Seis vans com R$ 2 milhões de mercadorias contrabandeadas são apreendidas pelo DOF

ONDA DE CRIMES

Erberth Santos e André Pessoa portavam 26 celulares no momento da prisão e acumulam vítimas em Corumbá, Miranda, Aquidauana, Três Lagoas e na Capital

Erberth Santos e André Pessoa, atletas profissionais de jiu-jítsu, entraram na mira da polícia sul-mato-grossense depois de sua passagem pelo Estado, onde a dupla é acusada de cometer uma série de estupros e roubos em Mato Grosso do Sul.

Segundo informações repassadas pelo Batalhão de Choque de Mato Grosso do Sul, os lutadores foram presos com ajuda da polícia militar de São Paulo, na cidade paulista de Boituva. Com a dupla foram localizados 26 aparelhos celulares.

Vale ressaltar que os presos confessaram que, de fato, cometeram os crimes pelos quais são acusados, inclusive os de estupro. Até o momento, pelo menos quatro mulheres sinalizaram que foram vítimas dos lutadores.

"As ações eram cometidas utilizando muita violência, amarrando as vítimas, ameaçando e agredindo as vítimas.

Os autores portavam faca e arma de fogo, segundo as vítimas", aponta o Batalhão de Choque.

Também, uma coletiva de imprensa foi marcada para o início da tarde de hoje, onde o Tenente Coronel Rocha deverá repassar mais informações sobre o caso.

Entre os títulos acumulados pela dupla no esporte, os lutadores ostentam altas conquistas, como um tri-campeonato mundial; um campeonato panamericano; euroupeu e brasileiro de jiu-jítsu, sendo que vieram à Mato Grosso do Sul para evento em Aquidauana.

Em seguida, a dupla passou a espalhar o terror, cometendo crimes também nos municípios de Corumbá; Miranda; Três Lagoas, além da própria Capital e, sabendo dos fatos, as buscas aos indivíduos tiveram início.

Ainda, conforme revelado por várias das vítimas, os estupros eram cometidos debaixo de muita violência, com as mulheres sendo amarradas e ameaçadas, enquanto os indivíduos portavam faca e arma de fogo.

Cabe apontar que Erberth, ainda em 2014, aos 19 anos, já era citado entre o esporte como um "exemplo de superação", já que na época já acumulava ao menos cinco prisões, duas no intervalo de uma semana, e até tiros de bala de borracha que levou de oficiais policiais.

**(Com informações da assessoria)

