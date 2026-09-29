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Recorde de calor gera alerta para intensificação de incêndios no Pantanal

Área queimada neste ano já é maior que a de 2025 e Corumbá acumula dias com temperatura acima dos 40°C na semana

Rodolfo César, de Corumbá

29/09/2026 - 08h15
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A área queimada em Mato Grosso do Sul neste ano teve aumento de quase 4% no período de janeiro a setembro, na comparação com o mesmo período de 2025. Essa situação acende um alerta, pois o período com temperaturas mais altas chegou com a primavera e os termômetros sinalizaram que a primeira onda de calor dessa estação conseguiu ficar próxima de recordes de anos em que os incêndios causaram grandes danos, principalmente no Pantanal.

A situação sobre a área queimada está detalhada no sistema Alarmes, do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais do Departamento de Meteorologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Lasa/UFRJ). Durante os primeiros nove meses de 2025, a área queimada ficou em 178,1 mil hectares, neste ano, o fogo atingiu uma região de 184,8 mil hectares. 

Em análise feita pelo Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, até o dia 17 deste mês, as áreas mais atingidas estavam no Pantanal, enquanto o Cerrado e a Mata Atlântica foram menos atingidos pelas chamas.

Com a intensificação de altas temperaturas a partir do fim deste mês, para que esses números não cresçam ainda mais e danos sejam gerados ao meio ambiente e à saúde pública e tragam risco para a biodiversidade de forma geral, os procedimentos para prevenção, o que envolve uso altamente controlado do fogo em áreas remotas, passa a ser uma obrigatoriedade. 

Por decreto, o uso de queimada controlada em MS está suspenso desde o dia 1º de agosto e vai até o dia 31 de dezembro.

Uma das regiões mais críticas para aumentar esse controle sobre o uso do fogo fica no município de Corumbá. Na cidade, a temperatura ontem chegou ao quinto recorde em quase 100 anos de registro (confira no info). 

Dentro da área urbana, os termômetros chegaram a 43,2°C, a maior temperatura em Mato Grosso do Sul ontem. Em diversas outras partes do Pantanal, esses registros ficaram acima dos 40°C também.
Na Fazenda São Francisco, no Pantanal do Paiaguás, por exemplo, a temperatura máxima chegou a 42,8°C.

Às 14h, ainda eram registrados 42°C. Com uma temperatura extrema como essa, um conjunto de outros agravantes se soma para criar o cenário que pode propagar o fogo e gerar incêndios. A umidade relativa do ar chegou a 25% na zona rural, com rajadas de vento de até 35 km/h e sensação térmica próxima dos 45ºC.

A combinação de todos esses fatores climáticos é que favorece que qualquer fogo, mesmo que tenha sido iniciado de forma controlada e pequeno, corra o risco de se propagar de forma rápida. 

A Defesa Civil de Corumbá, que passou a ter uma sala de situação e está à frente do Comitê Municipal do Fogo em uma das cidades onde mais há registros de incêndios no Brasil, pontuou que o cenário é crítico. 

Além das altas temperaturas, ainda há ausência de chuva contínua e a vegetação em várias partes do Pantanal já está seca. 

“Neste período, nossa preocupação não é somente acompanhar a temperatura. Nós observamos conjuntamente umidade, vento, ausência de chuva e as condições da vegetação. Quando esses fatores se combinam, qualquer atividade capaz de produzir chama, faísca ou calor pode representar um risco maior de início e propagação de incêndio. Por isso, a principal orientação neste momento é prevenção”, reconheceu o superintendente de Proteção e Defesa Civil de Corumbá, capitão Silvanei Barbosa Coelho.

Apesar da estrutura da Defesa Civil ainda não ser suficiente para atuar diretamente no combate, o superintendente reconheceu que há uma integração entre instituições dentro do Comitê Municipal de Fogo para haver uma mobilização mais efetiva. Uma das respostas para tentar mitigar os riscos maiores envolve a elaboração do projeto para o Plano Municipal de Manejo Integrado do Fogo (PMIF).

