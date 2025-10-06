Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Metanol: Entidades têm 10 dias para apresentar ações de prevenção

Entidades do setor de bares e restaurantes devem apresentar ao MPMS medidas de segurança contra bebidas adulteradas

Laura Brasil

06/10/2025 - 17h23
Após reunião com representantes de supermercados e restaurantes, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) enviou uma recomendação às entidades que representam os setores, estabelecendo o prazo de 10 dias para apresentar um planejamento de segurança.

O documento foi designado à Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel/MS) e à Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados (Amas), com o objetivo de prevenir a venda de bebidas adulteradas com metanol.

Segundo a recomendação da 43ª Promotoria de Justiça, publicada nesta segunda-feira (6), os associados das entidades precisam adotar medidas rigorosas no controle da compra, da procedência e da comercialização de bebidas alcoólicas.

Em razão do aumento de casos de intoxicação por metanol registrados no país, um procedimento administrativo foi aberto para acompanhar de perto a situação.

Recomendações

Durante a reunião, uma das exigências é que as bebidas sejam adquiridas exclusivamente de fornecedores com documentação regular e CNPJ ativo.

Outro cuidado é a verificação da autenticidade da Nota Fiscal eletrônica (NF-e), que deve ser arquivada pelo prazo legal.

Também foi orientado evitar a compra de vendedores informais ou sem documentação fiscal, com atenção especial para aqueles que oferecem preços abaixo do mercado.

Controle

Ao receber um lote de bebida, o proprietário deve realizar uma checagem minuciosa. A orientação é abrir as caixas na presença de duas pessoas, registrar os rótulos e números dos lotes, conferindo se correspondem às informações da nota fiscal.

Para garantir a segurança do consumidor e facilitar a fiscalização, o comerciante deve arquivar os comprovantes de compra e venda, assim como imagens de câmeras de segurança e planilhas de controle, garantindo eventual cooperação com as autoridades.

metanol

Perícia descarta morte por contaminação de metanol em jovem de 21 anos

Matheus veio a óbito na última quinta-feira ao ingerir cachaça comprada em uma conveniência perto de casa, levantando suspeita de ingestão de metanol

06/10/2025 18h30

Metanol não foi a causa da morte de Matheus Santana

Metanol não foi a causa da morte de Matheus Santana

A perícia realizada nas amostras de urina e sangue coletadas em Matheus Santana Falcão, de 21 anos, que morreu na última quinta-feira (2) após ingerir bebida alcoólica, não apresentou presença de metanol.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP) descartaram a causa da morte do rapaz por intoxicação pela substância e afirmou que exames complementares ainda estão em andamento. 

“A Secretaria de Estado de Saúde foi notificada sobre a suspeita inicial de intoxicação por metanol e segue atuando de forma integrada com os órgãos de segurança pública e vigilância sanitária. Exames complementares seguem em andamento para a detecção de outras substâncias, bem como para apontar a causa da morte”, afirmou o Governo do Estado em nota. 

Com o metanol descartado como causa da morte do jovem, volta para quatro o número de investigações por intoxicação pela ingestão da substância. Outros dois casos também foram descartados, um em Sidrolândia e outro na Capital. 

Confira a nota na íntegra:

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES) e da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), informa que os exames preliminares realizados pela Polícia Científica nas amostras coletadas da vítima de 21 anos, que faleceu na última quinta-feira (2), em Campo Grande, não identificaram a presença de metanol.

A Secretaria de Estado de Saúde foi notificada sobre a suspeita inicial de intoxicação por metanol e segue atuando de forma integrada com os órgãos de segurança pública e vigilância sanitária. Exames complementares seguem em andamento para a detecção de outras substâncias, bem como para apontar a causa da morte.

O Governo do Estado lamenta profundamente a perda do jovem, manifesta solidariedade aos familiares e reitera o compromisso com a apuração rigorosa dos fatos, adotando todas as medidas cabíveis para garantir a proteção da saúde pública.

Fiscalização

O estado de Mato Grosso do Sul tem passado por inspeções regulares através de ações do governo do Estado. Neste final de semana, uma operação integrada por vários órgãos apreendeu garrafas de bebida vencidas ou de procedência desconhecida, como energéticos, vinhos, licores e cachaças. 

Boates, tabacarias e conveniências na Capital e no interior passaram por fiscalização no último final de semana após as suspeitas de ingestão de metanol no Estado. 

