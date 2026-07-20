Moto de luxo escondia anabolizantes e canetas para emagrecimento em MS

Compartimentos da motocicleta BMW R 1300 eram utilizados para ocultar dezenas de caixas de medicamentos importados sem documentação fiscal e sanitária. A carga foi descoberta durante abordagem da Polícia Militar Rodoviária na MS-141. - Foto: Polícia Militar Rodoviária.

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Uma fiscalização de rotina da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) resultou na apreensão de uma carga de medicamentos importados irregularmente avaliada em R$ 115 mil, na noite de domingo (19), na rodovia MS-141.

Os produtos, entre eles anabolizantes, canetas para emagrecimento e peptídeos, estavam escondidos nos compartimentos de uma motocicleta BMW R 1300 transportada por um reboque.

A ação foi realizada por policiais da Base Operacional de Amandina, do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), durante uma operação de fiscalização de trânsito e combate aos crimes transfronteiriços no km 92 da MS-141, em Ivinhema, próximo ao cruzamento com a BR-376.

Segundo a corporação, a equipe decidiu abordar um veículo Caoa Chery Tiggo 8 após o motorista realizar uma manobra brusca ao avistar a viatura policial.

O comportamento levantou suspeitas e motivou a fiscalização detalhada do automóvel, que tracionava um reboque com uma motocicleta BMW R 1300.

Durante a vistoria, os policiais localizaram os medicamentos escondidos nos baús laterais da motocicleta e em uma bolsa de ferramentas.

Todo o material era de origem estrangeira e estava desacompanhado de documentação fiscal ou sanitária exigida pela legislação brasileira.

Conforme o Polícia Militar Rodoviária, a quantidade, a variedade dos produtos e a forma como estavam acondicionados reforçaram a suspeita de que a carga seria destinada ao comércio ilegal.

Carga incluía anabolizantes e medicamentos para emagrecimento

Entre os produtos apreendidos estavam 649 unidades de Decaland Depot, 47 unidades de Pharma Test E300, 40 unidades de tirzepatida das marcas Lipoless e TG 15 e 15 canetas de retatrutida.

Além desses medicamentos, a carga continha diversos anabolizantes, peptídeos, medicamentos para emagrecimento e outros produtos classificados como de uso controlado, todos sem autorização para comercialização nas condições em que foram encontrados.

Medicamentos de origem estrangeira, entre anabolizantes, peptídeos e canetas para emagrecimento, foram apreendidos pela Polícia Militar Rodoviária durante fiscalização na MS-141; carga estava escondida nos compartimentos de uma motocicleta BMW R 1300 transportada em reboque. Foto: Polícia Militar Rodoviária.

A importação, o transporte e a comercialização desse tipo de medicamento dependem de autorização dos órgãos competentes e do cumprimento das normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A entrada irregular desses produtos no país pode configurar crimes de contrabando ou descaminho, além de infrações sanitárias.

Material foi encaminhado à Polícia Federal

Após a apreensão, os policiais entraram em contato com a Delegacia da Polícia Federal em Dourados, que determinou o encaminhamento dos envolvidos, dos veículos e de toda a carga para a unidade.

A carga de medicamentos foi avaliada em aproximadamente R$ 115 mil. Somando os valores do Caoa Chery Tiggo 8, do reboque e da motocicleta BMW R 1300, o prejuízo estimado às atividades criminosas alcança R$ 449 mil, conforme balanço da Polícia Militar Rodoviária.

O caso será investigado pela Polícia Federal, que deverá apurar a origem dos medicamentos, o destino da carga e eventual participação de outras pessoas no esquema de importação e distribuição irregular dos produtos.