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OBRAS CONCLUÍDAS

Ponte sobre o Rio Aquidauana fica pronta e libera trânsito de veículos

O novo asfalto da BR-419 faz a ligação com o rodoanel da MS-450, nas proximidades do Hospital Ruralista/Fundersul e até o Sindicato Rural de Anastácio

João Pedro Flores

25/07/2026 - 10h30
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A nova ponte sobre o Rio Aquidauana ficou pronta esta semana e já está liberada para o tráfego de veículos. A estrutura de 397 metros de extensão permite que motoristas que vêm da região do Taboco, através da MS-419, e da Cipolândia, pela MS-345, possam acessar a BR-262 sem precisar entrar no perímetro urbano de Aquidauana.

Com isto, o mesmo ocorre para os motoristas que seguem de Campo Grande, Terenos e Dois Irmãos do Buriti com destino a Aquidauana e deixam de utilizar as vias urbanas de Anastácio.

A nova ligação fortalece a integração do Estado com a Rota Bioceânica, corredor internacional que conectará o Brasil aos portos do Chile, passando por Paraguai e Argentina. Essa conexão amplia a competitividade de MS, facilita o escoamento da produção, atrai novos investimentos e impulsiona o desenvolvimento econômico da região.

O empreendimento teve ordem de serviço dada em agosto de 2021 e faz parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O Governo Federal investiu aproximadamente R$ 212,5 milhões na estrutura. A Prefeitura de Aquidauana publicou um vídeo em suas redes sociais para anunciar a novidade da região.

O novo asfalto no acesso da BR-419 está liberado e faz a ligação com o rodoanel da MS-450, nas proximidades do Hospital Ruralista/Fundersul e até o Sindicato Rural de Anastácio. A conexão permite um acesso mais rápido e seguro ao novo contorno rodoviário de Aquidauana.

As obras sobre a ponte estavam incluídas na implantação de 55 quilômetros do lote 4 da BR-419. O  empreendimento parte do km 189 ao km 244, distribuída em duas etapas:

  • 42 quilômetros da ponte sobre o Rio Taboco até a interseção do primeiro acesso a Aquidauana;
  • e 13,5 quilômetros do contorno de Aquidauana até a BR-262, junto ao Sindicato Rural.

A conclusão da ponte sobre o Rio Aquidauna é importante para a integração socioeconômica da região, tendo em vista a necessidade de melhorias nas condições de trafegabilidade, aumento da velocidade de tráfego e das condições de segurança para veículos e pedestres.

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

MS registra 28 óbitos por chikungunya e 9,6 mil casos confirmados

Apenas no município de Dourados já foram registradas 17 mortes pelo vírus

25/07/2026 11h30

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Dourados tem 5.026 casos confirmados e lidera o ranking de municípios com mais registros

Dourados tem 5.026 casos confirmados e lidera o ranking de municípios com mais registros Divulgação

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O último boletim epidemiológico, publicado pela Secretaria de Estado de Saúde, revelou que Mato Grosso do Sul chegou a 28 óbitos por chikungunya neste ano. Além disso, são 12.803 casos prováveis, sendo que 9.686 foram confirmados. O levantamento é referente à 28ª semana epidemiológica.

Os municípios que tiveram mortes causadas pelo vírus da arbovirose são: Dourados (17), Bonito (2), Jardim (2), Fátima do Sul (1), Douradina (1), Guia Lopes da Laguna (1), Itaporã (1), Ponta Porã (2) e Nioaque (1). Um óbito permanece em investigação. O boletim também registra 114 casos confirmados da doença em gestantes.

O Estado bateu o recorde de mortes em 2026. Na série histórica, com os casos contabilizados desde 2015, o segundo período que mais teve óbitos por chikungunya foi em 2025, quando 17 pessoas morreram devido à doença. Ou seja, 11 casos a menos em relação a este ano, o que deve ligar o alerta das autoridades para esta crise sanitária.

Os casos confirmados em Mato Grosso do Sul chegaram a marca de 9.686. Dourados lidera, com folga, o ranking de municípios com mais registros de chikungunya, com 5.026 casos. O segundo na lista é Fátima do Sul, com 643, seguido de Corumbá, com 467 ocorrências.

A SES orienta que, em caso de sintomas de dengue ou chikungunya, a pessoa deve procurar uma unidade de saúde e evitar a automedicação. A população também deve eliminar recipientes que possam acumular água e servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti.

Dengue

Em relação à dengue, o Estado contabiliza 4.718 casos prováveis, sendo 1.815 confirmados. Não há óbitos confirmados pela doença em 2026, e dois permanecem em investigação.

Nos últimos 14 dias, Paraíso das Águas, Santa Rita do Pardo, Jaraguari, Fátima do Sul, Angélica, Dois Irmãos do Buriti, Paranhos, Nioaque, Chapadão do Sul, Sidrolândia, Itaquiraí, Ladário, Três Lagoas, Jardim, Caarapó e Campo Grande registraram baixa incidência de casos confirmados de dengue.

Vacinação contra a dengue

Mato Grosso do Sul recebeu 241.030 doses da vacina contra a dengue e registra 223.322 doses aplicadas. Desse total, 201.349 foram administradas na população-alvo.

O esquema vacinal é composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas. A vacinação é recomendada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias, faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações por dengue entre pessoas de 6 a 16 anos.

Campo Grande

Prefeitura realiza mutirão de tapa-buracos na Moreninhas lll

A ação acontece neste sábado (25) e visando a manutenção do pavimento de ruas importantes da região

25/07/2026 11h00

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Mutirão tapa-buracos, chega ao bairro das Moreninhas III

Mutirão tapa-buracos, chega ao bairro das Moreninhas III Foto: Divilgação

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A Prefeitura de Campo Grande continua com ações na manutenção do asfalto por toda a cidade e neste sábado (25), o bairro das Moreninhas III receberá o mutirão de tapa-buracos.  

De acordo com a Prefeitura, diversas equipes trabalharão simultaneamente em diferentes pontos do bairro para acelerar o processo de manutenção do asfalto. 

Uma das equipes iniciará os trabalhos pela Avenida Grande Floresta, enquanto a outra começará pela Avenida Araticum. As ruas Guarabu da Serra e Copaíba, também receberá as intervenções no asfalto. 

Nessa nova etapa de manutenção das vias, serão utilizadas aproximadamente 100 toneladas de massa asfáltica e será ampliado para dar continuidade na ação ao longo da próxima semana. 

O mutirão realizado neste sábado no bairro das Moreninhas III, integra a ação do Vira CG Infraestrutura, onde reúne mais de R$ 280 milhões em investimentos. 

O destino do investimento são para obras de drenagem, pavimentação, recapeamento, implantação de ciclovias e manutenção da malha viária da Capital. 

Além da ação realizada hoje (25), a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), mantém um calendário com um cronograma regular para a manutenção das vias da Capital.
 

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