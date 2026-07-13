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Briga entre gigantes do transporte encarece passagens de Campo Grande a São Paulo

Após a saída da Guerino Seiscento, a Andorinha assumiu o principal trecho entre Campo Grande e São Paulo e as tarifas chegaram a subir quase 30%

Welyson Lucas

13/07/2026 - 17h52
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O que começou como uma disputa administrativa entre duas tradicionais empresas do transporte rodoviário interestadual se transformou em um impasse que já afeta diretamente milhares de passageiros de Mato Grosso do Sul.

No centro da controvérsia estão a Empresa de Transportes Andorinha, de Presidente Prudente (SP), e a Guerino Seiscento, de Tupã (SP), protagonistas de um embate que envolve acusações de supostas irregularidades operacionais, decisões judiciais, medidas cautelares da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e reflexos na oferta de viagens entre Campo Grande e São Paulo.

A mais recente decisão da Diretoria Colegiada da ANTT manteve suspensas 23 autorizações da Guerino Seiscento para operação de linhas interestaduais.

Entre elas, estão justamente algumas das rotas mais utilizadas pelos sul-mato-grossenses, como Campo Grande-São Paulo, Campo Grande-Santos, Três Lagoas-São Paulo e Campo Grande-Brasília. A medida permanece válida até a conclusão do processo administrativo instaurado pela agência reguladora. 

Segundo a denúncia apresentada pela Andorinha à ANTT, a Guerino estaria utilizando autorizações de linhas interestaduais para realizar embarques e desembarques que, na prática, caracterizariam operações intermunicipais dentro do Estado de São Paulo.

A empresa denunciante sustenta que essa prática violaria as regras regulatórias e criaria uma concorrência considerada irregular.

A Guerino, por sua vez, nega qualquer irregularidade. Em comunicado oficial, afirma que sempre atuou de acordo com a legislação, critica a adoção da medida cautelar antes da conclusão do processo administrativo e argumenta que milhares de passageiros estão sendo prejudicados pela redução das opções de transporte.

A empresa também informou que continuará recorrendo nas esferas administrativa e judicial para restabelecer suas operações.

Reflexo imediato em Mato Grosso do Sul

Embora a disputa tenha origem em uma discussão regulatória envolvendo operações no Estado de São Paulo, os impactos chegam diretamente a Mato Grosso do Sul.

A ligação entre Campo Grande e a capital paulista é uma das mais importantes do Centro-Oeste, atendendo diariamente estudantes, pacientes que realizam tratamento médico, trabalhadores, empresários e famílias que utilizam o transporte rodoviário como principal meio de deslocamento.

Até a suspensão das autorizações, a concorrência entre as empresas contribuía para uma maior oferta de horários e promoções frequentes, especialmente em períodos de menor demanda.

Agora, passageiros relatam dificuldades para encontrar horários compatíveis e observam mudanças nos preços das passagens.

Concorrência que influencia o bolso

Além da discussão jurídica, o caso também reacende um debate econômico: o impacto da concorrência sobre o valor das tarifas.

Especialistas em regulação do transporte apontam que mercados com mais operadores costumam oferecer maior variedade de horários e promoções, enquanto a redução da concorrência pode diminuir as opções disponíveis ao consumidor.

Ainda assim, o preço das passagens depende de fatores como demanda, custos operacionais, combustível, sazonalidade e estratégia comercial de cada empresa. 

Comparativo de tarifas

A disputa entre as empresas também trouxe reflexos perceptíveis no custo das viagens entre Campo Grande e São Paulo. Antes da suspensão das autorizações da Guerino Seiscento, uma passagem semi-leito na rota custava, em média, R$ 342, enquanto a tarifa da categoria cama girava em torno de R$ 670.

Atualmente, com a operação concentrada na Andorinha, os valores encontrados pela reportagem para o mesmo trajeto são de R$ 430,44 na categoria semi-leito e R$ 858,32 na categoria cama.

Em ambos os casos, o tempo estimado de viagem é de aproximadamente 17 horas, podendo variar conforme o itinerário, as paradas e as condições da rodovia.

Em termos percentuais, a tarifa da categoria semi-leito registrou aumento de 25,9%, enquanto a passagem na categoria cama teve alta de 28,1% em relação aos valores praticados antes da suspensão das linhas da Guerino Seiscento.

