Moradores do Jardim Noroeste denunciam abandono de ruas e pontos de ônibus

Há tempos que moradores do bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande, vêm sofrendo com ruas alagadas e pontos de ônibus insalubres, os quais estão com matos altos e presença de escorpiões e cobras.

Em contato com a reportagem do Correio do Estado, o morador do bairro, Juliano Alexandre de Sena D'Avila, relatou que os locais com água empoçada estão atrapalhando a mobilidade dos habitantes, além de prejudicar os comerciantes locais.

“Há anos isso acontece, e quando chove fica pior, todo ano a mesma coisa e não resolvem isso. Em um dos lugares está criando até uma espécie de lodo verde”, disse.

Além disso, em um dos locais, a prefeitura já atendeu com uma máquina, ação que não resolveu de fato o problema.

“Fizeram um serviço que piorou a situação. Em vez de fazer um serviço com rebaixamento para a água descer, não, eles só jogaram terra e aí aumentou o nível da rua”, explicou Juliano.

O mesmo espaço é onde, na última chuva de domingo, a água invadiu a marcenaria de um dos moradores.

Segundo os moradores, as ruas em piores situações no momento são:

Lagoa na Rua Bananal, em frente ao comércio número 741.

Rua Jandaia número, em frente ao número 767.

Rua Pinhal, nos números 543 e 576.

Rua Jordão, próximo a rua da Conquista.

Rua Senador Vergueiro, 758.

Rua das Perdizes, próximo à rua Jandaia.

“Uma das valas já faz tempo que impede os moradores de saírem e entrarem com carro e, inclusive, nesse trecho, os carros tem que entrar sentido a calçada, onde tem um pouco mato, pois a rua está sem condições de transitar”, destacou o morador em sua denúncia.

Os moradores afirmam já terem denunciado a situação pelo aplicativo Fala Campo Grande 156, bem como à Câmara de Vereadores.

Pontos de ônibus

Além dos problemas relacionados às ruas alagadas, os moradores destacam a situação precária de alguns pontos de ônibus, com matagais altos e animais peçonhentos.

“Já viram escorpiões e cobras nos pontos de ônibus, além do mato alto”, disse Juliano.

Para solucionar o problema, os moradores têm se mobilizado por conta própria na limpeza dos locais. Dessa forma, eles mesmos limpam e arcam com os custos.

“Nós vamos fazer calçada nos pontos, com dinheiro nosso mesmo, porque alguém precisa fazer algo”, exclamou.

Logo, os moradores vão cimentar três pontos de ônibus, mas ainda se preocupam com as cobras e escorpiões, que deveriam ser dedetizados.

Prefeitura

A reportagem entrou em contato com a prefeitura, perguntando se a mesma está ciente da situação, se estaria fazendo algo ou planejando uma solução, mas não obteve retorno até o fechamento deste material.