Neste ano, ainda vem ocorrendo uma série de treinamentos e ações conjuntas para fortalecer e integrar brigadas comunitárias e privadas no território de Corumbá. Conforme a Defesa Civil, há também um avanço que aprimorou os protocolos de comunicação e acionamento no caso de emergências.

Com essa capilaridade que o comitê tende a gerar, engajando brigadas rurais, instituições mais aparelhadas como Bombeiros e

Prevfogo/Ibama, além de contato direto com o Sindicato Rural de Corumbá, ONGs como o Instituto Homem Pantaneiro (IHP), que mantém brigada permanente na Serra do Amolar, e parceria na Bolívia com a Armada Boliviana, atualmente responsável por ações de combate a incêndios, há uma expectativa de que alertas de prevenção sejam mais eficazes e alcancem áreas remotas.

“O comitê reforça, durante períodos de calor extremo e baixa umidade, a necessidade de maior cautela com queima de resíduos, uso do fogo em propriedades rurais, soldagens, maquinários que possam gerar faíscas, descarte de cigarros e qualquer outra atividade potencialmente capaz de iniciar incêndios. A orientação é para que, diante de qualquer indício de fumaça ou incêndio, a situação seja comunicada imediatamente aos órgãos responsáveis”, informou Coelho.

Em áreas sem telefonia no Pantanal, por exemplo, há o telefone dos Bombeiros para emergências (67) 99987-9539. Outra situação envolve a ampliação da cobertura do monitoramento com uso de IA do sistema Pantera, gerido pelo IHP, em 20%, o que totaliza 2 milhões de hectares cobertos em MS, MT e na Bolívia. 

Neste mês, esse monitoramento também passou a ser feito no Território Indígena Guató, na Ilha Ínsua, área mais remota ao norte de Mato Grosso do Sul.

* Saiba 

O calor deve continuar hoje na maior parte do Estado, podendo chegar a 42°C na região pantaneira, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS). Porém, há possibilidade de chuva em boa parte de MS entre a tarde e a noite de hoje.

EDUCAÇÃO

MP cobra concurso após temporários chegarem a 54,6% dos professores em Nova Alvorada do Sul

Promotoria aponta 327 servidores temporários no município, 289 deles na Educação, e dá prazo para prefeitura apresentar cronograma de concurso público

29/09/2026 09h15

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Ministério Público cobra da Prefeitura de Nova Alvorada do Sul cronograma para concurso público e substituição gradativa de contratos temporários na Educação

Ministério Público cobra da Prefeitura de Nova Alvorada do Sul cronograma para concurso público e substituição gradativa de contratos temporários na Educação Divulgação

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O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) recomendou que a Prefeitura de Nova Alvorada do Sul deixe de contratar temporariamente profissionais da Educação para ocupar vagas permanentes e apresente, no prazo de 30 dias, um cronograma para a realização de concurso público.

A medida foi expedida pela 2ª Promotoria de Justiça de Nova Alvorada do Sul após procedimento administrativo instaurado para acompanhar a regularização do quadro de servidores municipais.

Atualmente, o município mantém 327 servidores contratados temporariamente. Desse total, 289 trabalham na área da Educação.

O documento aponta ainda que os professores temporários representam 54,6% do quadro docente. Para o Ministério Público, o porcentual elevado, aliado à existência de contratos sucessivamente renovados, indica que vínculos criados para atender situações excepcionais estariam sendo utilizados para suprir necessidades permanentes da rede municipal.

A Constituição Federal estabelece que o ingresso em cargo ou emprego público deve ocorrer, como regra, mediante aprovação em concurso. As contratações por prazo determinado são permitidas para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Na recomendação, o MP afirma que contratos temporários não podem ser utilizados de forma continuada para preencher postos decorrentes, por exemplo, de aposentadorias, exonerações, falecimentos ou da criação de novas turmas.