Levantamento realizado pelo Correio do Estado evidencia o reajuste nas tarifas do trecho Campo Grande-São Paulo após a suspensão das linhas da Guerino Seiscento.

Obs.: Os valores foram consultados pela reportagem em 13 de julho de 2026 e referem-se ao trecho Campo Grande-São Paulo, podendo sofrer alterações conforme a data da viagem, a antecedência da compra e a disponibilidade de assentos.

Outra opção no trecho

Além da Andorinha, os passageiros que viajam de Três Lagoas a São Paulo também contam com outra alternativa. A Reunidas Paulista opera o trecho e oferece passagens a partir de R$ 285,99, valor inferior ao praticado pela Andorinha na categoria semi-leito.

A empresa, no entanto, possui horários e características operacionais próprias, o que faz com que a escolha dependa da disponibilidade de viagens e do perfil do passageiro.

Processo ainda não terminou

Apesar da repercussão, a própria ANTT ressalta que a suspensão possui natureza cautelar. Ou seja, ela busca preservar o sistema regulatório enquanto são analisadas as provas produzidas durante o processo administrativo.

Ao final da investigação, a agência poderá confirmar ou afastar os indícios apontados na denúncia e decidir pela manutenção, alteração ou revogação definitiva das autorizações. Até lá, a medida permanece em vigor.

Passageiros acompanham com preocupação

Quem depende da rota Campo GrandeSão Paulo vive um cenário de incerteza.

Além da redução das opções de embarque, passageiros relatam preocupação com possíveis aumentos de preços, necessidade de remarcações e dificuldades para encontrar horários compatíveis, principalmente em períodos de férias, feriados prolongados e datas de grande movimento.

Alexandre de Souza, de 33 anos, que utiliza com frequência a rota entre Campo Grande e São Paulo, afirma que a redução da concorrência prejudica diretamente os passageiros.

"São vários os problemas que a gente enfrenta como consumidor. Um deles é o monopólio de poucas empresas. Isso reduz as opções de horários, de ônibus e de preços. Sempre que uma empresa começa a se destacar oferecendo tarifas mais acessíveis e veículos mais modernos, acaba enfrentando dificuldades. No fim, ficamos dependentes das mesmas empresas, com serviços ruins, atendimento ruim, veículos antigos e preços altos."

Na avaliação de Alexandre, quanto maior a concorrência entre as empresas, maiores são as chances de o consumidor encontrar tarifas mais acessíveis, mais horários disponíveis e um serviço de melhor qualidade.

A empresária da beleza Luany Oliveira afirma que a redução das opções de viagens também tem impactado os passageiros que embarcam em Três Lagoas. Segundo ela, além da diminuição dos horários, o atendimento no terminal rodoviário tem gerado reclamações.

 "Está muito difícil comprar passagens em Três Lagoas. Os guichês frequentemente estão fechados, deixando os passageiros sem atendimento e sem informações. Quem precisa viajar diretamente para São Paulo hoje tem apenas a Reunidas como opção. Antes havia também a Guerino Seiscento, e isso diminuía a concentração do serviço. Além disso, quem precisa ir para Campo Grande conta praticamente apenas com os horários das 6h45 e das 23h30, que não atendem às necessidades de grande parte da população."

A empresária também critica a qualidade dos veículos utilizados em algumas viagens.

 "Em alguns casos, você compra a passagem acreditando que viajará por uma empresa, mas, na hora do embarque, o ônibus é da Andorinha. Na minha opinião, os veículos deixam a desejar em conforto e conservação. Quem depende do transporte rodoviário merece um serviço mais eficiente, com atendimento regular nos guichês e mais opções de horários. As empresas precisam rever essa situação e oferecer um atendimento digno aos passageiros, que pagam pela passagem e esperam um serviço de qualidade."

Entenda a disputa

  • A Andorinha denunciou à ANTT supostas irregularidades na operação de linhas interestaduais da Guerino Seiscento.
  • A ANTT instaurou processo administrativo e suspendeu cautelarmente 23 autorizações da empresa.
  • A Diretoria Colegiada manteve a suspensão enquanto o processo segue em análise.
  • A Guerino contesta a decisão, afirma que atua dentro da legalidade e busca reverter a medida na Justiça.
  • Entre as linhas afetadas estão importantes ligações envolvendo Mato Grosso do Sul, como Campo Grande-São Paulo, Campo Grande-Santos e Três Lagoas-São Paulo.

