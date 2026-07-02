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MATO GROSSO DO SUL

Ponte Bioceânica é vistoriada pela Receita Federal em mês do 'beijo' que unirá Brasil e Paraguai

Para entrar em operação, nova ligação internacional depende da conclusão dessas obras complementares, fundamentais para o pleno funcionamento do Corredor Bioceânico

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

02/07/2026 - 10h31
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No mês em que deve acontecer o “beijo” entre Brasil e Paraguai, a ponte Bioceânica que está prestes a conectar ambas as extremidades recebeu recentemente uma visita e fiscalização por parte da Receita Federal. 

Comitiva liderada pelo Secretário Especial da Receita Federal do Brasil, Robinson Sakiyama Barreirinhas, esse grupo participou primeiro de um evento na Capital do Mato Grosso do Sul que tratava justamente do corredor bioceânico, antes de irem rumo a Porto Murtinho, município distante aproximadamente 439 quilômetros de Campo Grande. 

In loco, a Receita Federal pôde acompanhar de perto o andamento das obras da Ponte Bioceânica que, como bem acompanha o Correio do Estado, já tem data definida para unir Brasil e Paraguai com o “beijo” das aduanas. 

Nesse sentido, houve visita ao local que deverá abrigar o chamado o Centro Integrado de Controle de Fronteira (CICF), espaço que deverá reunir os órgãos responsáveis pelos controles aduaneiro, migratório, sanitário e de segurança pública na fronteira entre Brasil e Paraguai. Estiveram presentes: 

  • Diretora de Operações da Polícia Rodoviária Federal, Nádia Zilotti Alencar; 
  • Diretor Nacional de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal, Daniel Brasil; 
  • Superintendente Regional da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul, delegado Carlos Henrique Cotta D’Angelo; 
  • Coordenadora de Foros Econômicos do Ministério da Fazenda, Priscilla Belle Oliveira Pinto; 
  • Representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Leonardo Lahud.]

Conforme a Receita, essa visita reafirma o compromisso com o acompanhamento da implantação da infraestrutura necessária ao funcionamento do Corredor Bioceânico, especialmente da Ponte Bioceânica, bem como do acesso viário e do futuro Centro Integrado de Controle de Fronteira. 

“A agenda também fortaleceu a integração institucional entre a Receita Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, o Ministério da Fazenda e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), evidenciando a importância da atuação coordenada entre os diversos órgãos e instituições envolvidos para viabilizar uma operação segura, eficiente e integrada da nova ligação internacional entre Brasil e Paraguai, contribuindo para o fortalecimento do comércio exterior e do desenvolvimento regional”, complementa o órgão em nota.

Relembre

Construção iniciada ainda em 2022, sob responsabilidade do Consórcio Pybra, formado pelas empresas Tecnoedil, Paulitec e Cidades Ltda, sob coordenação do engenheiro civil paraguaio Renê Gómez, a entrega da Ponte Bioceânica já foi prorrogada algumas vezes e, mais recentemente, estava prometida para o último dia de maio. 

Importante frisar que, para entrar em operação, essa nova ligação internacional depende da conclusão dessas obras complementares, fundamentais para o pleno funcionamento do Corredor Bioceânico.

Até o começo de junho, por exemplo, ainda restavam aproximadamente 20 metros da Bioceânica para unir Brasil e Paraguai para além da "Ponte da Amizade", conectando agora a cidade paraguaia de Carmelo Peralta ao município sul-mato-grossense de Porto Murtinho.

Vale lembrar que a Rota Bioceânica será um corredor rodoviário com extensão de 2.396 quilômetros que liga os dois maiores oceanos do planeta, Atlântico ao Pacífico, pelos portos de Antofagasta e Iquique, no Chile, passando por Paraguai e Argentina.

A ponte em si é considerada uma peça central dessa rota. Oficialmente batizada pelo presidente da República do Paraguai como "Ponte Internacional Bioceânica", a passarela contará com 1,3 quilômetro de extensão e 21 metros de largura, estando a 35 metros acima da calha do rio, contando com um trecho estaiado de 632 metros, sustentado por torres de 130 metros de altura.

O investimento, de US$100 milhões, é totalmente financiado pela Itaipu Binacional, do lado paraguaio. 

No Brasil, também estão em andamento as obras da alça de acesso. Orçada em aproximadamente R$574 milhões, a alça compreende um trecho de 13,1 quilômetros de rodovia para interligar a BR-267 à ponte sobre o rio em Porto Murtinho.

Apesar de a ponte sobre o Rio Paraguai ter expectativa de ser entregue no primeiro semestre de 2026, as alças de acesso à rodovia só devem ser concluídas e liberadas para o público até 2028.

