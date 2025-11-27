Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

RENOVAÇÃO DE PENA

Preso em Campo Grande, Marcinho VP ficará mais três anos em penitenciária federal

A manutenção do líder do Comando Vermelho segue necessária para dificultar articulações criminosas no Rio de Janeiro, segundo juiz

João Pedro Flores

27/11/2025 - 16h45
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por meio da Vara de Execuções Penais, autorizou a renovação, por mais três anos, da permanência de Márcio dos Santos Nepomuceno, o “Marcinho VP”, no sistema penitenciário federal.

O pedido foi feito pela Secretaria de Estado de Administração Penal do Rio de Janeiro (SEAP-RJ). O chefão da facção criminosa Comando Vermelho está preso na Penitenciária Federal de Campo Grande desde janeiro de 2024.

Na decisão, o juiz afirmou que a manutenção de Marcinho VP no sistema federal segue necessária para dificultar articulações criminosas no Rio de Janeiro.

A decisão cita a megaoperação deflagrada em 28 de outubro nos complexos do Alemão e da Penha,  áreas consideradas reduto de Marcinho VP, para alertar sobre o "risco do retorno do apenado ao sistema penal do estado".

O histórico de transgressões do líder do Comando Vermelho também foi apontado como motivo pela sua permanência. 

A defesa de Marcinho pediu pelo retorno do criminoso ao RJ. Alegou que o mesmo "cumpre pena em presídio federal há 18 anos ininterruptos" e que a Secretaria de Segurança Pública "reitera a necessidade de manutenção" do traficante no Sistema Penitenciário Federal "sob a fundamentação de suposta liderança no Comando Vermelho e risco à ordem pública, sem fato novo, prova atual ou intercorrência disciplinar".

A Justiça considerou que a lei permite a renovação do prazo de permanência por um novo período, caso permaneçam os motivos da transferência. No caso de Marcinho VP, o interesse coletivo de segurança pública.

Defesa de Marcinho VP

A defesa alega que o apenado cumpre pena em presídio federal há 18 anos ininterruptos. Aduz que a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro reitera a necessidade da manutenção do defendente no Sistema Penitenciário Federal (SPF) sob a fundamentação de suposta liderança no Comando Vermelho e risco à ordem pública, sem fato novo, prova atual ou intercorrência disciplinar.

Acrescenta também que a Secretaria de Polícia (SEPOL) e o Ministério Público reproduziram integralmente trechos antigos das manifestações, sem individualizar o caso.

Esclarece que a renovação no Sistema Penitenciário Federal exige fundamentação idônea e contemporânea, "sendo inadmissível a manutenção baseada em fatos pretéritos ou em suposições de periculosidade".

Argumenta que não há demonstração de que os motivos originais permanecem hígidos, sendo certo que foram completamente superados já que não há liderança ativa, inexistem registros de faltas disciplinares e o apenado se dedica à leitura e à produção literária, inclusive com obras publicadas.

Dispõe que não há relatórios de inteligência atualizados, investigações em curso ou registros de comunicação ilícita.

Ressalta que a alegação de que o sistema prisional do Rio de Janeiro não possui condições adequadas não pode servir de justificativa para manter o apenado em regime mais severo na medida em que a ineficiência estatal jamais pode servir de fundamento para impor ao apenado regime mais gravoso do que aquele fixado na sentença.

Destaca, ainda, que o defendente foi banido do seu Estado de origem em 2007, ficando distante do local onde possui laços de convívio social, deixando para traz seis filhos, esposa, mãe, irmão e tios, medida que se prolongou injustificadamente por 18 anos.

Indica desproporcionalidade quanto à pretensão de renovação pelo prazo de 3 anos quando o saldo remanescente é de 10 anos.

STF negou habeas corpus

Nesta semana, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para rejeitar o habeas corpus apresentado pela defesa de Marcinho VP, a qual tentava restabelecer o antigo mecanismo que permitia pedir um novo julgamento em casos de penas superiores a 20 anos. Porém, esse recurso, antes chamado de protesto por novo júri, foi extinto em 2008.

De acordo com o relator, ministro André Mendonça, a defesa tentou “queimar etapas”, levando a discussão diretamente ao STF sem passar pelas instâncias inferiores. Afirmou, ainda, que o pedido não poderia ser analisado pelo STF porque não houve decisão colegiada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o tema, condição necessária para que o Supremo examine esse tipo de habeas corpus. 

"A concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la", pontuou Mendonça. Ele foi seguido pelos colegas Nunes Marques e Dias Toffoli.

Com a maioria formada, o STF manteve a decisão de negar o pedido da defesa, reafirmando que o antigo recurso para solicitar um novo julgamento não pode ser restabelecido.

"GATILHO"

Delegacia da Mulher "contrata" gato para dar suporte emocional a vítimas de violência doméstica

"Gatilho" foi apresentado como novo integrante da equipe da DAM de Paranaíba e irá dar assistência para vítimas e testemunhas

27/11/2025 16h15

Gatilho irá prestar apoio a vítimas que procurarem a Delegacia da Mulher

Gatilho irá prestar apoio a vítimas que procurarem a Delegacia da Mulher Foto: Reprodução / Instagram

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Paranaíba tem um novo integrante, um gato, que foi "contratado" para ser apoio emocional a testemunhas e vítimas de violência doméstica.

O gato foi apresentado nesta quinta-feira (27), nas redes sociais da delegacia. Ele recebeu o nome de Gatilho.