O que diz as empresas 

O Correio do Estado procurou a Guerino Seiscento e a Empresa de Transportes Andorinha para que ambas se manifestassem sobre a disputa envolvendo as autorizações de linhas interestaduais e os reflexos da decisão da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Até o fechamento desta edição, nenhuma das empresas havia encaminhado posicionamento oficial. O espaço permanece aberto para eventual manifestação, que poderá ser incorporada à reportagem assim que for enviada.

falecimento

Advogado critica Judiciário por não ter concedido prisão domiciliar a Bernal

Defesa afirma que se estivesse em casa, ex-prefeito poderia estar vivo e ter oportunidade de ser julgado pelo crime de homicídio

13/07/2026 17h00

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Advogado que representava Bernal em caso de homicídio critica Judiciário

Advogado que representava Bernal em caso de homicídio critica Judiciário Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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O advogado Ricardo Machado Filho, que atuava na defesa de Alcides Bernal no processo por homicídio do fiscal tributário Roberto Carlos Mazzini, criticou o Poder Judiciário por não ter revogado a prisão preventiva e concedido a prisão domiciliar ao ex-prefeito, que morreu na Santa Casa de Campo Grande na madrugada desta segunda-feira (13), aos 60 anos.

"Recebemos a notícia que nos deixou entristecidos, porque foi dado um alerta ao Poder Judiciário desde abril, desde o primeiro pedido de revogação de prisão preventiva foi comunicada a questão da saúde dele, os riscos que ele poderia sofrer, o quadro que poderia se agravar e infelizmente foi o que aconteceu", disse o advogado, durante velório de Bernal.

O advogado cita ainda que o último pedido ao Judiciário foi feito na semana passada, após o ex-prefeito sofrer um infarto, sendo anexados laudos médicos que atestatavam os problemas de saúde e informava a necessidade de repouso relativo e acompanhamento médico por, no mínimo, 30 dias.

Este pedido foi negado na última quinta-feira (9), pois o juiz considerou, entre outros pontos, que o Presídio Militar teria mais estrutura para atender uma emergência do que a residência de Bernal.

No entanto, o advogado diz acreditar que se estivesse em casa, em tratamento, ele ainda estaria vivo.

"Infelizmente ele foi devolvido ao presídio e, como é sabido, os presídios do nosso país não têm condições de abrigar situações como esta. Ele passou mal, voltou ao hospital e, infelizmente, veio a óbito nessa madrugada de domingo para segunda-feira", acrescentou Machado Filho.

A família presente no velório e sepultamento preferiu não se pronunciar, devido ao luto. Em nome deles, o advogado disse que todos estão entristecidos e indignidados pelo fato dele ter falecido sem ter a oportunidade de ter sido julgado.

O juiz Carlos Alberto Garcete, da 1ª Vara do Tribunal do Júri, pronunciou Bernal por homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, em júri popular, que ainda não tinha data marcada.

"O Poder Judiciário, eu acho que nessas grandes causas tem que tomar essa cautela e esse cuidado. Não é porque a causa é midiática, não é porque a causa é pública, que o Poder Judiciário tem que analisar de maneira diferenciada. Nesse caso, era um sujeito que não tinha um histórico algum de violência, era uma pessoa pública, cardíaca. Então, eu lamento muito o que aconteceu e, infelizmente, nós temos uma situação de que um acusado de um crime não foi sequer oportunizado a ele o direito de ser submetido a um julgamento", concluiu o advogado.

Falecimento

Bernal faleceu na madrugada desta segunda-feira (13), na véspera de seu aniversário. Ele teve a revogação da prisão preventiva com a concessão de prisão domiciliar humanitária negada e a defesa tentava a prisão domiciliar alegando risco de morte súbita.

O velório do ex-prefeito Alcides Bernal foi realizado no Cemitério Parque das Primaveras, localizado na avenida Tamandaré. A cerimônia teve duração de cinco horas, com o sepultamento às 16h no mesmo local.

