Cidades

tempo

Semana começa com frio de 9ºC, mas vai terminar com calor de 37ºC

Frio vai até terça-feira (26), na quarta (27) o tempo já começa a esquentar e na quinta (28) o calor já volta com tudo

Naiara Camargo

Naiara Camargo

24/08/2025 - 09h30
Semana começou gelada em Mato Grosso do Sul, mas vai terminar com calorão.

O primeiro dia da semana iniciou com frio, baixas temperaturas e céu nublado. Mas, o último dia vai encerrar com muito calor, sol, altíssimas temperaturas e um sol de rachar.

O sábado (23) foi quente e seco, com altas temperaturas, sol, céu limpo e baixa umidade relativa do ar. Mas, neste domingo (24), o tempo “virou”, conforme noticiou o Correio do Estado.

Segunda-feira (25) e terça-feira (26) ainda serão de clima gelado, céu parcialmente nublado e temperaturas amenas. Inclusive, o desfile cívico do aniversário de Campo Grande deve ser debaixo de chuva e frio na terça-feira (26).

Na quarta-feira (27), o clima gelado se despede, o sol reaparece e o tempo começa a esquentar. Na quinta-feira (28), o sul-mato-grossense pode guardar os casacos, pois o calor já volta com tudo. Já a sexta-feira (29), sábado (30) e domingo (31) serão dias extremamente quentes e secos no Estado.

Avisos meteorológicos de Declínio de Temperatura e Tempestade para MS. Fonte: Inmet

A massa de ar quente, que estava sob o Estado, perdeu força, se afastou e deu lugar a uma frente fria que se formou no Rio Grande do Sul nos últimos dias.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu quatro alertas de declínio de temperatura e tempestade para MS:

  • Declínio de Temperatura – alerta amarelo – perigo potencial: Declínio entre 3ºC e 5ºC. Leve risco à saúde.
  • Declínio de Temperatura – alerta laranja – perigo: Declínio maior que 5ºC. Risco à saúde.
  • Tempestade – alerta amarelo – perigo potencial: Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos
  • Tempestade – alerta laranja – perigo: Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Com isso, a massa de ar frio, que derrubou as temperaturas em todas as regiões de Mato Grosso do Sul, deve permanecer por três dias e se afastar logo em seguida.

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, o meteorologista Natálio Abrahão afirmou que esta pode não ser a última frente fria do ano e que ainda pode haver outras. “Não se pode dizer que é a última queda nas temperaturas do ano. Não há indicativos de que isso ocorra”, explicou Abrahão.

Confira temperaturas para os próximos dias nos principais municípios:

MUNICÍPIO

Temperatura mínima/máxima na segunda-feira (25)

Temperatura mínima/máxima na quarta-feira (27)

Temperatura mínima/máxima na quinta-feira (28)

Bonito

9ºC / 27ºC
 

11ºC / 32ºC
 

17ºC / 35ºC

Dourados

11ºC / 25ºC

11ºC / 31ºC

16ºC / 31ºC

Campo Grande

12ºC / 23ºC

13ºC /28ºC

18ºC / 34ºC

Três Lagoas

14ºC / 34ºC

19ºC / 33ºC

19ºC / 35ºC

Corumbá

8ºC /29ºC

12ºC / 34ºC

16ºC / 37ºC

Ponta Porã

9ºC / 22ºC

10ºC / 30ºC

15ºC / 32ºC

Coxim

14ºC / 31ºC

19ºC / 36ºC

21ºC / 37ºC

Fonte: Inmet

ESTRAGOS

Duas árvores (sete copas e seriguela) caíram após fortes ventos registrados em Corumbá, município localizado a 416 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMS), ambas caíram em duas residências, danificando muro, portão e fiação elétrica. Os militares demoraram três horas para cortar e retirar a árvore do local, garantindo o acesso à residência e o tráfego de pessoas na calçada.

