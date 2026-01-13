Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Polícia

MARACAJU (MS)

DOF apreende carreta abandonada "recheada" de pneus na MS-164

Carga foi avaliada em R$ 230 mil

Naiara Camargo

Naiara Camargo

13/01/2026 - 11h40
Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam 165 pneus em uma carreta Ivo, na tarde desta segunda-feira (12), na MS-164, altura do distrito de Vista Alegre, em Maracaju, a 159 quilômetros de Campo Grande.

Os pneus são de diferentes tamanhos e de origem estrangeira, sem documentos fiscais ou alfandegários. A carga foi avaliada em R$ 230 mil.

Conforme apurado pela reportagem, os militares realizavam patrulhamento na MS-164, zona rural de Maracaju, quando receberam uma denúncia de que uma carreta de cor branca estaria transportando materiais ilícitos.

Os policiais iniciaram diligências e localizou a carreta abandonada “abarrotada” de pneus.

Nenhum suspeito foi localizado. O material foi apreendido e encaminhado a Receita Federal de Ponta Porã.

CONTRABANDO E DESCAMINHO

Contrabando e descaminho são crimes relacionados à importação e exportação de mercadorias. Contrabando é a importação ou exportação de mercadorias proibidas.

Descaminho é à importação ou exportação de mercadorias lícitas sem o pagamento dos tributos devidos. A principal diferença reside na natureza da mercadoria: no contrabando, a mercadoria é proibida; no descaminho, a mercadoria é legal, mas o tributo não é pago.

Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 70 ocorrências de contrabando e 59 de descaminho foram registradas, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Em relação ao contrabando, 2 ocorreram em janeiro, 8 em fevereiro, 4 em março, 2 em abril, 9 em maio, 9 em junho, 5 em julho, 8 em agosto, 4 em setembro, 13 em outubro, 5 em novembro e 1 em dezembro.

Em relação ao descaminho, 0 ocorreu em janeiro, 11 em fevereiro, 2 em março, 5 em abril, 5 em maio, 2 em junho, 5 em julho, 9 em agosto, 4 em setembro, 11 em outubro, 4 em novembro e 1 em dezembro.

DOF apreende maconha "ice" escondida em carcaças de bateria

Pesagem do entorpecente está sendo realizada neste momento e a carga total (ton) será divulgada nas próximas horas

07/01/2026 11h40

Maconha

Maconha "ice" escondidas em carcaças de bateria DIVULGAÇÃO/DOF

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam uma carga de maconha "ice" escondidas em carcaças de baterias, em uma carreta, na manhã desta quarta-feira (7), na BR-487, divisa entre Naviraí (MS) Porto Camargo (PR), a cerca de 358 quilômetros de Campo Grande.

A pesagem do entorpecente está sendo realizada neste momento e a carga total (ton) será divulgada nas próximas horas. O entorpecente foi encaminhado para a base do DOF em Dourados.

Esta é a primeira grande apreensão de maconha realizada pelo DOF, no ano de 2026, em Mato Grosso do Sul.

A maconha "ice" é uma forma concentrada de cannabis caracterizada por uma pureza e potência muito elevadas de THC, o princípio ativo da planta.

Ela é produzida a partir das flores da maconha através de um processo de extração que utiliza água gelada e gelo.

O ice é consideravelmente mais caro do que outras formas de maconha e tende a ser consumido por uma classe social mais alta. Geralmente é consumido por meio de fumo/vaporização.

A matéria será atualizada em breve para acréscimo de informações sobre carga total (ton) da droga.

TRÁFICO DE DROGAS

O tráfico de drogas é um problema crescente no Brasil.

Comércio, transporte e armazenamento de cocaína, maconha, crack, LSD e haxixe são proibidos no território brasileiro, de acordo com a Lei nº 11.343/2006.

Mas, mesmo proibidos, ainda ocorrem em larga escala em Mato Grosso do Sul. O Estado é conhecido como um vasto corredor no Brasil, devido à sua extensa fronteira com outros países. Com isso, é uma das principais rotas utilizadas para a entrada de substâncias ilícitas no país. 

O tráfico resulta em diversos crimes direta e indiretamente, como furto, roubo, receptação e homicídios.

Dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 14.651 quilos de cocaína, 538.750 quilos de maconha e 378 quilos de outras drogas foram apreendidos, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

As forças de segurança responsáveis em apreender entorpecentes são Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), Polícia Militar (PMMS), Polícia Civil (PCMS) e Guarda Civil Metropolitana (GCM).

FRONTEIRA BRASIL/PARAGUAI

DOF apreende R$ 550 mil em canetas emagrecedoras e Iphones 17

Casal buscou o material em Pedro Juan Caballero e levaria para Campo Grande

07/01/2026 09h40

Canetas emagrecedoras e Iphones apreendidos pelo DOF

Canetas emagrecedoras e Iphones apreendidos pelo DOF DIVULGAÇÃO/DOF

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam 50 Iphones 17, 2 Ipads e 20 caixas com canetas emagrecedoras, nesta terça-feira (6), na MS-164, em Ponta Porã, município localizado a 313 quilômetros de Campo Grande.

Os materiais apreendidos foram avaliados em R$ 550 mil. Mulher de 26 anos e homem de 56 anos foram presos em flagrante.

Conforme apurado pela reportagem, os policiais patrulhavam a rodovia, quando abordaram um casal que estava em um veículo Peugeot 207.

Eles vistoriaram o automóvel e flagraram as “canetinhas” e celulares. Interrogados pelos policiais, o casal afirmou que carregou o material em Pedro Juan Caballero (fronteira Brasil/Paraguai) e despacharia em Campo Grande.

O casal e o material apreendido foram levados para a Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã.

A ação ocorreu durante o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, que é uma parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

