanças na forma como os sul-mato-grossenses utilizam a tecnologia. O celular segue como o principal equipamento de acesso à internet, sendo utilizado por 98,6% dos internautas. Já o uso da televisão para navegar na internet alcançou 55% dos usuários, impulsionado principalmente pelo crescimento das plataformas de streaming.

Entre os hábitos de uso, 97,3% dos usuários afirmaram acessar a internet diariamente. As chamadas de voz e vídeo são a principal finalidade, utilizadas por 92,9% dos internautas, seguidas pelas redes sociais, acessadas por 83,9%.

Outro destaque é o crescimento dos serviços de streaming por assinatura. Em 2025, 484 mil domicílios de Mato Grosso do Sul tinham acesso a plataformas pagas de vídeo, um aumento de 54 mil residências em relação ao ano anterior.

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ACIDENTE FATAL

Caminhoneiro morre após capotamento de veículo na BR-267

O homem ficou preso às ferragens do veículo e morreu no momento do tombamento

02/07/2026 11h45

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Um homem morreu na madrugada desta quinta-feira (2) devido ao tombamento do caminhão que ele conduzia na BR-267, no município de Bataguassu próximo ao quilômetro 51, a cerca de 300 quilômetros de Campo Grande.

O veículo estava carregado de batatas e ficou à margem da rodovia em uma área de vegetação após o capotamento. Apesar do tombamento, a carga não ficou espalhada na via e não foi necessário interdita-lá.

Foto: Reprodução redes sociais

O condutor era Rogério Cabral, também conhecido como "Magrão", e era de Dourados. Segundo informações de jornais locais, ele teria ido ao estado de São Paulo carregar o caminhão e dirigia sentido SP-MS, em retorno ao município de origem.

A vítima estava sozinha no momento e após o capotamento do veículo ficou presa as ferragens. As equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Perícia Técnica estiveram no local para realizar os procedimentos.

A equipe de guincho do município de Bataguassu também esteve no local para realizar a remoção do veículo e carga. Rogério Cabral morreu ainda no local com o impacto e seu irmão que estava no mesmo trajeto, chegou logo atrás e se deparou com o acidente.

A dinâmica do acidente ainda está sendo investigada e ainda não se sabe o que causou o tombamento.

MPMS

Justiça aplica pena de 26 anos a homem por tentar matar mulher em Paranaíba

O caso aconteceu em agosto de 2025 e teve o desfecho por meio de julgamento realizado em junho deste ano

02/07/2026 11h30

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Homem é condenado a mais de 26 anos de prisão por tentativa de feminicídio em Paranaíba

Homem é condenado a mais de 26 anos de prisão por tentativa de feminicídio em Paranaíba Divulgação

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Em julgamento realizado na última terça-feira (30), o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), garantiu a condenação de um homem à 26 anos e 8 meses de prisão, por tentativa de feminicídio em Paranaíba. Inicialmente a pena será cumprida em regime fechado. 

O caso ocorreu em agosto de 2025, na Rodovia BR-158, em Paranaíba e de acordo com a denúncia feita pelo MPMS, o acusado golpeou diversas a vítima com uma faca, deixando marcas permanentes em seu corpo. 

Ainda conforme os autos, a motivação teria sido por razões da condição do sexo feminino, classificando assim como uma tentativa de feminicído, contra a vítima. 

De acordo com o Juiz de Direito Edmilson Barbosa Ávila, o modus operandi foi classificado como extremamente agressivo, visto que foram desferidos golpes na região da cabeça, considerado área vital e nas costas da vítima. 

Outro ponto para agravar a pena, foi a conduta motivada pelo consumo abusivo de álcool em contexto familiar e as consequências que a vítima teve de suportar, após os acontecimentos. 

Além da sentença de 26 anos e 8 meses em regime fechado, foi fixado um valor de R$ 10 mil a título de indenização por danos morais em favor da vítima. 

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