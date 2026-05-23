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LUTO

Morre Dácio Corrêa, referência do colunismo social em Campo Grande

Jornalista, estilista e produtor de eventos marcou época ao retratar a vida social da Capital e ficou conhecido pelo estilo expansivo e presença em festas e programas de televisão

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

23/05/2026 - 19h00
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Morreu no início da tarde deste sábado (23), aos 83 anos, o colunista social Dácio Corrêa, um dos nomes mais conhecidos da comunicação e da vida social de Campo Grande. Segundo informações da equipe de enfermagem que o acompanhava, ele morreu em casa, por causas naturais.

Natural de Aquidauana, Dácio nasceu em 23 de novembro de 1942 e construiu uma trajetória ligada ao jornalismo, à moda, à televisão e à produção de eventos. Durante décadas, foi um dos personagens mais emblemáticos do colunismo social sul-mato-grossense, registrando festas, casamentos, desfiles e encontros que ajudaram a contar a história da elite campo-grandense.

O reconhecimento público ganhou força em 1983, quando foi convidado por Orley e Tereza Trindade para assinar uma coluna no jornal A Crítica. A partir dali, o nome de Dácio passou a ser associado à cobertura social da Capital, em um período em que as colunas impressas exerciam forte influência na vida pública da cidade.

Antes da atuação no jornalismo, Dácio já transitava pelo universo da moda como estilista e produtor. Depois da consolidação como colunista, ampliou a presença na mídia com programas de televisão locais e também se destacou na organização de eventos tradicionais da cidade, entre eles as feijoadas que reuniam empresários, políticos e personalidades de Mato Grosso do Sul.

Conhecido pelo jeito expansivo e frases que se tornaram marcas pessoais, Dácio costumava definir sua atuação como "um colunismo que celebra, nunca destrói". Outro bordão associado à sua imagem era o "eu vou, mas eu volto", repetido em aparições públicas e programas de televisão.

Além da carreira na comunicação, também teve passagem pela vida pública. Foi candidato a vereador em Campo Grande e atuou como assessor-chefe na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nos últimos anos, já mais distante da rotina intensa de eventos e aparições públicas, seguia lembrado como um dos rostos mais conhecidos de uma geração do colunismo social que marcou a memória da Capital.

O velório será realizado a partir das 8h deste domingo (24), na Capela Jardim das Palmeiras, na Avenida Tamandaré. O sepultamento está previsto para 10h30, no mesmo local.

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CAMPO GRANDE

Vacinação contra gripe em drive-thru segue até domingo

Estrutura montada no Quartel Central do Corpo de Bombeiros funcionará até às 19h para atender pedestres e motoristas

23/05/2026 16h30

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Drive-thru de vacinação contra a gripe segue até domingo no Quartel Central do Corpo de Bombeiros, em Campo Grande

Drive-thru de vacinação contra a gripe segue até domingo no Quartel Central do Corpo de Bombeiros, em Campo Grande Divulgação

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A campanha de vacinação contra a influenza em sistema drive-thru segue até este domingo (24), em Campo Grande. A estrutura, montada no Quartel Central do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS), na região central da Capital, já aplicou mais de 4 mil doses.

A ação é realizada em parceria entre o Corpo de Bombeiros e a SES, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal no Estado e facilitar o acesso da população ao imunizante. A vacinação é destinada a toda a população a partir de seis meses de idade.

Durante a semana, o atendimento ocorre no período noturno, das 17h30 às 21h. Já aos sábados e domingos, o funcionamento é ampliado, das 7h às 19h, atendendo tanto motoristas quanto pedestres.

Para quem for de carro, a entrada deve ser feita pelo portão da Rua 26 de Agosto. Já o acesso para pedestres acontece pela Rua 14 de Julho. A orientação é para que os motoristas não obstruam a passagem das viaturas do Corpo de Bombeiros.

De acordo com a SES, a estratégia busca atender principalmente pessoas que têm dificuldade de comparecer às unidades de saúde durante o horário comercial, além de ampliar a adesão à campanha de vacinação contra a gripe.

Para receber a dose, é necessário apresentar um documento oficial com foto. No caso de crianças, a recomendação é levar também a carteira de vacinação.

Serviço

O drive-thru de vacinação funciona no Quartel Central do Corpo de Bombeiros Militar, localizado na Rua 14 de Julho, nº 1.502, em Campo Grande.