"Resgatado e acolhido com carinho, Gatilho agora tem um novo lar e uma nova missão: acolher, confortar e oferecer um pouco de leveza aos momentos difíceis vivenciados por quem nos procura, especialmente as crianças vítimas ou testemunhas de violência", diz a postagem da Polícia Civil.

De acordo com a DAM, a presença de Gatilho na delegacia tem um efeito transformador no ambiente, pois ajuda a aliviar o medo, reduzir a tensão emocional e facilitar o diálogo, sobretudo quando se tratam de vítimas ou testemunhas crianças.

"Muitas vezes, o primeiro sorriso de uma criança dentro da delegacia vem justamente após um carinho ou brincadeira com ele", afirma a postagem.

O nome, Gatilho, foi escolhido com propósito de ressignificar o tema, segundo a Polícia Civil.

"Aqui, o Gatilho não remete à dor, mas sim ao afeto, à escuta e ao acolhimento. Ele é um lembrete de que, mesmo em espaços marcados por histórias difíceis, é possível semear empatia, cuidado e esperança", explica.

Gatilho irá prestar apoio a vítimas que procurarem a Delegacia da MulherGato foi apresentado como novo integrante da DAM de Paranaíba (Foto: Reprodução / Instagram)

Benefícios de um animal para assistência emocional

Animais de assistência emocional, também conhecidos como animais de apoio emocional são animais de que desempenham um importante papel no tratamento e suporte de pessoas que enfrentam desafios emocionais e psicológicos.

Diferente dos animais de serviço, que são treinados para realizar tarefas específicas, os animais de assistência emocional também são considerados pets terapeutas, sendo seu principal papel oferecer presença, companhia e afeto, ajudando a tranquilizar o humano em diferentes momentos e ajudar a melhorar o bem-estar emocional.

Embora cães e gatos sejam os animais de assistência emocional mais comuns, qualquer animal de estimação pode desempenhar esse papel, desde que seja capaz de proporcionar conforto e apoio emocional. 

A presença de um animal de assistência emocional pode trazer uma série de benefícios para a saúde mental e emocional, como:

  • Redução do estresse e da ansiedade: o ato de acariciar um animal de estimação libera ocitocina, o “hormônio do amor”, que reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse.
  • Alívio da depressão: A companhia de um animal de estimação podem ajudar a combater sentimentos de solidão e tristeza, comuns em quadros depressivos.
  • Aumento da autoestima e da confiança: cuidar de um animal e receber seu carinho pode fortalecer o senso de responsabilidade e autoestima, além de promover a interação social.
  • Melhora da saúde física: estudos mostram que a interação com animais de estimação pode reduzir a pressão arterial, diminuir o risco de doenças cardíacas e até mesmo fortalecer o sistema imunológico.
  • Estímulo à atividade física: cães, em particular, incentivam seus tutores a se movimentarem, seja através de caminhadas, corridas ou brincadeiras no parque.

Cidades

Operação 'limpa' mais de 15 mil metros de fiação irregular no Centro

Plano da Prefeitura é expandir o projeto para outros bairros da Capital

27/11/2025 16h00

Divulgação

A Prefeitura de Campo Grande realizou, em parceria com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agems) e a concessionária Energisa, a retirada de 15 mil metros de cabos irregulares e abandonados em 43 postes do Centro de Campo Grande na última noite.

Foram atendidos 21 postes na Rua 13 de Maio e 22 na Avenida Calógeras. Em média, foram removidos cabos de 12 pontos por poste. As equipes iniciaram os trabalhos às 22h, horário escolhido para minimizar impactos no trânsito e na circulação de pedestres.

“A gente preza pela segurança, e o período foi escolhido estrategicamente para evitar interferências no trânsito e garantir que a mobilidade urbana não seja afetada durante o horário de maior fluxo”, explicou a Adriana de Vito Ros Ortiz, representante da Agems.

A operação teve início no quadrilátero formado pelas avenidas Mato Grosso, 13 de Maio, Afonso Pena e Calógeras. Também foram incluídas ruas internas como 14 de Julho, Antônio Maria Coelho, Maracaju, Marechal Rondon, Dom Aquino e Barão do Rio Branco.

De acordo com a Energisa, as 144 empresas cadastradas na região foram previamente notificadas.

O projeto piloto Rede Limpa tem como objetivo garantir mais segurança, mobilidade e organização visual na região, já que anos de instalações clandestinas causaram acúmulo de cabos, sobrecarga nos postes e riscos à população.

“O acúmulo de cabos instalados de forma irregular ao longo dos anos tem causado riscos elétricos, acidentes, prejuízos à mobilidade e comprometimento da estética do Centro. Na ação desta noite, foram removidos fios clandestinos, partidos, abandonados ou sem identificação, preservando-se apenas as fibras ópticas devidamente regularizadas”, destacou o secretário especial de Articulação Regional, Darci Caldo.

Após a limpeza dos postes, haverá rondas preventivas pelas forças de segurança para evitar novas ligações clandestinas. O projeto prevê ainda monitoramento contínuo da rede e a possibilidade de ampliação para outros bairros da capital, consolidando o Rede Limpa como um modelo permanente de gestão e organização da fiação aérea em Campo Grande.

A operação foi coordenada por um Grupo de Trabalho formado por vários órgãos públicos e técnicos. Participam a Agems, a Secretaria Especial de Articulação Regional (Sear), a Defesa Civil, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), além da Energisa. As equipes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) também estiveram no local. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) forneceu caminhões para retirada dos descartes.

