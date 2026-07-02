Mato Grosso do Sul passou a liderar o ranking nacional de domicílios com dispositivos inteligentes, segundo dados da PNAD Contínua TIC 2025, divulgada pelo IBGE - Divulgação

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Mato Grosso do Sul passou a liderar o Brasil em percentual de domicílios com algum tipo de dispositivo inteligente conectado à internet. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua - Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) 2025, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que 30,9% das residências sul-mato-grossenses já contam com equipamentos como assistentes virtuais, lâmpadas, câmeras, fechaduras ou outros dispositivos inteligentes.

Ao todo, são 319 mil domicílios com esse tipo de tecnologia no Estado. Em comparação com 2024, houve um crescimento de 90 mil residências, elevando a participação em 7,7 pontos percentuais. O resultado colocou Mato Grosso do Sul na primeira posição do ranking nacional, à frente do Distrito Federal, que registrou 28,9%.

O avanço também é expressivo quando comparado ao início da série histórica desse indicador, em 2022. Naquele ano, Mato Grosso do Sul ocupava apenas a 10ª colocação entre as unidades da Federação. Em três anos, o percentual de domicílios com dispositivos inteligentes aumentou 17,3 pontos percentuais.

O levantamento também revela que o acesso à internet segue em expansão no Estado. Em 2025, 95,8% dos 1,08 milhão de domicílios sul-mato-grossenses utilizavam internet de alguma forma, o equivalente a aproximadamente 1,03 milhão de residências. O índice coloca Mato Grosso do Sul na oitava posição nacional e representa um avanço de 20 pontos percentuais em relação a 2016, quando o acesso alcançava 75,8% dos lares.

Outro dado destacado pela pesquisa é que o acesso à internet está cada vez mais presente entre a população idosa. Entre pessoas com 60 anos ou mais, o percentual de usuários passou de 24,5% em 2016 para 74,6% em 2025, demonstrando a ampliação da inclusão digital nesse público.

A pesquisa também mostra mudanças na forma como os sul-mato-grossenses utilizam a tecnologia. O celular segue como o principal equipamento de acesso à internet, sendo utilizado por 98,6% dos internautas. Já o uso da televisão para navegar na internet alcançou 55% dos usuários, impulsionado principalmente pelo crescimento das plataformas de streaming.

Entre os hábitos de uso, 97,3% dos usuários afirmaram acessar a internet diariamente. As chamadas de voz e vídeo são a principal finalidade, utilizadas por 92,9% dos internautas, seguidas pelas redes sociais, acessadas por 83,9%.

Outro destaque é o crescimento dos serviços de streaming por assinatura. Em 2025, 484 mil domicílios de Mato Grosso do Sul tinham acesso a plataformas pagas de vídeo, um aumento de 54 mil residências em relação ao ano anterior.

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