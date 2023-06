Projeto para instalar câmeras em sala de aula fere a liberdade do professor, afirma educadora

Cidades

Prefeitura irá investir R$ 91 milhões, viabilizados pela Ministério do Desenvolvimento Regional

Alvo de polêmicas e desavenças com a classe artística, o Parque Tecnológico e de Inovação de Campo Grande já está sendo executado. De acordo com a titular da Subsecretaria de Gestão e Projetos Estratégicos (Sugepe), Catiana Sabadin, no momento está sendo planejada a parte de governança, ou seja, estão sendo alinhados todos os pontos de como a parte administrativa do Parque irá funcionar.

Ao Correio do Estado, Catiana adiantou que nesta fase também está sendo realizada toda parte documental para que a obra seja lançada oficialmente no segundo semestre deste ano.

Orçado em R$ 91 milhões, a obra conta com o financiamento do Ministério do Desenvolvimento Regional por meio do Projeto Procidades. A verba está sendo vibializada por meio da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco).

A subsecretaria ainda apontou que , além da Esplanada Ferroviária e a Rotunda, a obra também inclui o Complexo Belas Artes, obra inacabada há mais de 30 anos e com contrato ativo para concluir 20% do espaço.

"Estamos falando de um complexo de inovação, turístico e cultural, o que também inclui o Belas Artes como um local de inovação."

Alvo de polêmicas com a classe artística de Campo Grande, o Armazém Cultural, que foi cogitado para abrigar uma Estação Digital que teria apenas uma parcela para apresentações culturais, será direcionado na sua totalidade para os artistas da Capital.

Para garantir o lançamento da obra ainda este ano, a prefeitura irá lançar edital para a contratação de especialistas em tecnologia para atuarem no direcionamento da montagem das estruturas do complexo.

A licitação ainda não tem data para ser lançada, mas a prefeitura garante que toda a montagem do complexo será realizada no primeiro semestre de 2024.

O recurso inicial de R$ 7 milhões vieram da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), empresa pública ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

O PROJETO

Além de proporcionar uma revitalização para a Esplanada Ferroviária e Rotunda, o projeto ainda prevê a reforma das incubadoras municipais do Mário Covas e do Santa Emília, cujo investimento será de R$ 1,6 milhão.

No complexo da Rotunda da Ferroviária, será feito um Museu Interativo para contar a história da Ferrovia Noroeste do Brasil, cuja exposição contará com textos e instalações multimídia.

O projeto também traz esperança para o Centro Municipal de Belas Artes, obra parada desde os anos 1990, quando foi planejado para ser um terminal rodoviário.

Apesar de incluir o complexo do Belas Artes nas obras do Projeto de Inovação, a prefeitura não detalhou como ou quando a revitalização do espaço será feito. O Executivo também não esclareceu se o recurso será investido em toda a estrutura ou em partes.

Assine o Correio do Estado