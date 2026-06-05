Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Polícia

Morte por intervenção policial

Dois foragidos morrem em confronto com o Choque em Rio Verde

Indivíduos são de alta periculosidade, estavam com mandado de prisão em aberto e possuíam extensa ficha criminal

Naiara Camargo

Naiara Camargo

05/06/2026 - 08h25
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

C.D.F.M., de 25 anos e A.C.C.R., de 28 anos, morreram em confronto com policiais militares do Batalhão de Choque, na tarde desta quinta-feira (4), na rua Jacarias Ferreira da Cruz, número 230, vila Nilva de Farias, em Rio Verde, município localizado a 203 quilômetros de Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, os militares receberam informações de que indivíduos, de alta periculosidade, com mandado de prisão em aberto e com extensa ficha criminal, estariam escondidos em um imóvel.

A equipe se deslocou até o endereço indicado, localizou os criminosos e deu voz de abordagem, mas, de acordo com o boletim de ocorrência, eles desobedeceram, correram para os fundos da residência e atiraram contra os policiais.

Os militares reagiram, balearam e desarmaram os criminosos. Em seguida, os levaram até o hospital, onde receberam atendimento médico. Mas, eles não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

No interior da residência, uma mulher, com lesão de natureza leve, foi localizada e recebeu atendimento médico.

Foram apreendidos, dentro da casa, armas de fogo, maconha e materiais utilizados para o preparo, fracionamento e comercialização de entorpecentes.

O local foi isolado e preservado para o trabalho das equipes periciais, como Polícia Civil, Polícia Científica, Polícia Judiciária Militar e Polícia Judiciária.

“O Batalhão de Polícia Militar de Choque reafirma que sua atuação é pautada pelos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da preservação da vida, empregando a força exclusivamente nos estritos limites previstos em lei. A Unidade permanece comprometida com a proteção da sociedade sul-mato-grossense, a manutenção da ordem pública e a garantia da segurança de todos os cidadãos”, informou o Choque por meio de nota enviada à imprensa.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Rio Verde como:

  • Morte Decorrente de Intervenção Legal de Agente do Estado
  • Tentativa de homicídio qualificado contra agentes de segurança pública
  • Posse ou porte ilegal de arma de fogo
  • Tráfico de drogas
  • Associação para o tráfico de drogas
  • Integração ou participação em organização criminosa
  • Possível incidência das disposições da Lei Estadual Antifacção, caso comprovada a vinculação dos envolvidos a organização criminosa atuante na região
  • Resistência
  • Desobediência

ESTATÍSTICA

Dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 41 pessoas morreram em confronto com agentes de Estado, entre 1º de janeiro e 5 de junho de 2026, em Mato Grosso do Sul.

Das 41 mortes, 6 ocorreram em janeiro, 5 em fevereiro, 7 em março, 9 em abril, 11 em maio e 3 em junho. Em 2025, 73 pessoas morreram em confronto com a polícia.

Mortes registradas em confronto policial são classificadas como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

O confronto entre forças de segurança governamentais e grupos armados ocorrem em situações de abordagem policial, roubos, flagrantes de tráfico de drogas, policiamento ostensivo em bairros, entre outras ocorrências.

CAMPO GRANDE (MS)

Criança é socorrida ao ser atingida de raspão por bala perdida na cabeça

Menina, de 7 anos, levou pontos na cabeça e não corre risco de vida

31/05/2026 12h00

Compartilhar
Menina levou pontos na cabeça

Menina levou pontos na cabeça DIVULGAÇÃO

Continue Lendo...

Menina, de 7 anos, foi atingida de raspão por uma bala perdida na cabeça, enquanto dormia, na madrugada deste domingo (31), na rua Izolino Alves Pereira, bairro Los Angeles, em Campo Grande.

Ela levou pontos na cabeça, não corre risco de vida e seu estado de saúde é estável.

Conforme apurado pela reportagem, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo na região do Los Angeles.

Militares se deslocaram até o endereço citado e conversaram com a avó da criança, que relatou ter ouvido três estampidos.

Ela foi até o quarto da neta e percebeu que a menina estava com uma lesão na cabeça e o teto do quarto perfurado. Logo em seguida, encontrou o projétil de arma de fogo no chão.

Com isso, resolveu acionar a polícia. A equipe policial foi até o endereço e realizou diligências pela região para encontrar o autor dos disparos, mas, sem sucesso.

Polícia Civil e Polícia Científica também foram até a residência dos fatos realizar os procedimentos de praxe.

O projétil foi recolhido pelos policiais e entregue na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC-CEPOL)

A menina foi levada pela mãe para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Aero Rancho, onde foi socorrida e medicada. Ela levou pontos na cabeça e passa bem.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, disparo de arma de fogo e lesão corporal culposa na DEPAC-CEPOL.

coxim e rochedo

Três morrem em confronto com o Choque e Bope nas últimas 24 horas

José Inácio da Silva, Daniel da Anunciação Barbosa e Ivão da Anunciação de Jesus foram alvos da polícia nesta quinta (28) e sexta-feira (29)

29/05/2026 08h48

Compartilhar
Arma utilizada pelos criminosos

Arma utilizada pelos criminosos DIVULGAÇÃO/BPMChoque

Continue Lendo...

Três homens morreram em confronto com policiais militares do Batalhão de Choque (BPMChoque) e Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), nesta quinta-feira (28) e sexta-feira (29), em Rochedo e Coxim, respectivamente.

