Semana começa com frio de 9ºC, mas vai terminar com calor de 37ºC

Céu amanheceu nublado hoje em grande parte de MS - MARCELO VICTOR

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Semana começou gelada em Mato Grosso do Sul, mas vai terminar com calorão.

O primeiro dia da semana iniciou com frio, baixas temperaturas e céu nublado. Mas, o último dia vai encerrar com muito calor, sol, altíssimas temperaturas e um sol de rachar.

O sábado (23) foi quente e seco, com altas temperaturas, sol, céu limpo e baixa umidade relativa do ar. Mas, neste domingo (24), o tempo “virou”, conforme noticiou o Correio do Estado.

Segunda-feira (25) e terça-feira (26) ainda serão de clima gelado, céu parcialmente nublado e temperaturas amenas. Inclusive, o desfile cívico do aniversário de Campo Grande deve ser debaixo de chuva e frio na terça-feira (26) .

Na quarta-feira (27), o clima gelado se despede, o sol reaparece e o tempo começa a esquentar. Na quinta-feira (28), o sul-mato-grossense pode guardar os casacos, pois o calor já volta com tudo. Já a sexta-feira (29), sábado (30) e domingo (31) serão dias extremamente quentes e secos no Estado.

Avisos meteorológicos de Declínio de Temperatura e Tempestade para MS. Fonte: Inmet

A massa de ar quente, que estava sob o Estado, perdeu força, se afastou e deu lugar a uma frente fria que se formou no Rio Grande do Sul nos últimos dias.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu quatro alertas de declínio de temperatura e tempestade para MS:

Declínio de Temperatura – alerta amarelo – perigo potencial: Declínio entre 3ºC e 5ºC. Leve risco à saúde.

Declínio de Temperatura – alerta laranja – perigo: Declínio maior que 5ºC. Risco à saúde.

Tempestade – alerta amarelo – perigo potencial: Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos

Tempestade – alerta laranja – perigo: Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Com isso, a massa de ar frio, que derrubou as temperaturas em todas as regiões de Mato Grosso do Sul, deve permanecer por três dias e se afastar logo em seguida.

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, o meteorologista Natálio Abrahão afirmou que esta pode não ser a última frente fria do ano e que ainda pode haver outras. “Não se pode dizer que é a última queda nas temperaturas do ano. Não há indicativos de que isso ocorra”, explicou Abrahão.

Confira temperaturas para os próximos dias nos principais municípios:

MUNICÍPIO Temperatura mínima/máxima na segunda-feira (25) Temperatura mínima/máxima na quarta-feira (27) Temperatura mínima/máxima na quinta-feira (28) Bonito 9ºC / 27ºC

11ºC / 32ºC

17ºC / 35ºC Dourados 11ºC / 25ºC 11ºC / 31ºC 16ºC / 31ºC Campo Grande 12ºC / 23ºC 13ºC /28ºC 18ºC / 34ºC Três Lagoas 14ºC / 34ºC 19ºC / 33ºC 19ºC / 35ºC Corumbá 8ºC /29ºC 12ºC / 34ºC 16ºC / 37ºC Ponta Porã 9ºC / 22ºC 10ºC / 30ºC 15ºC / 32ºC Coxim 14ºC / 31ºC 19ºC / 36ºC 21ºC / 37ºC

Fonte: Inmet

ESTRAGOS

Duas árvores (sete copas e seriguela) caíram após fortes ventos registrados em Corumbá, município localizado a 416 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMS), ambas caíram em duas residências, danificando muro, portão e fiação elétrica. Os militares demoraram três horas para cortar e retirar a árvore do local, garantindo o acesso à residência e o tráfego de pessoas na calçada.

RECOMENDAÇÕES

De acordo com o Inmet, o ser humano deve tomar cuidados indispensáveis durante o frio. Confira: