Polícia

Polícia

Vítima de ameaças, mulher de 63 anos é morta a pauladas pelo ex-companheiro

Após tirar a vida da ex-mulher, o homem foi preso e ameaçou a polícia, dizendo que é uma "pessoa influente"

Laura Brasil

25/01/2026 - 08h22
Uma mulher identificada como Rosana Candia, de 62 anos, foi morta a pauladas pelo ex-companheiro, Antônio Lima Ohara, de 73 anos, neste sábado (24), no bairro Guarani, em Corumbá.

Após matar a vítima, o homem teria deixado o local de bicicleta e, conforme informações do site Diário Corumbaense, foi localizado e preso pela polícia no bairro Guanandi.

Em conversa com a reportagem do Diário Corumbaense, o delegado titular do Cartório de Homicídios de Corumbá, Fillipe Araújo Izidio Pereira, relatou que o suspeito foi localizado na casa de um familiar, e a prisão ocorreu três horas após o crime.

“Sabemos que eles estavam separados, mas o autor sempre a ameaçava; porém, ela nunca quis registrar boletim de ocorrência. Hoje, ele foi à casa dela", disse o delegado e completou:

"Vizinhos ouviram quando ela tentou gritar para que as agressões cessassem, mas ele a matou. Aparentemente, usou um objeto contundente, que ainda não conseguimos identificar”.

O socorro chegou a ser acionado, mas, quando a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local, o óbito já havia sido constatado.

“O autor fugiu após o crime, usando uma bicicleta. Foram feitas diligências, e o encontramos na casa de um parente. Ele tentou resistir à prisão, mas foi contido. Agora vamos concluir o auto de prisão em flagrante e pedir a prisão preventiva”, revelou o delegado.

No momento da prisão, o homem não comentou o caso e ainda fez ameaças à equipe policial, alegando ser uma “pessoa influente”. Este é o primeiro caso de feminicídio registrado em 2026 em Corumbá.
 

NOVA ALVORADA DO SUL

DOF apreende uma tonelada de agrotóxico em meio a carga de madeira

Agrotóxico estava acondicionado em sacos e galões; cigarros também foram apreendidos

15/01/2026 12h00

Carreta

Carreta "recheada" de madeira, cigarro e agrotóxicos DIVULGAÇÃO/DOF

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam 10 mil pacotes de cigarros, 1,3 tonelada de agrotóxico e 400 litros do mesmo produto, nesta terça-feira (13), na BR-267, em Nova Alvorada do Sul, município localizado a 110 quilômetros de Campo Grande.

Os cigarros estavam armazenados em caixas, os 1.350 quilos em sacos e os 400 litros de agrotóxico em galões. O material, avaliado em aproximadamente R$ 2,1 milhões, estava escondido em meio a uma carga de madeira em uma carreta.

Carreta "recheada" de madeira, cigarro e agrotóxicosCarreta "recheada" de madeira, cigarro e agrotóxicos. Foto: DIVULGAÇÃO/DOF 

Os produtos são contrabandeados, de origem estrangeira, foram trazidos do Paraguai e não possuem nota fiscal ou documentos alfandegários.

Conforme apurado pela reportagem, os militares realizavam patrulhamento na rodovia e abordaram uma carreta, que era conduzida por um homem de 40 anos.

Durante interrogatório, ele apresentou controvérsias e intenso nervosismo. Com isso, os policiais decidiram vistoriar o veículo e localizaram os materiais de origem estrangeira ocultos em meio à carga de madeira.

Questionado, o motorista afirmou que carregou os produtos em Nova Alvorada do Sul (MS) e que o destino final seria Maringá (PR) e Curitiba (PR).

Os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Dourados.
A ação ocorreu durante o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, que é uma parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

CONTRABANDO E DESCAMINHO

Contrabando e descaminho são crimes relacionados à importação e exportação de mercadorias. Contrabando é a importação ou exportação de mercadorias proibidas.

Descaminho é à importação ou exportação de mercadorias lícitas sem o pagamento dos tributos devidos. A principal diferença reside na natureza da mercadoria: no contrabando, a mercadoria é proibida; no descaminho, a mercadoria é legal, mas o tributo não é pago.

Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 70 ocorrências de contrabando e 59 de descaminho foram registradas, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Em relação ao contrabando, 2 ocorreram em janeiro, 8 em fevereiro, 4 em março, 2 em abril, 9 em maio, 9 em junho, 5 em julho, 8 em agosto, 4 em setembro, 13 em outubro, 5 em novembro e 1 em dezembro.

Em relação ao descaminho, 0 ocorreu em janeiro, 11 em fevereiro, 2 em março, 5 em abril, 5 em maio, 2 em junho, 5 em julho, 9 em agosto, 4 em setembro, 11 em outubro, 4 em novembro e 1 em dezembro.

MARACAJU (MS)

DOF apreende carreta abandonada "recheada" de pneus na MS-164

Carga foi avaliada em R$ 230 mil

13/01/2026 11h40

Carreta abandonada

Carreta abandonada "abarrotada" de pneus DIVULGAÇÃO/DOF

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam 165 pneus em uma carreta Ivo, na tarde desta segunda-feira (12), na MS-164, altura do distrito de Vista Alegre, em Maracaju, a 159 quilômetros de Campo Grande.

Os pneus são de diferentes tamanhos e de origem estrangeira, sem documentos fiscais ou alfandegários. A carga foi avaliada em R$ 230 mil.

Carreta abandonada "abarrotada" de pneusEscreva a legenda aqui

Conforme apurado pela reportagem, os militares realizavam patrulhamento na MS-164, zona rural de Maracaju, quando receberam uma denúncia de que uma carreta de cor branca estaria transportando materiais ilícitos.

Os policiais iniciaram diligências e localizou a carreta abandonada “abarrotada” de pneus.

Nenhum suspeito foi localizado. O material foi apreendido e encaminhado a Receita Federal de Ponta Porã.

CONTRABANDO E DESCAMINHO

Contrabando e descaminho são crimes relacionados à importação e exportação de mercadorias. Contrabando é a importação ou exportação de mercadorias proibidas.

Descaminho é à importação ou exportação de mercadorias lícitas sem o pagamento dos tributos devidos. A principal diferença reside na natureza da mercadoria: no contrabando, a mercadoria é proibida; no descaminho, a mercadoria é legal, mas o tributo não é pago.

Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 70 ocorrências de contrabando e 59 de descaminho foram registradas, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Em relação ao contrabando, 2 ocorreram em janeiro, 8 em fevereiro, 4 em março, 2 em abril, 9 em maio, 9 em junho, 5 em julho, 8 em agosto, 4 em setembro, 13 em outubro, 5 em novembro e 1 em dezembro.

Em relação ao descaminho, 0 ocorreu em janeiro, 11 em fevereiro, 2 em março, 5 em abril, 5 em maio, 2 em junho, 5 em julho, 9 em agosto, 4 em setembro, 11 em outubro, 4 em novembro e 1 em dezembro.

