Saúde quer vacinar 130 mil indígenas até 12 de maio

Vem frio aí!

A frente fria deve se aproximar do Estado entre quarta-feira ou quinta-feira, derrubando as temperaturas com mínimas de 12°C e 13°C nos municípios do extremo sul do Estado.

Madrugada foi de muito frio em Mato Grosso do Sul Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

O frio está se aproximando de Mato Grosso do Sul. De acordo com informações do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as temperaturas entre quinta e sexta-feira devem chegar a mínimas de 12°C e 13°C nos municípios do extremo sul do Estado.

Segundo informações meteorológicas, a massa de ar frio de origem polar vem se aproximando do país pela região sul. A previsão é que entre quarta (17) e quinta-feira (18), o frio deve se aproximar do Estado, mas o tempo continua instável com variação de nebulosidade. Nas demais regiões, não descartam pancadas de chuvas e tempestades.

"O destaque desta semana é a ocorrência de chuvas significativas em Mato Grosso do Sul, com acumulados acima de 50 mm por dia, devido ao avanço de uma frente fria. E, posteriormente, após a passagem da frente fria observa-se declínio nas temperaturas, com valores entre 13-16°C, com destaque na região sul do Estado", explica o Centro de Monitoramento.

Apesar da expectativa de baixas temperaturas, em Campo Grande são esperadas mínimas entre 16 e 22°C e máximas entre 27 e 30°C. Os ventos sopram do quadrante sul com velocidades entre 30 e 50 km/h, podendo ocorrer rajadas pontuais acima de 50 km/h.

Divulgação/ Inmet

Previsões

Ainda de acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), entre os dias 15 a 23 de abril, são esperados acumulados de chuvas entre 60-100mm, principalmente nas regiões central, norte e sul de Mato Grosso do Sul. Entre os dias 23 a 1º de maio, são previstos acumulados entre 10-30mm, com destaque nas regiões sul e sudeste do Estado.

Avisos meteorológicos

Conforme dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Mato Grosso do Sul está sob alerta de tempestades nas regiões leste e Centro Norte do Estado, nas próximas 24 horas.

Os municípios que estão em alerta são:

Amambai

Anastácio

Angélica

Antônio João

Aral Moreira

Batayporã

Bela Vista

Bodoquena

Bonito

Caarapó

Caracol

Coronel Sapucaia

Corumbá

Deodápolis

Douradina

Dourados

Eldorado

Fátima do Sul

Glória de Dourados

Guia Lopes da Laguna

Iguatemi

Itaporã

Itaquiraí

Ivinhema

Japorã

Jardim

Jateí

Juti

Laguna Carapã

Maracaju

Miranda

Mundo Novo

Naviraí

Nioaque

Nova Andradina

Novo Horizonte do Sul

Paranhos

Ponta Porã

Porto Murtinho

Rio Brilhante

Sete Quedas

Sidrolândia

Tacuru

Taquarussu

Vicentina

Divulgação/ Inmet

O aviso informa chuvas entre 30 a 100 milimetros por dia, com ventos intensos entre 60 a 100 quilômetros por hora. Ainda de acordo com dados meteorológicos, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.



Orientações

O Inmet pede atenção aos moradores em casos de rajadas de vento, as pessoas não devem se abrigar em árvores e estacionar veículos perto de torres de transmissão, por conta do risco de descargas elétricas e de queda de galhos.

Em caso de emergência, as pessoas podem acionar a Defesa Civil - pelo número 199 - e o Corpo de Bombeiros - pelo 193.