A prefeita de Campo Grande e a Câmara Municipal decretaram luto oficial de três dias.

Homicídio

A mais recente polêmica envolvendo Alcides Bernal foi no dia 24 de março de 2026, quando ele matou o fiscal tributário Roberto Carlos Mazzini após se recusar a entregar seu imóvel, que havia sido leiloado.

No mês passado, o juiz Carlos Alberto Garcete, da 1ª Vara do Tribunal do Júri concluiu haver indícios suficientes de autoria e materialidade e determinou o julgamento por júri popular, que ainda não tinha data marcada.

Ele responderia pelos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Infraestrutura

Construtora fará nova ligação viária para viabilizar condomínio em Campo Grande

Contrapartida urbanística prevê implantação de travessia sobre o Córrego Segredo, enquanto empreendimento imobiliário avança na região do Bairro Rita Vieira

13/07/2026 16h12

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Foto: Divulgação

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A expansão imobiliária em Campo Grande ganhará um novo capítulo com impactos que vão além da construção de moradias.

A Prefeitura formalizou um Termo de Compromisso Urbanístico que obriga a MRV Prime Incorporações Centro-Oeste Ltda. a executar uma série de obras de infraestrutura viária como condição para o avanço de um empreendimento habitacional de grande porte na região do Bairro Rita Vieira.

O acordo, publicado no Diário Oficial do Município (Diogrande) desta segunda-feira (13), estabelece que a empresa será responsável por projetar e implantar uma nova travessia sobre o Córrego Segredo, criando uma futura ligação viária entre a Avenida Padre João Falco e uma nova via prevista no planejamento urbano da Capital.

A medida busca minimizar os impactos provocados pelo aumento da circulação de veículos decorrente da implantação dos condomínios residenciais. 

O compromisso faz parte das exigências impostas durante a análise do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), instrumento previsto na legislação urbanística para avaliar os efeitos de grandes empreendimentos sobre o entorno, especialmente em aspectos relacionados ao trânsito, infraestrutura, mobilidade urbana e qualidade de vida da população.

Além da construção da travessia, a empresa deverá elaborar e aprovar todos os projetos técnicos necessários junto à Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e à Planurb, incluindo licenciamento ambiental, sinalização viária e demais intervenções exigidas pelos órgãos municipais.

Somente após o cumprimento integral dessas obrigações será possível a emissão do "Habite-se" do empreendimento. 

O projeto residencial prevê a construção de dois empreendimentos multifamiliares no Bairro Rita Vieira. Também publicada nesta edição do Diogrande, a Planurb atualizou oficialmente o número de unidades habitacionais, fixando 248 apartamentos em cada condomínio, totalizando 496 moradias.

A alteração será apresentada durante audiência pública marcada para o dia 11 de agosto, quando moradores e representantes da sociedade poderão conhecer os detalhes do projeto e apresentar manifestações. 

Crescimento exige investimentos em infraestrutura

A adoção de contrapartidas urbanísticas tornou-se uma prática cada vez mais comum em grandes empreendimentos imobiliários de Campo Grande.

O objetivo é evitar que o crescimento populacional sobrecarregue a infraestrutura existente, especialmente em bairros que já enfrentam desafios relacionados ao trânsito e à drenagem urbana.

No caso do empreendimento da MRV, a futura ligação sobre o Córrego Segredo é considerada estratégica para ampliar a conectividade viária da região e distribuir melhor o fluxo de veículos, reduzindo pontos de congestionamento e preparando a malha urbana para a chegada de centenas de novos moradores.

A exigência também reforça um dos princípios previstos no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Campo Grande, que determina que empreendimentos de grande impacto contribuam diretamente para a implantação da infraestrutura necessária ao crescimento ordenado da cidade, evitando que os custos sejam integralmente absorvidos pelo poder público. 

Audiência pública

Além do Termo de Compromisso Urbanístico, a Planurb confirmou a realização de audiência pública para discutir o empreendimento residencial.

A reunião está marcada para 11 de agosto e terá como foco a apresentação dos estudos técnicos e dos impactos urbanísticos decorrentes da implantação dos condomínios.

O processo integra a etapa de transparência e participação popular prevista na legislação municipal antes da aprovação definitiva de empreendimentos considerados de significativo impacto urbano.

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