Ainda na última semana, em fiscalização na rodovia BR-262, aproximadamente 900 quilos de garrafas vazias de whisky, escondidas na carroceria de um caminhão, escondidas propositalmente em meio de uma carga diversificada, na parte frontal do baú, para dificultar a localização.

Conforme apurado pela reportagem, a possível hipótese é de que as garrafas fazias poderiam ser utilizadas para falsificação de bebida alcoólica ou possível introdução de metanol, em razão da repercussão nacional do caso.

Como não apresentavam nota fiscal, foram apreendidas e encaminhadas à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon), que está à frente das investigações sobre falsificação de bebidas.

Antídoto

O Ministério da Saúde iniciou a distribuição de etanol farmacêutico, antídoto usado no tratamento de intoxicações por metanol. A primeira remessa do medicamento começou a ser distribuída no último sábado (4) aos estados que fizeram solicitações para reforçar seus estoques. 

Assim, 580 ampolas foram enviadas a cinco unidades federativas brasileiras. 60 vieram para o Mato Grosso do Sul, 240 para Pernambuco, 100 para o Paraná, 90 para a Bahia e 90 para o Distrito Federal. 

A iniciativa faz parte das ações do Ministério da Saúde frente aos casos suspeitos e confirmados por intoxicação por metanol registrados no país nas últimas semanas. As entregas estão sendo feitas em articulação com as secretarias estaduais de saúde. 

Contando com essa remessa, já foram distribuídas 4,3 mil ampolas aos estoques do Sistema Único de Saúde (SUS) por hospitais universitários federais, em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). 

No sábado, também, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou a aquisição de mais 12 unidades de etanol farmacêutico e 2,5 mil unidades de fomepizol, que são medicamentos usados no tratamento da intoxicação por metanol. 

OPERAÇÃO METANOL

Famosa casa noturna da Capital nega ter comercializado bebidas adulteradas ou falsificadas

Alvo de vistoria na noite de sábado (4), a Valley emitiu uma nota negando que tenham sido encontradas bebidas irregulares entre os 25.721 itens do estoque

06/10/2025 17h30

Valley Pub, localizado na Avenida Afonso Pena, foi um dos quatro locais fiscalizados no sábado

Valley Pub, localizado na Avenida Afonso Pena, foi um dos quatro locais fiscalizados no sábado

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (DECON), realizou neste final de semana a Operação Metanol, para fiscalizar casas noturnas, conveniências e tabacarias de Campo Grande. A Valley Pub, localizada na Avenida Afonso Pena, foi alvo de vistoria e nega que tenham sido encontradas bebidas adulteradas ou falsificadas em seu estoque de 25.721 itens. 

De acordo com a Polícia Civil, foram encontradas dezenas de bebidas vencidas ou sem comprovação de origem, entre energéticos, vinhos, licores e cachaças. Os produtos recolhidos pela Vigilância Sanitária Municipal foram energéticos com validade expirada na quinta-feira (2) passada. 

Em relação as bebidas estrangeiras sem procedência, foram apreendidas oito garrafas de vinho e sete garrafas de tequila. De acordo com a Valley, os vinhos pertencem a clientes e as tequilas possuem nota fiscal arquivada, e não estão disponível para venda.

Os produtos vencidos foram recolhidos pela Vigilância Sanitária Municipal para descarte. Já as bebidas estrangeiras sem procedência configuram, em tese, crimes contra as relações de consumo e no artigo 334 do Código Penal como descaminho, que preveem penas de dois a cinco anos de detenção, ou multa, e de um a quatro anos de reclusão, respectivamente.

Além da Valley, outros três locais foram fiscalizados. São eles: Smoke Lounge, localizado na Avenida Júlio de Castilho; Vip Beer Lounge, na Rua General Bertoldo Klinger; e o lounge Royal, habitado na Arquiteto Rubens Gil de Camilo.

A ação tem como objetivo coibir a venda de bebidas irregulares e proteger consumidores contra intoxicação por metanol. A Operação Metanol contou com apoio de diversos órgãos de segurança e fiscalização: Polícia Civil (Decon), Delegacia de Ordem Política e Social (Deops), Garras, Vigilância Sanitária Estadual e Municipal, Procon-MS, Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e Guarda Municipal.

