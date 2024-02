Rosana Leite assume comando da Sesau com promessa de tirar Hospital Municipal do papel

salário atrativo

Inscrições para 860 vagas começa às 16 horas desta segunda-feira e devem ser feitas até 18 de março. Provas estão previstas para 12 de maio

Com 860 vagas para formação de cadastro reserva, aqueles que forem aprovados no concurso e convocados para trabalhar no Tribunal de Justiça de Mato Grosso Sul tendem a receber salário bem maior que os R$ 7.148,63 anunciados. Não são raros os casos em que o valor bruto é três vezes maior.

Uma rápida análise no site da transparência do Tribunal de Justiça revela que rendimento bruto da maior parte dos analistas judiciários ultrapassa os R$ 20 mil, ou três vezes mais que o anunciado. O primeiro analista que aparece na lista com cerca de 5,4 mil nomes de servidores e magistrados recebeu no começo de janeiro salário bruto de R$ 17.133,14.

A remuneração é composta pelo chamado salário paradigma, de R$ 9.265,33. Logo em seguida aparecem, como vantagens pessoais, outros R$ 1.219,12. Além disso, o servidor teve direito a uma indenização, a qual lhe garantiu outros R$ 2.000,00. E os benefícios não pararam por aí. Logo depois são mais R$ 406,35 a título de vantagens eventuais e outros R$ 4.242,34 que são explicados como gratificações.

Depois dos descontos de previdência, imposto de renda e outros abatimentos, o salário líquido foi de R$ 11,7 mil. E a remuneração deste primeiro nome está longe de ser algo atípico. Logo na sequência, o segundo relacionado nesta gigantesca relação teve salário bruto de R$ 27.399,90 no começo de janeiro. O rendimento líquido foi de R$ 19.755,36.

Logo adiante, o quarto analista judiciário desta relação faturou R$ 32.880,53 no começo de janeiro. Só o salário paradigma, aquele que aparece no edital do concurso como sendo de R$ 7.148,63, foi de R$ 14,454,71. O pagamento a título de vantagens pessoais foi ainda maior, de R$ 15.823,54. Somando tudo, ele recebeu R$ 32.880,53. Líquido, o salário foi de R$ 20.105,91. Mais abaixo, outro analista judiciário recebeu pouco mais de R$ 39 vil.

O salário dos técnicos de nível superior são um pouco menos atrativos, mas também sempre acima dos R$ 7,1 mil anunciados. O primeiro nome que aparece no site da transparência recebeu R$ 12,38 mil no mês passado. Os outros dois tiveram, respectivamente, R$ 23,1 mil e R$ 21,3 mil como rendimento bruto.

JUSTIÇA EM NÚMEROS

Dados do relatório da “Justiça em Números”, do Conselho Nacional de Justiça, divulgados em setembro do ano passado, apontam que cada um dos 5.167 servidores da justiça estadual custou R$ 19.290,00 por mês em 2022, sendo que a média nacional foi de R$ R$ 17.836,00.

custo médio mensal de magistrados e servidores em 2022

Os salários daqui eram, naquele ano, 7,7% acima da média nacional. Se a comparação for com o menor custo, de R$ 9.342,00 por servidor, no Acre, a diferença fica em 105%.

O mesmo estudo mostrou que os 225 magistrados de MS têm o segundo maior custo mensal entre todos os estados e o Distrito Federal, ficando atrás apenas de Minas Gerais. Mostra, ainda, que custam 221% mais que os do último colocado, Alagoas.

Enquanto que a média nacional é de R$ 75,871,00 por magistrado, em Mato Grosso do Sul o custo mensal ficou 58% maior, com R$ 119.841,00 durante 2022. O relatório divide os tribunais em pequeno, médio e grande portes. Mato Grosso do Sul está em primeiro lugar entre os pequenos, com quase 60% de vantagem sobre o segundo colocado, que é o Rio Grande do Norte, com R$ 75.190,00.

INSCRIÇÕES E PROVAS

As inscrições para o preenchimento das vagas de Analista Judiciário e Técnico, ambos de nível superior de formação, começam a partir das 16 horas desta segunda-feira (5) e podem ser feitas até 18 de março.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 150 e deve ser paga até 19 de março. A isenção do pagamento pode ser solicitada entre 5 e 7 de fevereiro. O envio do requerimento de inscrição gerará automaticamente o boleto.

A previsão é de que a prova seja aplicada das 13h às 16h30min de 12 de maio, exclusivamente em Campo Grande.

Para todos os cargos, será realizada etapa única: prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório.

O exame terá 60 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas e apenas uma resposta correta. Cada questão de múltipla escolha valerá um ponto, sendo 60 pontos a pontuação máxima obtida na prova objetiva.