Segunda a sexta-feira: das 17h30 às 21h
Sábados e domingos: das 7h às 19h

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IDENTIDADE

Como tirar o novo RG em Campo Grande: documentos e endereços

Primeira emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) é gratuita; atendimento é feito apenas com agendamento pela internet em postos espalhados por Campo Grande

23/05/2026 15h30

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Nova Carteira de Identidade Nacional pode ser emitida em nove postos de atendimento espalhados por Campo Grande

Nova Carteira de Identidade Nacional pode ser emitida em nove postos de atendimento espalhados por Campo Grande Divulgação

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A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), documento que substitui o antigo RG e utiliza o CPF como número único de identificação, já pode ser emitida em Campo Grande. O atendimento é realizado exclusivamente mediante agendamento pela internet e exige apresentação de documentos originais no dia marcado.

Confira abaixo o que é necessário para tirar a CIN na Capital:

Quem pode emitir a nova CIN?

Todos os cidadãos podem solicitar a nova Carteira de Identidade Nacional. A primeira emissão é gratuita para quem ainda não possui a CIN emitida em nenhuma unidade da federação.

Já a segunda emissão é cobrada, mesmo que o primeiro documento tenha sido feito em outro estado.

O atendimento é presencial?

Sim, mas o comparecimento ao posto de identificação só ocorre após agendamento on-line.

  • O atendimento sem agendamento não é realizado;
  • Quem faltar ao horário marcado precisará fazer um novo agendamento;
  • Ao final do agendamento, o sistema gera um protocolo com data, horário e local do atendimento;
  • O protocolo também pode ser enviado por e-mail.

Quais documentos são obrigatórios na 1ª emissão?

Para emitir a primeira via da CIN, é necessário apresentar:

  • Certidão de nascimento original, para solteiros;
  • Certidão de casamento atualizada, para casados, divorciados ou viúvos;
  • CPF com comprovante de situação cadastral;
  • Certificado de naturalização, quando necessário.

No caso de menores de 17 anos, também é obrigatório apresentar o CPF do responsável legal.

Quais documentos podem ser incluídos na CIN?

O cidadão também pode adicionar outras informações ao documento, como:

  • Título de eleitor;
  • CNH;
  • Carteira de Trabalho;
  • Cartão SUS;
  • NIS;
  • PIS/Pasep;
  • Documento profissional;
  • Certificado militar;
  • Nome social.

Para inclusão do tipo sanguíneo e fator RH, é obrigatório apresentar exame laboratorial com laudo comprobatório.

Quando a emissão é paga?

A taxa de 4 UFERMS é cobrada nos seguintes casos:

  • Segunda emissão;
  • Troca do nome de solteiro para casado;
  • Atualização de dados;
  • Mudança de foto;
  • Alteração de assinatura;
  • Extravio;
  • Correções feitas após 30 dias da entrega do documento.

A correção de erros identificados em até 30 dias após a entrega da carteira é gratuita.

Como pagar a taxa da 2ª emissão?

A guia DAEMS pode ser emitida:

  • Nos próprios postos de identificação;
  • Pelo site da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso do Sul.

O pagamento pode ser feito em lotéricas, agências dos Correios e instituições conveniadas.

Quem optar pelo Pix deve apresentar a guia impressa e o comprovante de pagamento no dia do atendimento.

Como funciona a retirada do documento?

Após o atendimento presencial, o solicitante recebe um protocolo com a previsão de entrega da carteira.

A retirada só pode ser feita mediante apresentação do protocolo original.

O documento pode ser retirado:

  • Pelo próprio titular;
  • Por parentes de linha direta, como pais, mães, irmãos ou filhos.

Onde tirar o novo RG em Campo Grande?

Confira os postos de identificação disponíveis na Capital:

Posto de Identificação Itanhangá

  • Atendimento das 8h às 17h.

Posto de Identificação Área Central - PI02

  • Atendimento das 8h às 19h.

Posto de Identificação CAORC - PI91

  • Atendimento das 8h às 17h.

Posto de Identificação Fácil Aero Rancho

  • Atendimento das 8h às 17h.

Posto de Identificação Fácil Bosque dos Ipês

  • Atendimento das 10h às 19h.

Posto de Identificação Fácil Coronel Antonino

  • Atendimento das 8h às 17h.

Posto de Identificação Fácil Guaicurus

  • Atendimento das 8h às 17h.

Posto de Identificação Marrakech

  • Atendimento das 8h às 17h.

Posto de Identificação Shopping Norte Sul

  • Atendimento das 10h às 19h.

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