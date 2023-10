O escritório do deputado federal, Dagoberto Nogueira Filho, em Campo Grande foi alvo de roubo no último dia 4 de outubro. Em menos de 24 horas, os peolicias da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) chegaram aos autores do crime, Matheus Felipe Ortiz Pereira, de 20 anos, Rick Wendel de Oliveira, de 21 anos e Miguel Siqueira Gardino, de 21 anos.

Conhecidos por Rick, Podrão e Magrelo, o trio de amigos relatou que estavam passando de carro, um Gol G6 Prata, quando avistaram o escritório localizado no bairro Vivendas do Bosque e decidiram praticar o roubo. Ao todo, eles levaram dois computadores, um botijão e uma impressora multifuncional.

Conforme o boletim de ocorrência, o funcionário do escriório político chegou ao local pela manhã e notou que havia sido arrombado. A janela estava quebrada e notou a falta dos itens que foram roubados pelo trio. Depois do registro de ocorrência, os policiais da Derf fizerma buscas na região e localizaram o primeiro envolvido.



Rick Wendel estava na garupa de uma motocicleta segurando o monitor de um computador, na Avenida Cônsul Assaf Trad, quando foi avistado pelos policiais. Ele foi preso em flagrante e informou o local onde estaria o restante dos obejtos roubados. Ao chegar no local, os policias prenderam o segundo envolvido, Matheus Felipe.



O terceiro envolvido ficou foragido, mas acabou sendo localizado pelos policiais. Após reconhecimento facial, Miguel Siqueira foi reconhecido por Matheus, e também foi preso em flagrante.

Cabe destacar que ambas as prisões em flagrante foram convertidas em prisões preventivas. Mas, após as audiências de custodias, ficou determinado que Matheus Felipe irá cumprir pena no Presídio de Trânsito de Campo Grande (PETRAN) e Rick conseguiu a liberdade provisário.

Apesar da liberdade, Rick Wendel terá que se manter 300 metros de distância dos envolvidos, receber atendimento no Caps, usar tornozeleira eletyronicia por 90 dias e ainda se recolher em seus domicilio das 20h às 6h, todos os dias.

