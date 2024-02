Pedágio começa a ser cobrado em cinco praças de duas rodovias de MS

Cinco praças de pedágio, instaladas nas rodovias MS-112 e BR-158, iniciaram a cobrança de pedágio neste domingo (11).

A tarifa básica, aplicada a veículos de passeio, é de R$ 12,90, com preços diferenciados para outras categorias. (Confira a tabela abaixo).

O pagamento nas cabines manuais pode ser feito por meio de dinheiro, cartão de crédito e débito, Visa Vale Pedágio e DBTrans.

Há também pista de cobrança automática, com 5% de desconto no valor da tarifa. Para utilizar esta modalidade, o usuário deve se consultar as empresas que oferecem meio de pagamento eletrônico, como

Conectcar, Greenpass, Sem Parar, Move Mais e Veloe.

Desde o início deste mês, a concessionária que administra as rodovias, o Grupo Way Brasil, realizou uma operação simulada nas praças, com objetivo de preparar os colabores para atender os motoristas e também divulgar aos usuários das vias a data de início da cobrança do pedágio, os valores e outras informações sobre o sistema de atendimento.

Outra praça de pedágio, localizada na BR-463, entrará em operação no dia 10 de março. Nesta, o preço deverá ser diferenciado, conforme informou a concessionária no ano passado.

As praças de pedágio que iniciaram a cobrança neste domingo estão localizadas nos seguintes locais:

BR-158

Praça Paranaíba (km 78+100)

Praça Aparecida do Taboado (km 118+100)

Praça Aparecida do Taboado (km 174)

MS-112

Praça Cassilândia (km 193+300)

Praça Selvíria (km 64+200)

O início da cobrança e o valor das tarifas de pedágio nas praças foram autorizados pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agems), responsável pela fiscalização do contrato de concessão.

Confira a tabela de tarifas de pedágio por categoria de veículo

Concessão

O Governo do Estado e Grupo Way Brasil assinaram contrato de concessão da MS-112 e trechos das rodovias federais BR-158 e BR-436 no dia 23 de março de 2023.

São 412,8 quilômetros de estradas no Estado, que passam pelas cidades de Cassilândia, Paranaíba, Aparecida do Taboado, Inocência, Selvíria e Três Lagoas, região nordeste do Estado.

As praças de pedágio ficam localizadas entre Cassilândia e Paranaíba, entre Paranaíba e Aparecida do Taboado, entre Selvíria e Aparecida do Taboado, entre Três Lagoas e Inocência, entre Inocência e Cassilândia e perto da ponte da divisa com o estado de São Paulo.

Confira no mapa: