Pacotão Federal destinará R$ 425 milhões para obras em rodovias de MS

No final da tarde da última quarta-feira (8), o ministro dos Transportes, Renan Filho, anunciou o pacote federal com recursos destinados à obras de importantes vias federais. Os recursos fazem parte do Plano de 100 Dias, que planeja ações a serem iniciadas pelo Governo Federal de forma prioritária até abril deste ano.



Nesta quinta-feira (9), o governador Eduardo Riedel, que cumpre agenda em Brasília, revelou que o valor destinado a obras de infraestrutura em Mato Grosso do Sul deve ser aproximadamente R$ 425 milhões.

O investimento será destinado a obras nas BRs 262, 267, 158 e 163, consideradas os principais eixos federais de escoamento da produção agrícola de Mato Grosso do Sul. A expectativa é de que os recursos, bem aplicados, melhorem as condições para que a safra deste ano chegue aos principais portos do país, aumentando a competitividade no mercado.

Após reunião com o ministro da Agricultura, Pesca e Abastecimento, Carlos Fávaro, Riedel destacou a importância do investimento do Governo Federal.

"Todas (essas BRs) são estruturantes para o escoamento de nossa safra. O ministro nos deu esse cenário e a tranquilidade que precisamos para trabalhar, produzir, continuar nosso processo de crescimento. Não tenho dúvida que caminharemos juntos no desenvolvimento do Estado".

Riedel foi ao Ministério da Agricultura acompanhado dos secretários Eduardo Rocha (Casa Civil), Jaime Verruck (Desenvolvimento), e da ministra do Planejamento, Simone Tebet.

Reprodução: Governo do Estado.

Segundo Riedel, o Ministro garantiu continuidade nos convênios que o Estado já possuía com a pasta.

"Fomos bem recebidos e o ministro reafirmou seu compromisso com a agropecuária sul-mato-grossense, dando continuidade aos convênios que já temos", completou.

Além do escoamento das safras, durante a manhã, também estiveram em pauta o futuro econômico de Mato Grosso do Sul, com a chegada de empresas do ramo de papel e celulose ao Estado, além do crescimento da área agricultável de grãos, cana-de-açúcar, e outros.

"Agradeço a essa visita feita pelo governador Eduardo Riedel, junto à ministra Simone Tebet e seus secretários. Foi uma visita de cortesia, mas muito produtiva. Falamos sobre os convênios que Mato Grosso do Sul tem com o ministério, a continuidade deles, falamos de estrutura e da safra recorde, já que Mato Grosso do Sul tem expandindo muito e precisa do apoio do Governo Federal", destacou Fávaro.

Agenda

Durante a manhã desta quinta-feira (9), Eduardo Riedel participou de reuniões com o deputado federal Luiz Ovando, com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e a diretora de Assuntos Corporativos da América Latina, Catharina Pires. No final do período, ocorreu a visita ao ministro Fávaro.

Já durante à tarde, está prevista a ida do governador ao lado de Verruck e Rocha para reunião com os ministros Renan Filho (Transportes), Cida Gonçalves (Mulheres) e Alexandre Silveira (Minas e Energia). A agenda do dia deve ser fechada com reunião na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), onde a senadora Tereza Cristina também deve estar presente, assim como a ministra Simone Tebet.

Pacote de obras

O pacotão federal de obras nas rodovias foi anunciado pelo ministro Renan Filho após reunião com os ministros Carlos Fávaro (Agricultura) e Márcio França (Portos e Aeroportos), além de representantes da ANTT, Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), PRF (Polícia Rodoviária Federal) e outros.

Tudo faz parte do Plano de 100 Dias, que planeja ações a serem iniciadas pelo Governo Federal de forma prioritária até abril deste ano, contando com R$ 1,7 bilhão divididos em 311 empreendimentos - o valor até o fim do ano pode chegar a casa dos R$ 2,7 bilhões em obras e manutenção das principais rotas do escoamento brasileiro.

O plano foi dividido em dois eixos: Mato Grosso do Sul está inserido no Corredor Sul Sudeste, pensado no escoamento via portos de Santos (SP), Vitória (ES) e Paranaguá (PR). Ainda não há detalhamento com datas e pontos das vias que passarão por obras.

Também aparecem na lista Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Já o outro eixo é o Arco Norte, que conta com estradas federais que passam pelos estados de Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Pará, Maranhão e Bahia.