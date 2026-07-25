Ponte sobre o Rio Aquidauana fica pronta e libera trânsito de veículos

Nova ponte sobre o Rio Aquidauana fica pronta após cinco anos de serviços - Divulgação: Prefeitura de Aquidauana

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A nova ponte sobre o Rio Aquidauana ficou pronta esta semana e já está liberada para o tráfego de veículos. A estrutura de 397 metros de extensão permite que motoristas que vêm da região do Taboco, através da MS-419, e da Cipolândia, pela MS-345, possam acessar a BR-262 sem precisar entrar no perímetro urbano de Aquidauana.

Com isto, o mesmo ocorre para os motoristas que seguem de Campo Grande, Terenos e Dois Irmãos do Buriti com destino a Aquidauana e deixam de utilizar as vias urbanas de Anastácio.

A nova ligação fortalece a integração do Estado com a Rota Bioceânica, corredor internacional que conectará o Brasil aos portos do Chile, passando por Paraguai e Argentina. Essa conexão amplia a competitividade de MS, facilita o escoamento da produção, atrai novos investimentos e impulsiona o desenvolvimento econômico da região.

O empreendimento teve ordem de serviço dada em agosto de 2021 e faz parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O Governo Federal investiu aproximadamente R$ 212,5 milhões na estrutura. A Prefeitura de Aquidauana publicou um vídeo em suas redes sociais para anunciar a novidade da região.

O novo asfalto no acesso da BR-419 está liberado e faz a ligação com o rodoanel da MS-450, nas proximidades do Hospital Ruralista/Fundersul e até o Sindicato Rural de Anastácio. A conexão permite um acesso mais rápido e seguro ao novo contorno rodoviário de Aquidauana.

As obras sobre a ponte estavam incluídas na implantação de 55 quilômetros do lote 4 da BR-419. O empreendimento parte do km 189 ao km 244, distribuída em duas etapas:

42 quilômetros da ponte sobre o Rio Taboco até a interseção do primeiro acesso a Aquidauana;

e 13,5 quilômetros do contorno de Aquidauana até a BR-262, junto ao Sindicato Rural.

A conclusão da ponte sobre o Rio Aquidauna é importante para a integração socioeconômica da região, tendo em vista a necessidade de melhorias nas condições de trafegabilidade, aumento da velocidade de tráfego e das condições de segurança para veículos e pedestres.