Contratações 

A Promotoria recomendou ao prefeito e à secretária municipal de Educação que se abstenham de realizar novas contratações temporárias para o preenchimento dessas vagas consideradas permanentes.

Pela orientação do Ministério Público, esse tipo de contratação deve ficar restrito às situações efetivamente transitórias, como substituições de servidores em licença médica, licença-maternidade e outros afastamentos temporários.

Além disso, a administração municipal deverá apresentar, em até 30 dias, um cronograma detalhado para realização de concurso público de provas e títulos destinado ao preenchimento de cargos efetivos.

Segundo o MP, o concurso já está autorizado e deverá permitir a substituição gradativa dos contratos temporários considerados irregulares pela Promotoria.

Antes disso, porém, prefeito e secretária têm prazo de dez dias úteis para informar à Promotoria se acatam ou não a recomendação e apresentar documentação sobre as providências adotadas.

Caso as medidas recomendadas não sejam atendidas, o Ministério Público advertiu que poderá recorrer à Justiça para exigir a regularização do quadro de pessoal.

Entre as providências mencionadas está o ajuizamento de ação civil pública com obrigações de fazer e de não fazer relacionadas às contratações da Secretaria Municipal de Educação.

O documento também menciona a possibilidade de apuração de eventual ato de improbidade administrativa, caso sejam identificados elementos que justifiquem a medida.

A Promotoria fundamenta a recomendação no artigo 37 da Constituição Federal e em decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) relacionadas às contratações temporárias.

Entre elas está o Tema 916 da repercussão geral, que trata dos efeitos jurídicos de contratações temporárias realizadas em desacordo com as exigências constitucionais.

O MP também cita decisão do Supremo no Tema 1.308, julgada em abril deste ano, sobre professores temporários da educação básica. No julgamento, a Corte tratou do direito ao piso salarial nacional do magistério para temporários e dos limites constitucionais dessa modalidade de contratação.

Qualidade do ensino

Além da questão jurídica, a Promotoria sustenta que a utilização excessiva de vínculos temporários pode trazer consequências para a própria rede municipal.

Conforme a recomendação, a precarização do vínculo dos professores pode afetar a continuidade pedagógica, a qualidade do ensino e a valorização da carreira do magistério.

A determinação ocorre no âmbito do Procedimento Administrativo nº 09.2026.00011319-0, instaurado especificamente para fiscalizar as medidas adotadas pelo município na regularização do quadro funcional e na substituição de temporários que desempenham atividades de caráter permanente por servidores concursados.

O Município também deverá dar ampla publicidade à recomendação, com publicação do documento no site oficial da prefeitura e no Diário Oficial. Cópia do ato ainda será encaminhada ao presidente da Câmara Municipal de Nova Alvorada do Sul.

A recomendação foi assinada pela promotora Fernanda Rottili Dias em 23 de setembro.
 

PRISÕES

Três são presos por roubar equipamentos de informática de órgão público

Suspeitos aproveitavam atuação em empresa terceirizada para praticar os crimes

29/09/2026 08h15

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Prisões foram realizadas pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul

Prisões foram realizadas pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul Foto: Divulgação / MPMS

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O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da 11ª Promotoria de Justiça de Campo Grande e da Unidade de Investigação de Crimes Cibernéticos (UICC), prendeu três pessoas que mantinham vínculo empregatício com uma empresa terceirizada prestadora de serviços a um órgão público. Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos nesta segunda-feira (28).

Segundo as investigações, os suspeitos aproveitavam o vínculo empregatício e o acesso a áreas restritas para roubar equipamentos de informática pertencentes ao órgão.

Além disso, posteriormente, os suspeitos comercializavam os bens furtados utilizando plataformas de vendas na internet.

De acordo com o MPMS, durante as investigações, constatou-se, ainda, que os suspeitos adotaram medidas para dificultar a apuração dos fatos, circunstância que fundamentou a decretação das prisões preventivas.

As investigações seguem para esclarecer a dinâmica dos fatos e apurar sua extensão, bem como recuperar os danos causados.

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