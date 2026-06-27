Operação da PM tem confronto com a população no Jardim Noroeste

Padroeira do Estado

Programação da 9ª Festa da Padroeira de Mato Grosso do Sul segue até a noite de domingo

Missa em homenagem a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padroeira de Mato Grosso do Sul Foto: Paulo Ribas

Neste sábado (27), a Igreja Católica celebra o dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padroeira de Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, o Santuário, localizado na Avenida Afonso Pena, terá uma programação especial com missas, procissão e muita festa para comemorar a data.

A programação da 9ª Festa da Padroeira de Mato Grosso do Sul começou às 9h, com missa e peregrinação da Pastoral da Catequese. De tarde, às 15h, ocorre outra missa, com participação do Coral Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Às 16h, acontece a Cantata em homenagem à padroeira.

Momento que a imagem de Nossa Senhora abre a celebração neste sábado / Foto: Paulo Ribas

No fim da tarde, às 17h15, os católicos fazem a Oração das Duas Vésperas e, às 18h, participarão da procissão, seguida da terceira missa do dia, comandada pelo padre Edilei Rosa Silva, superior provincial da Província Redentorista de Curitiba.

A programação religiosa da 9ª Festa da Padroeira de Mato Grosso do Sul segue até amanhã, dia 28 de junho, com celebrações, novenas e atividades de devoção em homenagem à padroeira do Estado.

Festa

Além da programação religiosa, das 18h às 23h30, ocorrerá a festa social do Santuário, com atrações musicais, praça de alimentação, espaço kids e outras atividades para toda a comunidade.

Durante a noite, terá música com Baile do Regis, Rubia de Angelis e grupo Pé de Cedro. A expectativa é de reunir milhares de fiéis nas celebrações litúrgicas e na confraternização.

No domingo (28), a programação da 9ª Festa da Padroeira chega ao seu último dia no Santuário. O dia começará com a Oração das Laudes, às 6h15. Em seguida, às 7h, será realizada a missa com peregrinação dos motoristas e do Corpo de Bombeiros Militar.

A missa de encerramento, que marca a "Coroação do Ícone", ocorre às 18h, celebrada pelo padre Reginaldo Nascimento Padilha. Após a agenda religiosa, ocorrerão as apresentações de Augusto e Leandro, Sidney Francis e show católico do Ministério Efatá.