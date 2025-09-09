Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Se ocorrer, devolução de multas pagas em Campo Grande não será em dobro

Se transitada em julgado, por não tratar-se de direito do consumidor, fica descartada a possibilidade de recebimento dobrado dos valores já pagos, pois não há relação de consumo

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

09/09/2025 - 13h30
Enquanto a decisão liminar assinada pelo Juiz de Direito, Flávio Renato Almeida Reyes, suspendeu o pagamento das multas aplicadas nos últimos 12 meses, aqueles campo-grandenses que já quitaram essas dívidas terão direita à restituição integral dos valores desembolsados para dar fins às cobranças das infrações registradas no período. 

Vale lembrar que, recentemente o então vereador Marquinhos Trad entrou com ação, na tentativa de anular aproximadamente 320 mil infrações, como bem acompanhou o Correio do Estado, o que por sua vez levou à determinação pelo "fim do pagamento da confissão de dívidas" e suspensão de pagamento das penalizações geradas desde então. 

Agora, como bem esclarece o autor da ação ao Correio do Estado, por não tratar-se de direito do consumidor, como não há uma relação de consumo no caso daqueles que já pagaram a multa, fica descartada qualquer possibilidade de recebimento dobrado dos valores empenhados para quitar as multas.

Importante explicar que, todos aqueles que já pagaram as multas aplicadas após o vencimento do contrato original de radares - que data de 05 de setembro de 202 - terão direito ao ressarcimento integral dos valores atualizados, "caso julgada procedente ação popular e transitada em julgado", frisa Marquinhos. 

Entenda

Assinada pelo Juiz de Direito, Flávio Renato Almeida Reyes, às 19h06 da última sexta-feira (05), a decisão liminar atende a ação popular com pedido de tutela antecipada movida pelo ex-prefeito e agora vereador de Campo Grande, Marquinhos Trad. 

Para seguir com os serviços mesmo sem contrato, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) teria formalizado dois "Termos de Reconhecimento de Dívida" de aproximadamente R$ 2,5 milhões cada, somando R$ 5.093.167,19.

Segundo estimado pelo autor da ação, as multas que foram aplicadas nesse período teriam refletido em uma arrecadação indevida por parte da administração municipal que beiraria 33 milhões de reais. 

Em justificativa, a Agetran defendeu a legalidade de sua ação apontando para a "necessidade de fiscalização para preservar a segurança viária da população". 

Além disso, conforme a Pasta, os reconhecimentos de dívidas seriam "medida legítima para evitar enriquecimento ilícito da Administração".  

"Ainda que se trate de uma situação momentânea e excepcional, a contratação do Consórcio deveria ser precedido de um aditamento, de uma dispensa de licitação ou de qualquer outro instrumento idôneo, que não o reconhecimento de dívidas, que não poderia jamais anteceder os fatos: o reconhecimento de dívida é ato que recai sobre o passado, e não sobre o futuro", cita um trecho da liminar.

Destacando que não há qualquer relação contratual desde setembro de 2024, fica apontado na decisão que o problema é que o contrato embasava justamente a fiscalização por parte do Consórcio Cidade Morena. 

"Mais grave ainda é que estamos a tratar do poder de polícia do Estado, ou seja, o poder que o Estado (com letra maiúscula) exerce para regular e limitar direitos.

E quando se está a tratar da temática de Poder de Polícia, sabe-se bem que vários desdobramentos podem surgir, principalmente com relação à validade dos atos praticados.

Com isso não quero afirmar que o Consórcio exerce o dito poder de polícia, mas sim que ele é instrumento operacional para tanto", expõe o recorte do texto. 

Agetran contra ex-prefeito

Na tentativa da Agetran de desqualificar a ação movida pelo ex-prefeito, que foi afastada no entendimento do Juiz de Direito, Flávio Renato Almeida Reyes, a Agência ofereceu uma contestação que, entre outros pontos, apontava para um "conflito de interesses" gerado, uma vez que Marquinhos Trad teria participado da celebração do contrato que ele estaria questionado. 

