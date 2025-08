Riedel destaca investimento do Governo na construção de viaduto na rotatória da Coca Cola

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Ainda no papel, a construção de um viaduto para melhorar o fluxo de trânsito na rotatória da Coca Cola, em Campo Grande, foi citada pelo governador Eduardo Riedel, como um dos principais investimentos do Governo do Estado na Capital.

A afirmação do governador de Mato Grosso do Sul foi feita na manhã de segunda-feira (4), durante a cerimônia de lançamento de obras em comemoração aos 126 anos de Campo Grande, que aconteceu no Parktek, com a presença de autoridades como o vice-governador Barbosinha, a prefeita Adriane Lopes, a vice-prefeita Camila Nascimento, além de senadores, deputados federais, estaduais e vereadores.

Na ocasião Riedel afirmou que a futura construção conta com o apoio do Governo Federal e do Governo do Estado, e vai contribuir positivamente com a vida das pessoas. “E sempre cito o viaduto da Coca-Cola, porque é algo que mexe com as pessoas, é uma demanda muito grande do município e esse é um recurso da bancada federal que o Estado vai licitar e executar”, disse.

O governador não citou nenhuma data específica para o lançamento da licitação, nem para a execução da obra, mas o projeto foi citado durante o lançamento de um pacote de obras em comemoração ao aniversário de Campo Grande, que será comemorado no dia 26 agosto.



Conforme divulgado pelo Correio do Estado, em fevereiro desse ano, os vereadores de Campo Grande se reuniram com a bancada federal, que liberou R$ 110 milhões em emendas para serem investidos em obras em viadutos, incluindo o da rotatória Coca Cola, que é uma solicitação antiga da população da Capital.

No encontro, o atual presidente da Casa de Leis de Campo Grande, Epaminondas Neto, o Papy, sugeriu a criação de uma comissão que servirá para fiscalizar e acompanhar as emendas destacadas pelos parlamentares.

DESEJO ANTIGO

Em 2015, a Prefeitura de Campo Grande, durante a gestão de Alcides Bernal, publicou no Diário Oficial a ordem de execução de serviço para que a empresa FCK Engenharia e Consultoria Ltda. iniciasse os estudos preliminares de viabilidade técnica e econômica para a construção do “Viaduto Coca Cola”, no cruzamento da avenida Gury Marques com a Interlagos, saída para São Paulo.

Naquela época, a obra fazia parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 2 Mobilidade Urbana, cuja verba para execução estava parada na Caixa Econômica Federal desde 2012 por atraso no envio de projetos.

Conforme a publicação no Diário Oficial, a elaboração do projeto custaria aproximadamente R$ 135.896,28. Entretanto, desde então não houve mais atualizações sobre a construção.

