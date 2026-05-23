Morre Dácio Corrêa, referência do colunismo social em Campo Grande

Dácio Corrêa ficou conhecido por retratar a vida social de Campo Grande e marcou época no colunismo sul-mato-grossense - Reprodução

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Morreu no início da tarde deste sábado (23), aos 83 anos, o colunista social Dácio Corrêa, um dos nomes mais conhecidos da comunicação e da vida social de Campo Grande. Segundo informações da equipe de enfermagem que o acompanhava, ele morreu em casa, por causas naturais.

Natural de Aquidauana, Dácio nasceu em 23 de novembro de 1942 e construiu uma trajetória ligada ao jornalismo, à moda, à televisão e à produção de eventos. Durante décadas, foi um dos personagens mais emblemáticos do colunismo social sul-mato-grossense, registrando festas, casamentos, desfiles e encontros que ajudaram a contar a história da elite campo-grandense.

O reconhecimento público ganhou força em 1983, quando foi convidado por Orley e Tereza Trindade para assinar uma coluna no jornal A Crítica. A partir dali, o nome de Dácio passou a ser associado à cobertura social da Capital, em um período em que as colunas impressas exerciam forte influência na vida pública da cidade.

Antes da atuação no jornalismo, Dácio já transitava pelo universo da moda como estilista e produtor. Depois da consolidação como colunista, ampliou a presença na mídia com programas de televisão locais e também se destacou na organização de eventos tradicionais da cidade, entre eles as feijoadas que reuniam empresários, políticos e personalidades de Mato Grosso do Sul.

Conhecido pelo jeito expansivo e frases que se tornaram marcas pessoais, Dácio costumava definir sua atuação como "um colunismo que celebra, nunca destrói". Outro bordão associado à sua imagem era o "eu vou, mas eu volto", repetido em aparições públicas e programas de televisão.

Além da carreira na comunicação, também teve passagem pela vida pública. Foi candidato a vereador em Campo Grande e atuou como assessor-chefe na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nos últimos anos, já mais distante da rotina intensa de eventos e aparições públicas, seguia lembrado como um dos rostos mais conhecidos de uma geração do colunismo social que marcou a memória da Capital.

O velório será realizado a partir das 8h deste domingo (24), na Capela Jardim das Palmeiras, na Avenida Tamandaré. O sepultamento está previsto para 10h30, no mesmo local.

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