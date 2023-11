Viaturas do Batalhão de Choque no local do confronto policial - DIVULGAÇÃO

Dois homens, ainda não identificados, morreram em confronto com policiais militares do Batalhão de Choque (BPMChoque), na madrugada desta sexta-feira (24), em Campo Grande.

De acordo com o comandante do Batalhão de Choque, Coronel Rocha, criminosos assaltaram duas pessoas e levaram aparelhos celulares, às 5 horas desta sexta-feira (24), no Jardim Bela Vista.

Em seguida, se deslocaram em direção ao centro e renderam um senhor, que estava parado no semáforo em uma caminhonete Hilux, no cruzamento das avenidas Afonso Pena/Rui Barbosa.

Comandante do Batalhão de Choque, Coronel Rocha. Foto: Marcelo Victor

Os ladrões tomaram posse do veículo e a vítima foi rendida, amarrada, feita de refém e levada para um cativeiro.

Dois criminosos permaneceram no cárcere privado e outro fugiu com a caminhonete em direção a Bolívia, via BR-262. A intenção era manter a vítima por cinco horas no cativeiro, até que a Hilux chegasse no país vizinho.

Os militares localizaram o veículo nas proximidades do Indubrasil e abordam o criminoso, que se entrega, é preso e confessa onde estaria a vítima e os outros dois comparsas.

O Batalhão de Choque se deslocou para o local e fez o cerco policial. Os ladrões saíram armados, um com simulacro e outro com arma de fogo, resistiram a abordagem e começaram a atirar contra a equipe policial, que revidou e baleou os bandidos.

Eles foram socorridos e encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santa Mônica, mas não resistiram e faleceram no local.

A vítima estava com um capuz na cabeça e foi libertada pelos policiais.

NÚMEROS

Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que 104 pessoas morreram em confronto com agentes de Estado, de 1º de janeiro a 20 de novembro de 2023, em Mato Grosso do Sul.

Das 104 mortes:

38 ocorreram em Campo Grande

45 ocorreram no interior do Estado

8 ocorreram em janeiro

17 ocorreram em fevereiro

5 ocorreram em março

16 ocorreram em abril

10 ocorreram em maio

5 ocorreram em junho

6 ocorreram em julho

5 ocorreram em agosto

11 em setembro

12 em outubro

9 em novembro

95 são homens

2 são mulheres

7 não tiveram o sexo divulgado

55 são jovens

38 são adultos

2 são idosos

3 são adolescentes

6 não tiveram a faixa etária divulgada

De acordo com a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, mortes registradas em confronto policial são classificadas como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

O confronto entre forças de segurança governamentais e grupos armados ocorrem em situações de abordagem policial, roubos, flagrantes de tráfico de drogas, policiamento ostensivo em bairros, entre outras ocorrências.