 

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MATO GROSSO DO SUL

Confusão por dívida em prostíbulo termina com GCM na delegacia

Discussão por conta de bebidas alcoólicas evoluiu para agressões e ameaças com arma de pressão; proprietário e clientes recusaram representar criminalmente

02/07/2026 12h00

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O caso foi registrado na Depac-Cepol

O caso foi registrado na Depac-Cepol Gerson Oliveira/Correio do Estado

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A cobrança de uma dívida de aproximadamente R$ 1,2 mil em uma casa de massagens terminou em confusão, agressões e ameaça com uma arma de pressão na madrugada desta quinta-feira (2), em Campo Grande. Entre os envolvidos está um guarda civil metropolitano, que foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-Cepol) juntamente com os demais participantes da ocorrência.

Segundo o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender uma denúncia de vias de fato em um estabelecimento que funciona como casa de massagens. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram os envolvidos com os ânimos exaltados e precisaram solicitar apoio de outras viaturas, incluindo uma equipe da Força Tática, para controlar a situação.

De acordo com a proprietária do estabelecimento, um grupo formado por cinco homens consumiu bebidas alcoólicas e contratou serviços das profissionais da casa. Ela afirmou que três clientes deixaram o local antes do fechamento da conta e que um dos integrantes do grupo teria assumido a responsabilidade pelo pagamento de toda a despesa.

Ainda conforme o relato, no momento da cobrança o homem quitou apenas parte do valor devido, recusando-se a pagar o restante da conta, que incluía o consumo dos demais clientes. A divergência deu início a uma discussão que terminou em agressões físicas.

Durante o atendimento, a Polícia Militar recebeu a informação de que o proprietário do estabelecimento teria ameaçado os clientes utilizando uma arma de fogo. Em buscas no imóvel, os policiais localizaram no quintal uma arma de pressão movida a CO, com características semelhantes às de uma pistola.

Na delegacia, o casal proprietário apresentou uma versão diferente da confusão. Eles alegaram que dois clientes tentaram deixar o local sem quitar a dívida referente ao consumo de bebidas alcoólicas. Segundo o proprietário, ao impedir a saída da dupla, ele teria sido agredido com socos, sofrendo lesões no lábio, vermelhidão no pescoço e dores na região do abdômen.

O homem admitiu que, após as agressões, mordeu os dedos de um dos envolvidos durante a briga e, temendo por sua integridade física, pegou a arma de pressão e a apontou em direção aos clientes para afastá-los.

Já o guarda civil metropolitano negou ter assumido a responsabilidade pelo pagamento da conta coletiva e também negou qualquer agressão ao proprietário. Ele afirmou que pagou pelos serviços que contratou e por sua parte no consumo de bebidas, alegando ainda que se sentiu ameaçado ao ver o proprietário empunhando o que acreditava ser uma arma de fogo.

Outro cliente apresentou uma versão diferente da do guarda. Ele afirmou que ambos chegaram juntos ao estabelecimento e que o amigo havia informado que pagaria também sua parte da conta referente às bebidas.

Os policiais constataram que um dos clientes apresentava lesões nos dedos provocadas por mordidas, enquanto o proprietário possuía ferimentos leves compatíveis com as agressões que alegou ter sofrido. Os dois receberam requisições para exame de corpo de delito.

Apesar das acusações mútuas, todos os envolvidos informaram à Polícia Civil que não desejavam representar criminalmente uns contra os outros. Eles foram liberados após assinarem termo de compromisso para comparecimento em juízo, e o caso seguirá sob apuração da Polícia Civil. O registro também informa que o guarda civil não se identificou como agente de segurança durante a confusão e não portava arma de fogo no momento da ocorrência.

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ACIDENTE FATAL

Caminhoneiro morre após capotamento de veículo na BR-267

O homem ficou preso às ferragens do veículo e morreu no momento do tombamento

02/07/2026 11h45

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Um homem morreu na madrugada desta quinta-feira (2) devido ao tombamento do caminhão que ele conduzia na BR-267, no município de Bataguassu próximo ao quilômetro 51, a cerca de 300 quilômetros de Campo Grande.

O veículo estava carregado de batatas e ficou à margem da rodovia em uma área de vegetação após o capotamento. Apesar do tombamento, a carga não ficou espalhada na via e não foi necessário interdita-lá.

Foto: Reprodução redes sociais

O condutor era Rogério Cabral, também conhecido como "Magrão", e era de Dourados. Segundo informações de jornais locais, ele teria ido ao estado de São Paulo carregar o caminhão e dirigia sentido SP-MS, em retorno ao município de origem.

A vítima estava sozinha no momento e após o capotamento do veículo ficou presa as ferragens. As equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Perícia Técnica estiveram no local para realizar os procedimentos.

A equipe de guincho do município de Bataguassu também esteve no local para realizar a remoção do veículo e carga. Rogério Cabral morreu ainda no local com o impacto e seu irmão que estava no mesmo trajeto, chegou logo atrás e se deparou com o acidente.

A dinâmica do acidente ainda está sendo investigada e ainda não se sabe o que causou o tombamento.

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