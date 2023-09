Mayara da Silva Nascimento, aos 20 anos, e Caio Vinícius Rodrigues da Silva, 22, ambos motociclistas, morreram antes mesmo da chegada do socorro devido à gravidade da colisão frontal, causada após tentativa de ultrapassagem, na noite dessa terça-feira (12) em trecho da rodovia MS-156.

Moradores do distrito de Montese, Mayara voltava do serviço no momento do acidente, enquanto Caio, além de ser empregado em um lava-rápido durante o dia, trabalhava entregando pizzas no período noturno e trafegava no sentido oposto, rumo à Itaporã, apontam os portais Itaporã e Dourados News.

Trabalhadores vitimados

Informações policiais apontam que, pilotando uma Titan prata, Caio tentava ultrapassar um carro próximo à fábrica da Coamo, quando colidiu de frente com Mayara, que ia para casa em sua Titan preta.

Ambas as motocicletas ficaram completamente destruídos, uma parada às margens da rodovia e a segunda a vários metros de distância de onde houve a batida de fato.

Com isso, nenhuma das vítimas resistiu aos ferimentos, declaradas mortas no local do acidente pelos profissionais de resgate, que chegaram ao trecho da rodovia pouco antes da meia-noite.

Ainda, equipes da Polícia Civil; Militar Rodoviária (PMR) e técnica de Dourados, estiveram no local para apurar detalhes sobre o acidente.

Encaminhados primeiro para o Instituto Médico Legal em Dourados, os corpos dos jovens serão liberados para velório no distrito de Montese. Mayara será velada na igreja Assembleia de Deus e Caio em capela da Pax Primavera.