Segundo a pasta, isso sustentaria a ilegitimidade ativa de Marquinhos, ou seja, ele não teria o direito legal de buscar tal pedido em juízo, o que impediria o processo de ser julgado no mérito e, como consequência, acarretaria em uma possível extinção sem resolução da causa. 

Como bem frisa o ex-prefeito, o objeto de sua ação enquanto vereador - que tenta anular mais de 320 mil infrações, como acompanha o Correio do Estado - são os atos realizados "sem contrato" e não o acordo original.

Sendo que os autos foram inicialmente distribuídos à 4ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos, posteriormente indo parar na 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, essa petição ainda inicial também foi listada entre os apontamentos da Agetran. 

"Alega ainda inépcia da petição inicial por conter fundamentos genéricos sem individualização precisa dos atos impugnados, ausência de ilegalidade nos procedimentos adotados, inexistência de provas do binômio ilegalidade-lesividade e utilização política do remédio constitucional", expõe trecho do documento. 

Cabe ressaltar que, na remessa dos autos da 4ª Vara de Fazenda para a 2ª de Direitos Difusos, enquanto autor da ação popular, Marquinhos Trad apresentou as especificações do seu pedido, que buscava as multas aplicadas por:

  1. equipamentos registradores de infrações de trânsito, 
  2. radares estáticos portáteis, 
  3. câmeras de videomonitoramento e
  4. talonários eletrônicos de infrações.  

Sobre a solicitação de dados das placas dos veículos autuados, a Agetran sugeriu tratar-se de "captação predatória de clientes" por parte do escritório que representa o autor.

Esses apontamentos foram rebatidos por Marquinhos, que esclareceu não estava questionando o contrato em questão, mas exclusivamente os atos administrativos praticados após o término da vigência contratual em setembro de 2024

"Quanto ao pedido de informações sobre placas de veículos, esclarece tratar-se de dados já tornados públicos através do Diário Oficial conforme exigências do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN, sendo necessários para identificar os cidadãos lesados e conferir efetividade à eventual decisão judicial", complementa trecho da decisão. 

Troca da empresa de radares

Após a empresa Serget Mobilidade Viária sair vencedora da concorrência com uma oferta de R$ 47,9 milhões, quase R$ 3 milhões a menos que os R$ 50,2 milhões estipulados pelo certame, em um contrato de 24 meses que pode se estender por um prazo total de até 10 anos no comando dos radares de Campo Grande, a responsável precisará agora trocar todos os radares

Desde 2018 a gestão desses equipamentos em Campo Grande foi feita pelo Consórcio Cidade Morena, que anotou o máximo de aditivos permitidos no período, sete no total, que somaram R$54.820.284,75.

Esse próximo passo para finalmente firmar um novo contrato com uma empresa, para assumir a gestão dos equipamentos, foi dado quase 350 dias após o vencimento do contrato original de radares,

Desde o fim do contrato anterior, a Prefeitura Municipal foi consultada a respeito da legalidade das multas aplicadas, entre outros assuntos, com dúvidas que não foram sanados, inclusive com ação recentemente movida pelo vereador Marquinhos Trad, para tentar anular aproximadamente 320 mil infrações registradas no período. 

Sem os radares e suas respectivas multas, com base nos dados de arrecadação da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), a pasta da Capital deixa de contar com cerca de R$ 3 milhões ao mês, conforme balanço feito pelo Correio do Estado no ano passado. 

Teste de radares

Ainda que o Executivo tenha avisado os condutores da Capital a respeito do teste dos novos radares para Campo Grande, que durou apenas 24 horas, a avaliação de um dia foi suficiente para flagrar casos de alta velocidade, conversão em local proibido e paradas indevidas, nos seis pontos que serviram para avaliar os novos equipamentos a serem instalados na Cidade Morena. 

