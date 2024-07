Povos Guarani Kaiowá são alvos de ataque em 5 terras indígenas de MS

Vestibular

Candidatos tem até o dia 13 de setembro para se inscrever; saiba como acessar

Estão abertas, a partir de hoje, 15 de julho, as inscrições para o vestibular da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) para ingresso no ano letivo de 2025. Os interessados tem até o dia 13 de setembro para se inscrever. A prova será aplicada em 20 de outubro, em Campo Grande, Dourados, Naviraí, Nova Andradina e Três Lagoas.

O resultado final, com a lista de aprovados, será divulgado em 19 de dezembro.

Ao todo, serão oferecidas 1.459 vagas, sendo 979 delas presenciais e 480 de Ensino à Distância (EaD) em 38 cursos, 33 deles presenciais e 5 EaD. (Saiba como se inscrever abaixo)

Os cursos presenciais são Administração, Agronomia, Artes Cênicas, Biotecnologia, Ciências Biológicas, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Direito, Educação Física, Engenharia Agrícola, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Aquicultura, Engenharia de Computação, Engenharia de Energia, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Física, Geografia, Gestão Ambiental, História, Letras, Matemática, Medicina, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Química, Relações Internacionais, Sistemas de Informação e Zootecnia.

Os cursos à distância são Licenciatura em Letras-Libras, Bacharelado em Letras Libras com habilitação em tradutor/intérprete em Libras, Licenciatura em Ciências Biológicas, Licenciatura em Educação Física e Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos.

INSCRIÇÕES

As inscrições podem ser feitas neste site , até o dia 13 de setembro.

É possível se inscrever em duas opções de curso. A inscrição na segunda opção é facultativa.

TAXA

Todos os cursos da UFGD são gratuitos, ou seja, não é necessário pagar taxa de matrícula nem mensalidade. No entanto, para fazer o vestibular é cobrada uma taxa no valor de R$ 120,00, que deve ser paga até 16 de setembro. Porém, todos os estudantes que estão cursando em 2024 o terceiro ano do Ensino Médio da rede pública de ensino têm direito à isenção (gratuidade) da taxa de inscrição.

Além desse grupo, pessoas com renda familiar per capita igual ou inferior a um salário-mínimo e meio, inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, transexuais, transgêneros, travestis ou não binários que cursaram todo o Ensino Médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada também têm direito à isenção da taxa de inscrição.

Além desses grupos, também têm direito à isenção os migrantes (estrangeiros) que estejam no país na condição de refugiados, asilados, apátridas ou com qualquer outro visto de acolhida humanitária.

Os candidatos que se enquadram nesses critérios devem se inscrever e solicitar a isenção até 25 de agosto.

Confira o passo a passo para efetuar a inscrição:

acessar a página do vestibular ;

; acessar a Área do Candidato ;

; caso não seja cadastrado, realizar o cadastro clicando em Novo Cadastro e preencher os dados solicitados, gerando login e senha;

após o cadastro ou caso já seja cadastrado, efetuar o login com seu CPF e senha;

conferir e confirmar os dados clicando em Confirmo minhas informações pessoais e depois em Próximo Passo;

ler cuidadosamente o Edital de Abertura e aceitar as condições expressas clicando em Confirmo a leitura do edital;

preencher a ficha de inscrição eletrônica escolhendo a opção de curso (1ª e 2ª opção), a Língua Estrangeira de preferência (espanhol ou inglês) e o Local da Prova;

preencher seu Perfil Socioeconômico;

se for o caso, responder se deseja concorrer pela Reserva de vagas e clicar em Próximo Passo;

confirmar os dados da inscrição, clicar em Finalizar e depois em Salvar ;

imprimir o boleto de pagamento;

pagar o boleto.

PROVAS

A prova objetiva e de redação será aplicada em 20 de outubro, das 13h às 18h30min, nos municípios de Campo Grande, Dourados, Naviraí, Nova Andradina e Três Lagoas.

O candidato deve comparecer ao local de provas com 45 minutos de antecedência, portando documento original de identificação com foto, caneta esferográfica confeccionada em material transparente, de tinta preta ou azul escura. Os portões serão fechados pontualmente às 13h.

A prova tem 60 questões distribuídas pelas áreas de conhecimento Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (20), Ciências Humanas e suas Tecnologias (14), Ciências da Natureza e suas Tecnologias (18) e Matemática e suas Tecnologias (8). O tempo de duração é de 5 horas e meia.

A redação terá valor de 0 a 10 correspondentes a 40 pontos e exigirá do candidato a elaboração de um texto com extensão de no mínimo 15 e no máximo 30 linhas. O resultado final será divulgado em 19 de dezembro.

Número de vagas em cada curso

Confira o edital completo aqui .

