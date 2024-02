Exército apreende 163 kg de cocaína na fronteira Brasil/Bolívia

Susto

Crime aconteceu na noite deste sábado, no Bairro Chácara Cachoeira

Um motorista de aplicativo, de 36 anos, foi surpreendido por dois homens, na noite deste sábado (17), no Bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande, ao sofrer uma tentativa de sequestro. Desesperado, a vítima pulou do carro para escapar da dupla de criminosos que fugiu levando seu veículo.

De acordo com informações do registro policial, os assaltantes abordaram o trabalhador que estava estacionado aguardando por uma nova corrido. A dupla armada, fez ameças mandando o motorista sair do veículo, de modelo Toyota Etios, na cor vermelha.

Ainda conforme o relato da vítima a polícia, os homens aparentavam ter entre 30 e 40 anos e entraram no carro assim que ele saiu dizendo que poderiam levar o carro. Contudo, na sequêncioa os bandidos ordenanaram que ele entrasse novamente pela porta traseira, onde um deles o aguardava apontando uma arma de fogo em sua direção.

Temendo por sua vida, a vítima entrou e seguiu ao lado do assaltante sob a mira do revólver, que seguiram dirigindo na direção da Avenida Ministro João Arinos, enquanto pediam dinheiro e o ameaçavam de morte.

Sem opção, o motorista de aplicativo conta que ao entrar na avenida aguardou que o veículo parasse em um semáforo. Desta forma, na primeira oportunidade ele abriu a porta e pulou, pedindo ajuda para quem passava. Os criminosos fugiram.

Segundo o Boletim de Ocorrência, além do Toyota Etios, a dupla ainda levou o celular do motorista de aplicativo. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Cepol e deve ser investigado pelas autoridades.