Como bem revela o parecer técnico de análise dos testes de avaliação em escala real dos itens, seis tipos de equipamentos foram colocados a prova, sendo: 

  1. Misto/híbrido (fiscalização de velocidade, avanço de sinal vermelho, parada sobre a faixa de pedestres e conversão e/ou retorno proibido);
     
  2. De fiscalização eletrônica de velocidade do tipo fixo e ostensivo com mostrador de velocidade (display); 
     
  3. Estático (portátil);
     
  4. Equipamento e software do tipo talonário eletrônico de infrações e impressora térmica;
     
  5. Câmeras de videomonitoramento/cerca eletrônica (2 unidades) e
     
  6. Sistema de processamento de imagens e infrações

Sem que os motoristas campo-grandenses ao menos se policiassem no trânsito, as imprudências e imperícias por um lado serviram para que as equipes da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) tivessem uma prova da eficácia dos novos radares que devem monitorar Campo Grande. 

Entre os exemplos, um dos mais emblemáticos é o do cruzamento entre a Afonso Pena com a rua Rui Barbosa, que ainda em dezembro de 2023 teve a conversão à esquerda proibida para quem seguia pela avenida. 

Nesse ponto, o equipamento flagrou veículos fazendo justamente a dita conversão indevida, mas também registrou motoristas que passaram pelo trecho em velocidade muito acima do permitido e aqueles que pararam na faixa de pedestres de forma indevida. 

Logo no primeiro minuto de teste do dia 06 (00h01 e 51 segundos), um motociclista foi flagrado avançando o sinal vermelho no semáforo, como mostram os registros compilados. 

Além disso, em um intervalo de cerca de apenas um minuto, por volta de 06h55, o equipamento em teste na Afonso Pena flagrou dois veículos distintos cometendo infrações diferentes, sendo uma conversão proibida e uma parada indevida em cima da faixa de pedestres. 

Antes do fim das 24 horas de teste dos equipamentos, esse mesmo radar ainda conseguiu captar uma série de outros veículos após às 19h transitando pelo trecho em alta velocidade. 

 

Fatalidade

Prefeitura lamenta morte de servidora que caiu de trilha em MS

A mulher de 61 anos perdeu o controle da bicicleta em um trecho de ladeira da trilha e bateu contra rochas de um córrego

09/09/2025 14h00

Imagem Reprodução Redes Sociais

A Prefeitura Municipal de Cassilândia, por meio das redes sociais, publicou nota de pesar pela morte da servidora Creusnita Gomes da Mata e Rosa, de 61 anos, que não resistiu após cair durante o trajeto em uma região conhecida como Trilha do Gordinho.

A servidora, que atuava na Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada a 418 quilômetros de Campo Grande, fazia a trilha de bicicleta com o marido no domingo (7) e caiu em uma parte do percurso.

Conforme relato no boletim de ocorrência, Creusnita seguia na frente e, ao passar por um ponto de ladeira antes de uma ponte, não conseguiu reduzir a velocidade. Ela acabou perdendo o controle, sofreu a queda e bateu contra pedras de um córrego.

Ainda segundo o registro, um popular que passava pelo local acionou o socorro. No entanto, devido à gravidade do quadro de saúde, foi solicitada a transferência para Campo Grande.

No caminho para o hospital, nesta segunda-feira (8), ela não resistiu e morreu.

Leia a nota de pesar na íntegra:

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento da servidora da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Cassilândia. Nossas condolências aos familiares e amigos por essa perda irreparável.”

Sobre a trilha

A trilha que a servidora percorria com o companheiro é famosa no município de Cassilândia. Em fevereiro de 2022, um grupo de ciclismo instalou placas no local com informações, como a quilometragem de 67 km.

Segundo o Cassilândia Notícias, muitas pessoas têm o costume de passar pela Trilha do Gordinho devido à proximidade com o município. O local costuma ser usado para a prática de ciclismo, caminhada, corrida e outras atividades de lazer.

Crédito: Cassilândia Notícias

Mato Grosso do Sul

Com títulos irregulares, 88 mil eleitores correm risco de não votar em 2026; veja lista

Eleitor com título cancelado deve comparecer a uma unidade da Justiça Eleitoral, ou acessar o aplicativo "e-título"

09/09/2025 13h35

TRE-MS

A Justiça Eleitoral cancelou 88.124 títulos eleitorais em Mato Grosso do Sul, o que corresponde a 4,33% do eleitorado do estado. No Brasil, o total de documentos cancelados chega a 5.042.047, representando 3,17% dos eleitores.

