Região das Moreninhas ganhará 7 km de ciclovia nos próximos anos

FIM DA CRATERA

Obra entregue Jardim Morenão ainda deve receber acabamentos, como a reestruturação do guarda-corpo da ponte

Presidente do bairro revela sensação de segurança com a reestruturação da via e substituição das lâmpadas Marcelo Victor/ Correio do Estado

Na região do Jardim Morenão, o trecho da rua Rivaldi Albert engolido por uma cratera foi finalmente recuperado e o trânsito retomado no local na manhã desta quarta-feira (09), passados quase seis meses desde o primeiro estrago.

Conforme a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), foi feito o reforço das tubulações; estabilização da via; reaterro; concretagem da pista, até que fosse possível o recapeamento da rua e construção do meio fio.

"Fui pega de surpresa hoje, achei que iria ser a semana que vem. Como moradora é muito gratificante e a liberação da via, em questão de logística, facilita muito nosso dia a dia", comenta a presidente do bairro, Jucilene Alves.

Entre os efeitos, até pela substituição das lâmpadas e limpeza ao redor, passa aos moradores uma maior sensação de segurança, confirma ela.

"O recapeamento e a revitalização de sinalização também causa um grande impacto para nós, fácil acesso às Escolas Municipais de Educação Integral (Emeis), colégios e aos comércios também"

Problemas na região

Causada pelas chuvas de 26 de fevereiro, a cratera sobre o Córrego Bálsamo trouxe diversos problemas aos moradores, já que, além do estrago em si, o buraco tomava mais tempo - e consequentemente gasolina - pela necessidade dos contornos pela rua da Divisão para sair no Museu José Antonio Pereira, ou pela rua Gaspar de Lemos, caminhos que ficam entre 1 e 2 km de distância do trecho destruído.

Justamente a Rua dos Gonçalves seria alívio durante esses quase seis meses de cratera, porém, sem essa alternativa os moradores eram condicionados aos contornos.

Sobre esse trecho, a presidente do bairro - à época - frisou que a Rua dos Gonçalves estava intransitável, sendo que o obra de drenagem e pavimentação dessa via resolveria inclusive os constantes alagamentos que acontecem na Avenida Guaicurus devido às fortes chuvas.

Assinado no início desse ano, essa obra por sua vez custará quase R$ 4 milhões, sendo executada pela Equipe Engenharia Ltda.

Em pouco mais de um mês, essa ligação da Rua dos Gonçalves com a Av. Guaicurus, que até o fim do primeiro semestre era apenas um "trieiro", já dá lugar a um amplo trecho de obras e manilhas, mas vale lembrar que, com prazo total de 180 dias, aproximadamente seis meses, a entrega do serviço fica cravada para o último mês de 2023.

Diante da entrega desta quarta-feira (09), a Prefeitura faz questão de ressaltar que a reabertura possibilitará aos moradores do bairro a volta da mobilidade, "com ainda mais segurança, já que as estruturas de drenagem e sustentação receberam reforço para evitar um novo colapso da pista em períodos chuvosos".

"Como líder, [ver a obra pronta] é ter a certeza que com a união e persistência conseguiremos melhorar a região que moramos, mesmo com dificuldades, aos poucos vamos caminhando", conclui Jucilene.