RECOMENDAÇÕES

De acordo com o Inmet, o ser humano deve tomar cuidados indispensáveis durante o frio. Confira:

  • Se agasalhe
  • Beba água
  • Evite tomar banhos muito quentes
  • Continue usando protetor solar
  • Evite ambientes pouco ventilados
  • Hidrate a pele
  • Cuide da alimentação
  • Não se exponha ao tempo

 

aniversário de 126 anos

Instituto prevê frio e até chuva para o desfile do 26 de agosto

Normalmente a data é marcada pelo calor e tempo seco. Prefeitura recebeu inscrição de 70 entidades para participarem do desfile

23/08/2025 18h10

Expectativa dos organizadores é de que cerca de 30 mil pessoas acompanhem as festividades no centro de Campo Grande

Expectativa dos organizadores é de que cerca de 30 mil pessoas acompanhem as festividades no centro de Campo Grande divulgação

O calor deste fim de semana deve dar uma trégua e o tradicional desfile de 26 de agosto (terça-feira) deve ocorrer em meio a uma manhã fria e com possibilidade de chuva, assim como aconteceu nos anos anteriores. As apresentações começam a partir das 8 horas, na Rua 13 de Maio. 

E, conforme a assessoria da prefeitura, este ano o evento terá a participação de 70 entidades civis e militares, número recorde de inscrições já registrado. A expectativa é reunir cerca de 30 mil pessoas ao longo do percurso, conforme estimativa da administração. 

De acordo com o site Climatempo, existe uma pequena possibilidade de chuva ( probabilidade de 31%) na manhã daquele dia e os termômetros na madrugada devem marcar mínima de dez graus em Campo Grande. O Sol deve aparecer somente no período da tarde, contrariando o tradicional calor e tempo seco que normalmente marcam o desfile na cidade e repetindo o cenário da mesma data dos últimos dois anos. 

O trajeto do desfile começa no cruzamento da Rua 13 de Maio com a Rua Barão do Rio Branco e segue até a Rua 7 de Setembro. Os palanques oficiais para autoridades estarão posicionados no cruzamento da 13 de Maio com a Avenida Afonso Pena. O encerramento está previsto para as 11h30.

Participam escolas, bandas de diferentes instituições, forças de segurança, instituições civis e entidades sociais. 

E, para garantir a segurança e a estrutura do evento, algumas ruas da região central serão interditadas já a partir do dia 25 (segunda-feira), por volta das 19 horas, para montagem de arquibancadas, sinalização e palanques. 

No dia seguinte, interdições adicionais serão realizadas desde as 5h30, por conta da Corrida do Facho, e a partir das 6h, para o desfile.


Interdições para montagem da estrutura (25/08 – a partir das 19h)
Av. Afonso Pena x Av. Calógeras
Av. Afonso Pena x Rua 14 de Julho
Av. Afonso Pena x Rua Rui Barbosa
Rua 13 de Maio x Rua Dom Aquino
Rua 13 de Maio x Rua Barão do Rio Branco
Rua Barão do Rio Branco x Rua Pedro Celestino
Interdições para a Corrida do Facho (26/08 – a partir das 5h30)
Rua 7 de Setembro x Rua 14 de Julho
Rua 15 de Novembro x Rua Rui Barbosa
Av. Afonso Pena x Rua Rui Barbosa
Rua Barão do Rio Branco x Av. Calógeras
Rua Dom Aquino x Rua Rui Barbosa
Rua 13 de Maio x Rua Mal. Rondon
Interdições para o desfile (26/08 – a partir das 6h)
Av. Afonso Pena x Rui Barbosa
Rua 13 de Maio x Av. Mato Grosso
Rua Maracaju x Rui Barbosa
Rua Dom Aquino x Rui Barbosa
Rua 15 de Novembro x Rui Barbosa
Av. Afonso Pena x Av. Calógeras
Av. Afonso Pena x Rua 14 de Julho
Rua Antônio Maria Coelho x Rua 14 de Julho
Rua Mal. Rondon x Rua 14 de Julho
Rua Barão do Rio Branco x Rua 14 de Julho
Rua 7 de Setembro x Rua 14 de Julho
 

outro patamar

MPMS "compra" 760 iPhones 16 e vai trocá-los a cada dois anos

Licitação, que terá custo de pelo menos R$ 13,2 milhões em cinco anos, está sendo contestada no Conselho Nacional do Ministério Público