Quem não regularizar sua situação pode ficar impedido de votar nas eleições de 2026, quando serão escolhidos presidente e vice da República, dois senadores, oito deputados federais, governador e vice, além de 24 deputados estaduais.

Além da impossibilidade de votar, a situação irregular pode gerar suspensão de benefícios sociais, dificuldades para emissão de documentos como passaporte e carteira de identidade, restrição para assumir cargos públicos e renovar matrícula em instituições de ensino, além de entraves para a realização de atos que dependem de quitação eleitoral ou do serviço militar.

De acordo com o Código Eleitoral, o título é cancelado quando o cidadão com voto obrigatório deixa de comparecer a três eleições consecutivas, considerando cada turno como uma eleição, sem apresentar justificativa em até 60 dias nem pagar as multas correspondentes. O processo de cancelamento foi concluído em 2 de junho de 2025 e já afeta milhões de brasileiros.

Para evitar transtornos, a Justiça Eleitoral recomenda que todos os eleitores consultem sua situação. A verificação pode ser feita pela internet, no sistema Autoatendimento Eleitoral disponível no site do TSE, pelo aplicativo e-título no celular ou presencialmente em cartórios eleitorais, centrais de atendimento e postos de atendimento ao eleitor. Se o título estiver cancelado, é necessário iniciar imediatamente a regularização.

O procedimento de reativação também pode ser feito online ou presencialmente. Nos casos em que o eleitor ainda não possui dados biométricos cadastrados, será preciso comparecer ao cartório em até 30 dias após o pedido.

Se a biometria já estiver registrada e válida, a regularização pode ser concluída inteiramente pela internet. Uma resolução do TSE ainda estabelece que eleitores com biometria coletada há mais de dez anos e que não tenha sido utilizada nesse período precisarão realizar nova coleta.

A Justiça Eleitoral reforça que manter o título em situação regular é fundamental para garantir o pleno exercício da cidadania, evitar restrições na vida civil e assegurar o direito ao voto. "Não deixe para a última hora", recomenda o órgão, que conclama todos os eleitores a regularizarem sua situação o quanto antes.

Confira a lista de títulos cancelados por município

Município Títulos
Cancelados		 Município Títulos
Cancelados		 Município Títulos
Cancelados
Água Clara 905 Coxim 1050 Nova Alvorada do Sul 973
Alcinópolis 78 Deodápolis 438 Nova Andradina 1856
Amambai 1022 Dois irmãos do Buriti 282 Novo Horizonte do Sul 74
Anastácio 877 Douradina 51 Paranaíba 1368
Anaurilândia 164 Dourados 4948 Paranhos 349
Angélica 457 Eldorado 436 Paraíso das Águas 131
Antônio João 178 Figueirão 36 Pedro Gomes 160
Aparecida do Taboado 881 Fátima do Sul 589 Ponta Porã 2702
Aquidauana 1536 Glória de Dourados 245 Porto Murtinho 558
Aral Moreira 131 Guia Lopes da Laguna 352 Ribas do Rio Pardo 961
Bandeirantes 247 Iguatemi 568 Rio Brilhante 1203
Bataguassu 788 Inocência 378 Rio Negro 127
Batayporã 299 Itaporã 231 Rio Verde de Mato Grosso 545
Bela Vista 688 Itaquiraí 855 Rochedo 147
Bodoquena 144 Ivinhema 817 Santa Rita do Pardo 199
Bonito 829 Japorã 149 Selvíria 164
Brasilândia 540 Jaraguari 196 Sete Quedas 256
Caarapó 786 Jardim 1023 Sidrolândia 1560
Camapuã 369 Jateí 114 Sonora 551
Campo Grande 33308 Juti 264 São Gabriel do Oeste 1144
Caracol 59 Ladário 421 Tacuru 297
Cassilândia 525 Laguna Carapã 65 Taquarussu 117
Chapadão do Sul 1008 Maracaju 1290 Terenos 313
Corguinho 68 Miranda 785 Três Lagoas 4020
Coronel Sapucaia 221 Mundo novo 687 Vicentina 143
Corumbá 2315 Naviraí 2078 Mato Grosso do Sul 88124
       
Fonte/ TRE

