Cidades

CAMPO GRANDE

Prefeitura paralisa obras com empresa investigada na Operação Spotless

Os contratos com a Gomes & Azevedo LTDA são referentes a obras de construção de praças, pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais

João Pedro Flores

24/01/2026 - 11h45
Nesta sexta-feira (23), a Prefeitura de Campo Grande divulgou, no Diário Oficial do Município (Diogrande), a paralisação das obras de construção das praças, pavimentação asfáltica e drenagem do bairro Ramez Tebet. Os contratos são com a empresa Gomes & Azevedo LTDA, alvo na Operação Spotless, que investiga fraudes em licitações de Terenos.

De acordo com o documento assinado por Paulo Eduardo Cançado Soares, adjunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), a ordem de paralisação das obras nas praças foi formalizada em 30 outubro de 2025, mais de um mês após a operação ser deflagrada. 

Em junho de 2025, o contrato da Prefeitura de Campo Grande com a Gomes & Azevedo aumentou R$4.141.501,81, saltando de cerca de R$19,7 milhões para R$23,8 milhões, o que representa um acréscimo de 21%.

Já a outra ordem de paralisação, referente a execução de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no bairro Ramez Tebet, foi expedida no dia 1 de dezembro. Quatro dias antes, a Justiça tinha determinado o bloqueio de R$ 10 milhões dos investigados na Operação Spotless, entre elas a empresa de Erson Gomes de Azevedo.

A Gomes & Azevedo esteve no radar das operações devido ao responsável associado Marcos do Nascimento Galitzki. O administrador foi um dos alvos do mandado de busca e apreensão, autorizados pelo desembargador Jairo Roberto de Quadros, do TJMS.

O Correio do Estado entrou em contato com a Sisep para entender os motivos da paralisação, além de questionar sobre a quantidade das praças entregues e o andamento das obras de pavimentação e drenagem no bairro Ramez Tebet, mas não obteve respostas até o momento da publicação.

Spotless

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) autorizou a megaoperação "Spotless” de busca e apreensão contra um suposto esquema criminoso na cidade de Terenos. A ação foi deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO)  e Grupo Especial de Combate à Corrupção (GECOC).

A decisão, assinada pelo desembargador Jairo Roberto de Quadros, mira 59 alvos, incluindo a sede da Prefeitura Municipal, secretarias, residências e empresas de servidores e empresários em Terenos e Campo Grande.

O prefeito Eduardo Henrique Budke (PSDB) foi preso em sua residência. Ele foi solto no dia 4 de outubro, por decisão do ministro Ribeiro Dantas, do Supremo Tribunal de Justiça (STJ).   

A Operação Spotless foi a continuação da operação Vellutus, iniciada em 2024 e que investigou esquema de fraudes em licitações de obras. 

TRIBUTAÇÃO

Nova ferramenta permitirá autorregularização de inconsistências tributárias em MS

A proposta visa estimular a conformidade voluntária, reduzir litígios e fortalecer uma relação mais cooperativa e transparente com a Administração Tributária

24/01/2026 12h45

A ferramenta será apresentada ao público no dia 2 de feveiro, em um encontro na sede da Fiems

A ferramenta será apresentada ao público no dia 2 de feveiro, em um encontro na sede da Fiems Divulgação: Governo do Estado

No dia 2 de fevereiro, o Governo de Mato Grosso do Sul lançará o Regularize Já, uma ferramenta de autorregularização, inserida no programa 'Sefaz Com Você: Juntos para Fazer Dar Certo'. O programa será apresentado ao público durante um encontro focado na gestão fiscal e tributária das empresas, no auditório da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems), a partir das 14h.

O programa é voltado à autorregularização orientada, que permite ao contribuinte identificar inconsistências e promover ajustes de forma espontânea, antes da adoção de medidas fiscais mais gravosas.

A proposta visa estimular a conformidade voluntária, reduzir litígios e fortalecer uma relação mais cooperativa e transparente com a Administração Tributária.

