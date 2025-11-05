Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Polícia

APARECIDA DO TABOADO

Mulher é morta a facadas e filho é suspeito do crime; 2º feminicídio em 24h

Dois suspeitos, de 18 e 20 anos, foram presos em flagrante pela PM

Naiara Camargo

Naiara Camargo

05/11/2025 - 11h45
Mulher, de 43 anos, foi morta a facadas, na noite desta terça-feira (4), em sua casa, localizada no Jardim Redentora, em Aparecida do Taboado, município situado a 457 quilômetros de Campo Grande.

Este é o segundo feminicídio, em 24 horas, em Mato Grosso do Sul. Com isso, o Estado chega a 34 assassinatos de mulheres em 2025.

Conforme apurado pela reportagem, um rapaz, de 18 anos, chegou na casa da vítima perguntando por ela, com uma faca na mão.

Na residência, estavam um homem de 20 anos e a vítima. Quando a mulher saiu para ver o que estava acontecendo, foi golpeada no pescoço.

Segundo a polícia, a suspeita é de que o rapaz de 18 anos, autor do assassinato, seja filho dela. Ou seja, ele teria matado a própria mãe.

A Polícia Militar foi acionada via 190 e, ao chegar no local, encontrou os dois homens na calçada. Ambos foram presos em flagrante pelo crime de feminicídio, mas, negam envolvimento no crime.

Corpo de Bombeiros Militar foi acionado, mas, ela faleceu antes mesmo da chegada do socorro.

Além da PM, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica e funerária estiveram no local para prender os autores, isolar a área, coletar vestígios do assassinato, realizar a perícia e recolher o corpo.

A faca utilizada no crime foi localizada sob o banco de uma motocicleta que estava na casa. Durante a perícia, foi encontrada uma camiseta azul com vestígios de sangue no quarto onde os dois rapazes moravam. Ambos objetos foram recolhidos para perícia.

FEMINICÍDIO

Feminicídio é o assassinato de uma mulher pelo fato de ser mulher, ou seja, questões de gênero que envolvem violência doméstica, física, verbal, sexual ou patrimonial. 

Geralmente, o feminicídio é praticado por (ex) companheiros, (ex) namorados, (ex) noivos ou (ex) esposos da vítima. 

É um crime hediondo cuja pena pode variar de 20 a 40 anos de reclusão, não sendo possível pagar fiança. A pena é cumprida em regime fechado.

O feminicídio passou a ser um crime autônomo, com seu próprio artigo no Código Penal, diferente do homicídio qualificado. 

O condenado por feminicídio perde o poder familiar e é impedido de exercer cargos/funções públicas.

Dados divulgados pela Secretaria de Estado e Justiça Pública (Sejusp-MS) apontam que 34 mulheres foram mortas ente 1º de janeiro e 5 de novembro 2025 em Mato Grosso do Sul. Em 2024, 35 mulheres perderam a vida e 30 em 2023. 

Violência contra mulher deve ser denunciada em qualquer circunstância, seja agressão física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial.

Os números para denúncia são 180 (Atendimento à Mulher), 190 (Polícia Militar) e 153 (Guarda Civil Metropolitana).

O sinal "X" da cor vermelha, escrita na mão, significa que a vítima quer alertar que sofre violência doméstica. Portanto, o cidadão deve ficar atento, acolhê-la e acionar as autoridades. 

Denuncie!

TENTATIVA DE FURTO

Dupla presa por invasão em shopping também furtou no RJ e Sergipe

Até o momento, três homens - 20, 23 e 26 anos - foram presos, sendo que dois tem passagens por furto e tentativa de furto em outros estados

21/10/2025 12h07

Titular do GARRAS, delegado Reginaldo Salomã, em coletiva de imprensa

Titular do GARRAS, delegado Reginaldo Salomã, em coletiva de imprensa MARCELO VICTOR

Dois homens, de 23 e 26 anos, envolvidos na tentativa de furto em uma joalheira no Shopping Norte Sul, foram presos, na madrugada desta terça-feira (19), em um bar localizado no bairro Morumbi, próximo a rotatória da Coca-Cola, em Campo Grande.

De acordo com o titular da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS), delegado Reginaldo Salomão, a dupla tem passagens por furto e tentativa de furto em Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro (4) e Sergipe (2), além de lesão corporal em Sergipe (1).

Ambos são de Goiás (GO). Vale ressaltar que o indivíduo de 23 anos é filho de policial.

Segundo Salomão, um dos rapazes estava em um bar, no bairro Morumbi, tomando cerveja. Já o outro chegou de Uber horas depois para acompanhar o comparsa. Neste momento, os policiais estavam de longe observando.

Quando o rapaz abriu a porta do Uber para descer, o policial se aproximou. Em seguida, o autor fechou a porta e pediu para o Uber sair correndo.

Mas, o motorista percebeu a presença da polícia, desligou o carro e ergueu as mãos para cima. Em seguida, os policiais notaram que o autor estava fazendo movimentos estranhos no banco do veículo, como se estivesse convulsionando, e, então, o retiraram pela janela.

Os “movimentos estranhos” relatados pelos policiais representavam o autor destruindo seu celular com o pé. Veja a foto ao lado de como ficou o aparelho.

Titular do GARRAS, delegado Reginaldo Salomã, em coletiva de imprensaCelular destruído com o pé. Foto: Marcelo Victor

Ao ser retirado pela janela, ele resistiu à prisão e teve que ser algemado. Neste momento, o indivíduo que estava sentado ingerindo bebida alcoólica tentou fugir, mas foi contido pelos policiais.

