Carro 'recheado' de maconha foge da PRF e pega fogo; motorista escapa

Fiat Uno Vivace, ‘recheado’ de maconha (300 kg), pegou fogo após fugir de uma perseguição da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na madrugada desta quarta-feira (22), no anel viário da BR-262/BR-060, próximo ao bairro Morada do Sol, em Campo Grande.
O motorista fugiu e, até às 6h de quarta-feira (22), ainda não havia sido localizado. O carro estava com placas adulteradas.
Conforme apurado pela reportagem, a PRF deu voz de parada ao motorista do veículo, mas ele desobedeceu e fugiu, e, então, iniciou-se uma perseguição.
Em determinado momento, adentrou em uma mata às margens da rodovia. O veículo pegou fogo, foi completamente destruído e teve perda total.
O motorista conseguiu fugir e, até o momento, não foi localizado. O mato seco, às margens da rodovia, pegou fogo e a chamas se alastraram rapidamente pela vegetação.
TRÁFICO DE DROGAS
O tráfico de drogas é um problema crescente no Brasil.
Comércio, transporte e armazenamento de cocaína, maconha, crack, LSD e haxixe são proibidos no território brasileiro, de acordo com a Lei nº 11.343/2006.
Mas, mesmo proibidos, ainda ocorrem em larga escala em Mato Grosso do Sul. O Estado é conhecido como um vasto corredor no Brasil, devido à sua extensa fronteira com outros países. Com isso, é uma das principais rotas utilizadas para a entrada de substâncias ilícitas no país.
O tráfico resulta em diversos crimes direta e indiretamente, como furto, roubo, receptação e homicídios.
Dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 5.659,6 kg de cocaína e 4.221.263,9 kg de maconha foram apreendidos, entre 1º de janeiro e 22 de julho de 2026, em Mato Grosso do Sul
Em 2025, 14.651 quilos de cocaína, 538.750 quilos de maconha e 378 quilos de outras drogas foram apreendidos.