“Quando o Estado investe em ferramentas que orientam o contribuinte e promovem a regularização espontânea, fortalece a previsibilidade, reduz riscos e cria um ambiente mais seguro para quem produz, investe e gera desenvolvimento em Mato Grosso do Sul”, disse o secretário de Estado de Fazenda, Flávio César Mendes de Oliveira.

De cunho técnico e voltado à atualização, o evento girará em torno de sistemas e ferramentas que impactam diretamente a gestão fiscal das empresas, com foco em cadastro, conformidade e relacionamento entre o Fisco e os contribuintes.

As inscrições são limitadas e devem ser realizadas no portal da Escolagov. O auditório da Fiems fica na avenida Afonso Pena, 1.206, bairro Amambaí, em Campo Grande.

O direcionamento de público é específico: contadores, advogados tributaristas, empresários e gestores fiscais, profissionais estes que atuam diretamente na organização das informações cadastrais, no cumprimento das obrigações tributárias e na prevenção de passivos fiscais.

A programação técnica foi estruturada para abordar temas que já fazem parte da rotina das empresas e que ganham relevância diante do avanço da digitalização e do fortalecimento da conformidade fiscal.

Entre os assuntos que serão apresentados e detalhados estão: Cadastro Positivo, o novo Cadastro de Contribuintes do Estado (CCE) e o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), instrumentos que ampliam a previsibilidade, a segurança jurídica e a eficiência na comunicação entre Fisco e contribuinte.

Programação

14h – Credenciamento

14h20 – Abertura oficial
Secretário de Estado de Fazenda, Flávio César Mendes de Oliveira

14h40 – Nova diretriz da Sefaz-MS
Superintendente de Administração Tributária, Bruno Gouvêa Bastos

15h10 – Coffee break

15h30 – Autorregularização e Programa Regularize Já
Coordenadora de Planejamento e Controle Fiscal, Sabrina Melo

16h – Cadastro Positivo
Coordenadora Especial de Apoio à Administração Tributária, Silvia Leal

16h30 – Novo CCE e Domicílio Tributário Eletrônico
Gestora de Sistemas de Apoio à Administração Tributária, Marlene Cruz

17h – Encerramento e agradecimentos

Cidades

Com 147 lotes, leilão do Detran tem VW/UP por R$ 8,6 mil

Lotes incluem motos e carros de circulação, sucatas aproveitáveis e sucatas inservíveis

24/01/2026 12h30

Foi aberto na última quarta-feira (21) o primeiro leilão de 2026 do Detran-MS, sob responsabilidade do leiloeiro Carlos Ferrari, de veículos de circulação, sucatas aproveitáveis e sucatas inservíveis, e segue até o dia 5 de fevereiro, às 9h30.

No total, são ofertados 147 lotes de motocicletas e automóveis, além de um lote com material ferroso. Os veículos foram apreendidos e recolhidos em 10 municípios de Mato Grosso do Sul, e os proprietários não efetuaram a retirada dos bens dos pátios.

Os lances podem ser realizados pelo site www.carloferrarileiloes.com.br. A visitação aos lotes poderá ser feita nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro, no pátio da Autotran, localizado na Avenida Gerval Bernardino de Souza, nº 644, no bairro Rita Vieira, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Na categoria Circulação, estarão disponíveis 108 lotes, sendo 78 motocicletas e 30 automóveis. Entre os veículos ofertados estão um VW/Up 2014/2015, na cor vermelha, com lance inicial de R$ 8.653,00, e uma Honda CG 2021/2022, também na cor vermelha, com lance inicial de R$ 3.702,00. Qualquer pessoa física ou jurídica pode ofertar lances nessa categoria.

Já na categoria Sucatas Aproveitáveis, apenas pessoas jurídicas devidamente credenciadas em qualquer Detran do país podem ofertar lances nos 39 lotes, que somam 59 motocicletas e 27 automóveis.

O lote único de Sucatas Inservíveis conta com 17 motocicletas e 7 automóveis, totalizando aproximadamente 16.830 kg de material ferroso. Podem participar apenas pessoas jurídicas que atuem nos ramos de siderurgia, fundição ou reciclagem, devidamente credenciadas no Detran-MS.