CHOQUE/COXIM (MS) - José Inácio da Silva, de 34 anos, foi alvo do Choque, na rua Marechal Rondon, vila Santa Clara, em Coxim, município localizado a 253 quilômetros de Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que indivíduos estariam realizando uma transação de entorpecentes em frente a um imóvel localizado no bairro Santa Clara.

Com isso, foram até o local averiguar informações e patrulhar a região indicada. Ao chegarem no endereço, viram uma motocicleta estacionada em frente a residência, estando um deles desembarcado e o outro montado na motocicleta.

Arma utilizada pelos criminososEntorpecentes apreendidos pelo Choque em Coxim. Foto: Batalhão de Choque

Em seguida, os militares iniciaram os procedimentos de abordagem. Ambos dispararam contra os policiais.

Com isso, os militares reagiram, balearam e desarmaram os criminosos, sendo que um permaneceu no local e o outro fugiu, mas, posteriormente, foi capturado. Em seguida, os policiais prestaram socorro e os levaram para o hospital, sendo que José Inácio não resistiu aos ferimentos e faleceu e o outro etá no hospital, sob custódia do Choque.

Mas, devido à gravidade do caso, teve que ser transferido para Campo Grande para realização de cirurgia, sob acompanhamento médico e custódia policial.

Ele recebeu voz de prisão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa.

Durante a ocorrência, foram apreendidos armas, munições, motocicleta, aparelho celular e entorpecentes.

O caso foi registrado na Delegacia Polícia Civil de Coxim como Morte Decorrente de Intervenção Legal de Agente de Estado, Lesão Corporal decorrente de oposição a intervenção de Agente Legal do Estado, Tráfico de Drogas, Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido, Homicídio Simples de Forma Tentada, Associação para o tráfico, Organização Criminosa, Resistência e Desobediência.

BOPE/ROCHEDO (MS) – Daniel da Anunciação Barbosa, de 20 anos e Ivão da Anunciação de Jesus, de 25 anos foram os alvos do BOPE, nesta quinta-feira (29), em Rochedo, município localizado a 88 quilômetros de Campo Grande.

Arma utilizada pelos criminososDaniel da Anunciação, de 20 anos

Daniel é membro de uma facção criminosa na Bahia e possui várias passagens pela polícia por associação criminosa, sequestro, cárcere privado, homicídio, tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e resistência contra abordagem policial. Ele estava com mandado de prisão em aberto na Bahia e em Mato Grosso do Sul.

Ivão também tem várias passagens pela polícia por tráfico de drogas, roubo, homicídio, associação criminosa, sequestro, cárcere privado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Arma utilizada pelos criminososIvão da Anunciação, de 25 anos

Conforme apurado pela reportagem, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que dois indivíduos, que possuem mandado em prisão aberto, estavam escondidos em um imóvel. Com isso, foram até a residência averiguar informações obtidas.

De acordo com o BOPE, quando chegaram no endereço, foram recebidos a tiros pelos criminosos. Eles revidaram, balearam e desarmaram os criminosos.

Em seguida, os militares prestaram socorro e os encaminharam para a unidade de saúde, mas, eles não resistiram aos ferimentos e faleceram. Armamentos foram recolhidos e encaminhados para a perícia técnica.

O caso foi registrado como Morte Decorrente de Intervenção Legal de Agente de Estado na Delegacia de Polícia Civil de Rochedo.

ESTATÍSTICA

Dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 41 pessoas morreram em confronto com agentes de Estado, entre 1º de janeiro e 29 de maio de 2026, em Mato Grosso do Sul.

Das 41 mortes, 8 ocorreram em janeiro, 5 em fevereiro, 9 em março, 9 em abril e 10 em maio. Em 2025, 73 pessoas morreram em confronto com a polícia.

Mortes registradas em confronto policial são classificadas como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

O confronto entre forças de segurança governamentais e grupos armados ocorrem em situações de abordagem policial, roubos, flagrantes de tráfico de drogas, policiamento ostensivo em bairros, entre outras ocorrências.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 7042, quarta-feira (03/06)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7042, quarta-feira (03/06)

2

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 360, quarta-feira (03/06)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 360, quarta-feira (03/06)

3

Adriane anuncia pavimentação em mais dois bairros da Capital com licitação de R$ 5,2 milhões
Asfalto

/ 1 dia

Adriane anuncia pavimentação em mais dois bairros da Capital com licitação de R$ 5,2 milhões

4

Resultado da Loteria Federal 06071-2 de ontem, quarta-feira (03/06): veja o rateio
LOTERIA

/ 23 horas

Resultado da Loteria Federal 06071-2 de ontem, quarta-feira (03/06): veja o rateio

5

Resultado da Loteria Federal 06071-2 de hoje, quarta-feira (03/06)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 06071-2 de hoje, quarta-feira (03/06)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Blindagem jurídica para construtoras
Leandro Provenzano

/ 1 dia

Blindagem jurídica para construtoras
Tempo fora da sala de aula pode aumentar o valor da aposentadoria do professor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Tempo fora da sala de aula pode aumentar o valor da aposentadoria do professor
A IA que Julga e o Advogado que a Engana
Leandro Provenzano

/ 28/05/2026

A IA que Julga e o Advogado que a Engana

Motoristas e cobradores podem se aposentar mais cedo?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 semanas

Motoristas e cobradores podem se aposentar mais cedo?