Foram apreendidos um celular (destruído), dispositivo eletrônico para clonagem de sinal magnético e acessórios (pulseiras, anéis, colares, pingentes e brincos) – que ainda passarão por química para averiguar se é joia ou não.

Cada um dos três jovens (20, 23 e 26 anos) eram responsáveis por diferentes tarefas: 

  • 20 anos: invadir o shopping por meio da tubulação, desarmar o alarme e furtar a joalheira 
  • 23 anos: fazia reservas em hotéis e pagava alimentação com documentos falsos. Este é filho de policial 
  • 26 anos: conduzia o carro para levar e trazer os comparsas

Os policiais chegaram até a dupla após trabalho intenso de investigação, como varreduras em hotéis e Airbnbs; idas de casa em casa para reconhecimento de fotos; entrevistas e troca de informações com o Batalhão de Choque.

Segundo a polícia, eles saíram de Goiás e chegaram na sexta-feira (17) em Campo Grande, usando documentos falsos e até mesmo um boletim de ocorrência. 

De acordo com o GARRAS, os indivíduos visitavam joalherias antes do crime, se passando por especialistas em joias, para estudar o local, saber o local exato de câmeras de videomonitoramento, sensores de segurança e saídas de emergência, com o intuito de retornar ao local para roubo.

“Eles se apresentam como profissionais, joalheiros ou pessoas do mercado de joias e propõem negócios ao dono da joalheria. Perguntam se ali compram peças, quem é o joalheiro e quem faz todo o serviço. Depois, vão embora, e os outros ficam responsáveis por executar o furto”, detalhou Salomão.

Outro rapaz, de 20 anos, foi preso na tarde de domingo (19), no forro do shopping. Ao todo, três pessoas foram presas nesta ocorrência, mas, a polícia acredita que mais pessoas possam estar envolvidas no caso.

Detidos na delegacia, a dupla presa nesta madrugada disse aos policiais que "não ficarão muito tempo presos, pois têm dinheiro e podem pagar bons advogados, além de um ser filho de policial".

Os dois presos optaram por ficar em silêncio nesta madrugada e ainda falaram que "se os policiais quiserem saber de algo, é para eles investigarem, pois são investigadores e esse é o trabalho deles".

O FURTO

Homem invadiu e tentou furtar uma joalheria, na manhã de domingo (19), no Shopping Norte Sul Plaza, localizado na avenida Ernesto Geisel, número 2300, bairro Jockey Club, em Campo Grade.

Ele agiu com a ajuda de dois comparsas, que davam as coordenadas por meio de chamada de vídeo.

O alarme do estabelecimento disparou no momento da tentativa de furto e o assaltante não conseguiu levar nada. A proprietária da joalheria registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC-CEPOL).

A suspeita é de que ele teria acessado o shopping por meio de uma tubulação, onde ficou escondido durante a madrugada e a manhã de domingo (19).

À tarde, ele foi achado no forro do shopping pelos policiais e, em seguida, foi preso. Os outros dois envolvidos no crime – responsáveis por passar as coordenadas –, até então, estavam foragidos até segunda-feira (20), mas, foram presos, na madrugada desta terça-feira (21), por policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS).

No domingo (19), funcionários chegaram para trabalhar às 10h, mas foram impedidos, já que a área foi isolada pela polícia. O shopping abriu normalmente na segunda-feira (20), das 10h às 22h.

TENTATIVA DE FURTO

Polícia prende mais dois envolvidos em invasão no Shopping Norte Sul

Ao todo, três pessoas já foram presas, sendo que uma foi capturada no domingo (19), dia do crime

21/10/2025 08h25

Sede do GARRAS, localizado na rua Barão de Ubá, número 84, bairro Flamboyant

Sede do GARRAS, localizado na rua Barão de Ubá, número 84, bairro Flamboyant MARCELO VICTOR

Policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS) prenderam, na madrugada desta terça-feira (21), dois dos envolvidos na tentativa de furto em joalheria no Shopping Norte Sul Paza, ocorrida na manhã de domingo (19).

Ao todo, três pessoas já foram presas, sendo que uma foi capturada anteontem, dia do crime.

Coletiva de imprensa, sobre o caso, será realizada às 9h desta terça-feira (21), na sede do GARRAS, localizado na rua Barão de Ubá, número 84, bairro Flamboyant. 

O FURTO

Homens invadiram e tentaram furtar uma joalheria, na manhã de domingo (19), no Shopping Norte Sul Plaza, localizado na avenida Ernesto Geisel, número 2300, bairro Jockey Club, em Campo Grade.

O alarme do estabelecimento disparou no momento da tentativa de furto e os assaltantes não conseguiram levar nada. A proprietária da joalheria registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC-CEPOL).

A suspeita é de que ele teria acessado o shopping por meio de uma tubulação, onde ficou escondido durante a madrugada e a manhã de domingo (19).

À tarde, ele foi achado no forro do shopping pelos policiais e, em seguida, foi preso. O segundo envolvido do crime, até então, estava foragido até segunda-feira (20), mas, foi preso, na madrugada desta terça-feira (21), por policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS).

No domingo (19), funcionários chegaram para trabalhar às 10h, mas foram impedidos, já que a área foi isolada pela polícia. O shopping abriu normalmente na segunda-feira (20), das 10h às 22h.

