Prefeitura abre votação para escolha do novo nome da Cidade do Natal; vote

Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) abriu votação para escolha do novo nome da Cidade do Natal.

São três opções: “Espaço CG de Cultura”, “Espaço Municipal de Cultura - Afonso Pena” e “Vila Morena - Espaço Municipal de Cultura”.

Cidade da Páscoa, em abril

A votação está disponível neste site e vai até 20 de julho. É possível votar apenas uma vez.

O objetivo da mudança é tornar o calendário de eventos amplo, como já ocorreu a Cidade da Páscoa e Festival do Hambúrguer. Em 2 de julho, o local irá se transformar em Cidade da Maratona.

A Cidade do Natal foi aberta de 12 de dezembro de 2022 a 15 de janeiro de 2023, após dois anos fechada por conta da pandemia de Covid-19.

Já a Cidade da Páscoa funcionou de 31 de março a 9 de abril, com show do cantor gospel Fernandinho no último dia de atrações.

O Festival do Hambúrguer ocorreu de 26 a 28 de maio, com venda de mais de 40 mil hambúrgueres.

CIDADE DO NATAL

A Cidade do Natal, localizada nos altos da avenida Afonso Pena, foi inaugurada em dezembro de 2009, na gestão do ex-prefeito Nelson Trad Filho, do então Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB).

Cidade do Hambúrguer, em maio

O espaço foi construído em parceria da Prefeitura de Campo Grande com o Governo do Estado (gestão do ex-governador André Puccinelli - PMDB).

São 12 mil metros quadrados de área construída no Parque das Nações Indígenas.

O local foi criado para celebrar as festividades natalinas, bem como a passagem do ano, propiciando à comunidade campo-grandense um evento de multilinguagens culturais e entretenimento.

A área é decorada para receber a população campo-grandense como um ambiente temático e de lazer.