23/08/2025 17h00

Ministério Público tem em torno de 1,2 mil servidores em todo o Estado, incluindo os promotores e procuradores de Justiça

Ministério Público tem em torno de 1,2 mil servidores em todo o Estado, incluindo os promotores e procuradores de Justiça

Com salários variando entre R$ 15 mil e até R$ 200 mil, boa parte dos cerca de 1,2 mil servidores do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, incluindo promotores e procuradores, passarão a ter direito a iPhones 16, de última geração, bancados pela instituição, que pretende investir pelo menos R$ 13,2 milhões em um contrato de comodato de 760 aparelhos por até cinco anos. 

E se não bastasse a regalia de ter telefone de última geração gratuito para mais da metade dos servidores, o edital ainda prevê que a cada 24 meses os aparelhos terão de ser substituídos por modelos iguais ou superiores. Se comprasse os aparelhos, o MP gastaria em torno de R$ 5,9 milhões, uma vez que o custo médio do modelo licitado está na casa dos R$ 7,8 mil.  

E para evitar que servidores públicos sejam obrigados a utilizar modelos ultrapassados, o edital já determina ao fornecedor “substituir os aparelhos celulares por outros novos, de primeiro uso e de categoria igual ou superior, incluindo os acessórios, a cada 24 (vinte e quatro) meses (inclusive “backup”), contados a partir da data de assinatura do contrato, sem qualquer ônus para o contratante”.

Por ter orçamento farto, a instituição justifica a necessidade de troca “por ser necessário manter um rol de equipamentos sem perdas de desempenho, obsolescência e desgastes normais de uso”. Os “velhos” serão devolvidos à empresa que vencer a licitação, que deve ser a TIM, já que ela apresentou a melhor proposta no pregão realizado na última segunda-feira (18)

E o edital deixa claro que a troca precisa ser feita com agilidade. “A contratada terá, no máximo, 15 (quinze) dias úteis para efetivar a substituição de todos os aparelhos”, já que, conforme o comando do Ministério Público, um celular com dois anos está ultrapassado. 

Mas, apesar que a instituição entender que a cada dois anos os aparelhos devem ser trocados por estarem velhos, eles devem ser devolvidos em boas condições. Conforme o edital, “o contratante recolherá e devolverá os aparelhos antigos... restituindo-os em condições de funcionamento”.

Ou seja, depois de a empresa recolher os aparelhos, ela poderá colocá-los à venda pelo valor de mercado de usados, já que um iPhone 16 continuará sendo objeto de desejo para os comuns dos mortais daqui dois anos, quando os promotores possivelmente receberão o modelo 18.

Conforme o edital, os aparelhos terão de ser entregues acompanhados de chip e com pacote de dados. Ou seja, além de aparelho de última geração, os servidores ainda terão linha telefônica gratuita em todo o território nacional. 

Os R$ 13,2 milhões são relativos somente ao valor inicial do contrato de cinco anos. O edital prevê que “o valor contratual poderá ser reajustado, visando à adequação aos novos preços de mercado, observando o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado da data-base vinculada à data do orçamento estimado, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro que vier a substituí-lo”.

CONTESTAÇÃO

O Ministério Público tem em torno de 230 promotores e procuradores na ativa e o fato de a instituição estar contratando serviço para 760 aparelhos chamou a atenção do advogado douradense Ricardo Feltrin. Ele denunciou a licitação ao Conselho Nacional do Ministério Público e quer que o certame, que tinha estimativa inicial de até R$ 15.983.820,00, seja cancelado. 

“A escolha por aparelhos de luxo, sem justificativa objetiva, contraria os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, eficiência e economicidade. É um ato que fere a confiança da população e a própria missão do Ministério Público, que deve primar pelo zelo com o dinheiro do povo”, escreveu o advogado. 

Para ele, não existe “demonstração clara da necessidade técnica de tais aparelhos por afrontar, em tese, princípios previstos no art. 37 da Constituição Federal”. Este artigo diz que A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 

